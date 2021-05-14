ЖК Skyline: держим курс на горизонт!

ЖК Skyline станет для вас тем самым тихим оазисом посреди шумного города, который вдохновляет верить в свои силы и всегда следовать за мечтой.

Приезжая в Европу, мы с удовольствием гуляем по историческому центру старинных городов, посещаем архитектурные и культурные памятники. Прелесть таких мест в их аутентичности и отсутствии поблизости жилых массивов. Именно поэтому они привлекают к себе туристов. А местные жители отлично чувствуют себя в благоустроенных спальных районах, вынесенных за пределы исторической части города. В этом и заключается современная концепция благополучной жизни, которую в последнее десятилетие начали активно внедрять в нашей стране российские девелоперы.

Некогда заброшенные спальные районы, в которых доживали свой век пенсионеры, начали оживать, расти и застраиваться высокотехнологичными новостройками комфорт-класса. В один из таких районов, ставший за несколько лет идеальным вариантом для тихой, размеренной жизни, с большими зелеными зонами и развитой инфраструктурой, мы сегодня приглашаем вас совершить виртуальную экскурсию. Приокский поселок – район, который начал расти вокруг Станкостроительного завода в далеком в 1949 году. Только за период с 1950 по 1958 годы в городе было возведено свыше 400 тысяч кв. м жилья, можно сказать, построена вторая Рязань. И Приокский в эти годы стремительно развивался и заселялся жителями.

Современный Приокский – это уже микрорайон, который переживает новую волну благоустройства. Немалую роль играет в этом возрождении и его уникальное расположение. Уединенность, с одной стороны, и близость к главным транспортным узлам города, с другой, делают его отличным местом для полноценной жизни. Из поселка удобно ездить как в центр города, так и в отдаленные районы. А находящийся поблизости Северный обход позволит добраться в нужную точку без пробок.

В настоящее время здесь реализуется один из ярких амбициозных проектов Группы компаний «Зеленый сад». Жилой комплекс комфорт-класса Skyline предвосхищает самые невероятные желания. Если вам важно, каким воздухом дышите вы и ваши дети и что вас окружает за пределами дома, Skyline станет для вас тем самым тихим оазисом посреди суматошного города, который вдохновляет верить в свои силы и всегда следовать за мечтой.

КВАРТИРА, КОТОРАЯ ВСЕГДА ВАМ РАДА

– Проектируя квартиры в наших домах, мы изучаем повседневную жизнь наших будущих жильцов: проводим опросы и фокус-группы, делаем макеты и выстраиваем 3D-модели, чтобы можно было пройти по каждой комнате и рассмотреть все детали, – рассказывает главный инженер ГК «Зеленый сад» Владимир Тимченко. – Каждую комнату мы планируем так, чтобы она идеально соответствовала своим функциям.

Для своего нового жилого комплекса Skyline девелопер выбрал smart-формат, отражающий современные мировые тенденции. Это наиболее актуальный новый стандарт функциональных и эргономичных планировок, который предполагает разумную организацию внутреннего пространства в соответствии с индивидуальными предпочтениями семьи. В просторном общественном пространстве кухни-гостиной вы можете собираться вместе с домашними или устраивать посиделки с друзьями, а в расположенных на другой половине квартиры уединенных спальных комнатах вам будет комфортно и спокойно отдыхать.

Современные технологии позволяют собственникам не только создавать уютное пространство в соответствии с потребностями своей семьи, но и в полной мере управлять своим домом, даже находясь в отъезде. Система «Умный дом» объединяет все элементы управления: контроль доступа, коммунальные сети, оповещения, а также дает доступ ко всем бытовым приборам. Увидев эту систему в действии, сразу вспоминаешь фантастические фильмы, где герои управляют всеми процессами в доме одной кнопкой – кофеварка включается и варит ароматный, бодрящий напиток к пробуждению хозяев, шторы открываются по голосовой команде, световые датчики включают освещение по заранее настроенному режиму. Все эти технические чудеса сегодня не просто возможны, но и доступны, причем доступны для обычных людей.

Установив специальное приложение в смартфон, собственник жилья сможет держать руку на пульсе событий. Подсчитать израсходованные энергоресурсы и оплатить счета за пару кликов, включить отопление в доме за пару часов до возвращения с работы, сформировать QR-код, чтобы ваши гости могли попасть во двор – все это экономит время и позволяет людям посвящать больше времени себе и своей семье.

На территории ЖК Skyline все его обитатели будут чувствовать себя абсолютно защищенными. Многоуровневая круглосуточная система безопасности и видеомониторинг внутренней и прилегающей территорий обеспечивает жильцам приватность и спокойствие. Речь идет о целом комплексе мер защиты в квартире, в доме, на игровых площадках и в паркинге. Так, вход в ЖК осуществляется по отпечатку пальца, а на въезде в паркинг камеры распознают номера «своих» автомобилей. В каждой квартире установлены системы пожаротушения, дымоудаления, датчики утечки газа и объема. На случай нештатных ситуаций в квартирах и зонах общего пользования имеются тревожные кнопки. После поступления сигнала группа быстрого реагирования прибудет в течение нескольких минут. Но даже без какого-либо сигнала вся ситуация на территории комплекса контролируется, благодаря установленным по всему периметру камерам круглосуточного видеонаблюдения.

Детская площадка вмещает в себя целый игровой городок, где и мамы с колясками, и малыши до трех лет, и ребята постарше, и подростки найдут занятие по душе.

КОМФОРТ В ДЕТАЛЯХ

Некоторые из нас ошибочно думают, что комфортная жизнь ограничивается пределами квартиры. Но если подсчитать, сколько времени люди проводят в общественных пространствах, получится не так уж и мало. По дороге из квартиры на улицу, на парковке, детской и спортплощадках, в лифте, наконец, мы постоянно соприкасаемся с уровнем комфорта зон общего пользования. И если они обустроены по высшему классу, хорошее настроение вам обеспечено. Именно поэтому специалисты ГК «Зеленый сад» так тщательно относятся к проектированию этих мест, делая акцент на мелочах. Остановимся на некоторых из них.

Оказавшись в подъезде старого фонда, иной раз поражаешься тому, как негостеприимно они устроены. Сегодня приоритеты у застройщиков изменились и на первый план вышли интересы и комфорт жителей. Именно поэтому в подъездах появилось лобби – просторный, светлый вестибюль, где можно, сидя на мягком диване, подождать такси, укрыться от дождя, отдохнуть от жары с ледяным чаем или спастись от холода с чашечкой горячего кофе.

Быть мамой – это не только удовольствие от общения с маленьким ангелочком, но и тяжелый труд, круглосуточные хлопоты. Чтобы облегчить будничные заботы молодой маме, в Skyline на первом этаже оборудована специальная комната, где есть пеленальный стол, мебель и туалетная комната. Здесь можно покормить ребенка, переодеть его или просто

перевести дух, не поднимаясь в квартиру. Кстати, предусмотрено в доме и помещение для хранения колясок. Только представьте, какая в этом большая экономия сил, времени и пространства в квартире! Не надо таскать коляску вверх-вниз, надевать на колеса защитные чехлы, мыть колеса после каждой прогулки.

Еще одно очень важное место в доме – это лифт. С одной стороны, он должен быть современным и удобным в пользовании, с другой – максимально безопасным. В новом жилом комплексе застройщик установил лифты нового поколения с бесконтактным модулем управления. Благодаря умной панели, жильцам не нужно контактировать с предметами: достаточно поднести палец к нужной цифре, и устройство распознает движение. Среди других инновационных качеств лифта – плавность хода, бесшумность и экономия до 75% электроэнергии благодаря системе рекуперации.

Даже если пространство двора обустроено по всем правилам с учетом интересов всех жителей, уютную атмосферу и экологичность внутренней обстановки может испортить антисанитария, которую зачастую можно увидеть на площадке для мусора. Компания «Зеленый сад» всегда внедряла на своих объектах передовые экологические стандарты и первой в городе перевела жильцов на раздельный сбор мусора. А теперь девелопер сделал шаг еще дальше – на внутренней территории комплекса будет установлена утилизационная платформа ECOLIFT, опускающая мусорные контейнеры под землю. Это решение полностью избавит двор от посторонних запахов и никак не нарушит его общую эстетику.

ЗЕЛЕНЫЙ ДВОР БЕЗ МАШИН ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Как это невероятно прекрасно – выходя утром из дома, видеть изумрудные газоны, цветущие растения, тенистые деревья. В городских жилых кварталах застройщики стараются использовать каждый квадратный метр земли, чтобы разместить основные объекты – саму коробку, игровые площадки, стоянку для машин. На создание полноценной зеленой зоны часто оказывается недостаточно пространства.

В ЖК Skyline озеленение дворовой территории составляет почти треть от площади всего участка. Все здесь отвечает благородному утонченному стилю благоустройства: натуральность, спокойствие, чувство меры, трепетное отношение к балансу функциональности и эстетичности. Скрытое от посторонних глаз арт-пространство с дизайнерскими скамейками, местами отдыха и релаксации позволит вам расслабиться после трудового дня, провести время со своей семьей или побыть в уединении.

– Для детей мы строим экоплощадки из природных материалов, – рассказывает главный инженер проекта, директор проектного бюро «Глориус» Сергей Ермолов. – В процессе проектирования мы советовались с психологами, чтобы создать эффективную и гармоничную среду для всестороннего развития, в результате получилась многофункциональная площадка с тематическими зонами, зонами по возрастам. Все элементы выполнены из экоматериалов, а травмобезопасное покрытие защищает маленьких исследователей от сильных ударов и повреждений.

Если взглянуть на территорию жилого комплекса Skyline с высоты, то легко заметить, что детская площадка здесь вмещает в себя целый игровой городок, где и мамы с колясками, и малыши до 3 лет, и ребята постарше, и подростки найдут занятие по душе. Здесь все продумано так, чтобы любому ребенку было интересно. Например, специальные сенсоры, реагирующие звуковыми и световыми сигналами на разные действия детей, позволяют еще больше обогатить возможности развивающей среды.

Любителей активностей проектировщики тоже не обделили – на территории ЖК обустроена большая площадка workout с тренажерами и теннисными столами, хоккейная коробка и специальные зоны для выгула собак.

Передвигаться по территории Skyline можно совершенно безбоязненно – во дворе вы не встретите ни одного автомобиля. Для удобства жителей предусмотрены два вида парковки: подземная и крытая наземная, которая отделена от придомовой территории.

В подземном паркинге автомобили находятся под круглосуточной охраной, кроме того, они защищены от капризов погоды. А дополнительная огороженная крытая наземная парковка позволяет вмещать еще больше машин для владельцев квартир и их гостей.

Для удобства жителей предусмотрены два вида парковки - подземная и крытая наземная, которая отделена от придомовой территории.

ГОРОД БЛИЗКО, ГОРОД ДАЛЕКО

Умные планировки квартир и современная система безопасности в доме, продуманное арт-пространство и большое количество зелени во дворе, развитая инфраструктура района и отличная транспортная доступность – пожалуй, сегодня мы с вами совершили виртуальную экскурсию в дом мечты. Новый жилой комплекс ГК «Зеленый сад» – идеальный вариант для тех, кто ценит тихую размеренную жизнь в зеленом экологически чистом районе, но не представляет свой комфорт без плюсов городского благоустройства.

В переводе с английского языка skyline означает «горизонт». Но блага, которые получат собственники современного жилого комплекса, ближе, чем недосягаемая граница неба с поверхностью земли. Хотите улучшить качество своей жизни – достаточно выбрать ЖК Skyline.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ГК «Зеленый сад» Лиана Гокчян:

– Разрабатывая новый проект, мы проводим большую исследовательскую работу: анализируем внутреннюю инфраструктуру района, оцениваем близость ко всем важным социальным объектам, местам отдыха. Ведь мы не просто строим дома, а помогаем изменить жизнь к лучшему и выбрать идеальное место, где каждый найдет для себя все самое важное. Skyline – новый жилой комплекс комфорт-класса в Приокском. Это самый озелененный район города, где приятно жить, гулять в тихих двориках, наслаждаясь сенью деревьев. Здесь собраны все преимущества городской жизни, при этом комплекс находится в отдалении от главных шумных магистралей, здесь нет пробок, зато предусмотрена безбарьерная среда, просторный двор с функциональным пространством, вместительный подземный и закрытый наземный паркинг.

НА ЗАМЕТКУ

Жить в центре событий

Жилой комплекс Skyline расположен в развитом районе с полноценной инфраструктурой. В округе огромное количество разнообразных продуктовых магазинов шаговой доступности, супермаркеты, рынок, ряд кафе и ресторанов.

Для семей с детьми здесь открыто множество возможностей: шесть детских садов, несколько школ, творческие студии, дом культуры. В Приокском поселке два больших парка, где можно провести время с семьей или прогуляться в одиночестве.

Получить консультацию специалиста и проверить здоровье можно в находящихся на расстоянии десяти минут ходьбы детской поликлинике, взрослой больнице и стоматологической клинике. Сколько времени потребуется, чтобы отвести ребенка в школу или детский сад или сходить в поликлинику? Далеко ли придется идти за продуктами? Чтобы вам было проще оценить уровень доступности социальной среды, мы проложили от дома маршруты до всех жизненно важных объектов и посчитали затраченное время.

За сколько времени вы сможете добраться от дома до различных социальных и развлекательных объектов.

ВАЖНО!

Дом особого назначения

В понимании каждого человека дом – это что-то надежное и прочное. В нем всегда тепло и царит любовь. Это тот недвижимый капитал, который мы можем передавать по наследству своим потомкам. Но прежде чем создать где-то собственный очаг, который впоследствии станет домом для детей и внуков, мы должны быть уверены в его полной безопасности.

ГК «Зеленый сад» строит все свои дома по монолитно-каркасной технологии – в мире этот метод считается наиболее надежным и безопасным для жизни. Монолитные здания представляют coбoй цельнолитую бесшовную конструкцию: а чем меньше швов и стыков, тем прочнее возводимое здание. По подобной технологии строят объекты особого назначения – космодромы и сооружения военных комплексов. Срок эксплуатации монолитных зданий превышает 150 лет, так что счастливая и беспечная жизнь нескольким поколениям обеспечена.

Отдельно хочется отметить экологичность, звукоизоляционные и теплозащитные свойства вентилируемого фасада, которым оснащен жилой комплекс премиум-класса Skyline. Благодаря хорошему воздухообмену, стены защищены от скопления влаги, а использованные для отделки керамогранит и фибропанели устойчивы к ударам, ультрафиолету, не подвержены возгоранию и прослужат более 50 лет.

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