Сколько их осталось? Рязанцы-фронтовики продолжают неумолимо уходить...

Фото из архива редакции.
В начале нынешней весны редакции региональной «Книги Памяти» и «Комсомольской правды» начали совместно вести список проживающих в Рязанской области участников Великой Отечественной войны. Прекрасно понимая, что этих удивительных людей, отстоявших много лет назад свободу нашей Родины, становится все меньше и меньше, мы призвали общественность проявлять заботу о них не только в канун знаковых дат, но и просто каждый день.
Нужно отметить, что фронтовики неумолимо уходят от нас – в двух районах Рязанской области (Сасовском и Пителинском) их не осталось вовсе. Правда, ситуация может измениться, если кто-то из участников той страшной войны переедет жить в эти муниципальные образования.
Еще одна тенденция последних лет - приравнивание к фронтовикам участников венгерских событий 1956 года и участников послевоенной зачистки Украины. Мы не разделяем подобное решение и в своих подсчетах стараемся избежать зачисления в наши списки подобных «красноармейцев». Ни в коем случае не умаляем их заслуг перед Родиной, но все же считаем, что к Великой Отечественной войне они не имеют никакого отношения.
Что касается рязанцев, сражавшихся с врагом в 1941-1945 годах, то за последние два месяца в мир иной ушли более десяти наших героических бабушек и дедушек. Так в Сараевском районе недавно скончался Василий Андреевич Тихонов. Он родился в 1925 году в местном селе Кутловы Борки. В сорок втором окончил 10 классов и сразу отправился на трудовой фронт. В январе 1943 года был призван в Красную армию. После полугодового обучения под Казанью – направлен на Западный фронт. На территории Смоленской области получил тяжелое ранение, долго лечился в госпитале. Затем снова вернулся в действующую армию.
На пороге отчего дома Василий Тихонов появился только в сорок девятом - на его груди золотым отливом играли награды… Окончив физико-математический факультет Моршанского учительского института, Василий Андреевич приехал работать в школу в родное село.
В апреле в Скопине скончалась Таисия Алексеевна Молодых (1923 г. р.). В сороковом она окончила курсы медицинских сестер. В сорок первом ее мобилизовали - работала в санитарном поезде №1910. Победу встретила в Литве. Затем была переведена на Дальний Восток, где боевые действия продолжались до сентября 1945 год
29 апреля 2021 года в Ухоловском районе простились с Верой Федоровной Пупчиной – блокадницей, участницей Великой Отечественной войны. Она родилась 26 августа 1924 года в поселке Ухолово в многодетной семье. После окончания 7-го класса уехала к брату в Ленинград, где устроилась работать на завод «Коминтерн». Здесь совсем еще юную Веру и застала война.
Жуткую блокаду пережила чудом. Ела лебеду, собирала мерзлый картофель по полям, варила клейстер. А в 1943 году ее призвали в Красную армию - работала в госпитале. После окончания войны вернулась в родной поселок, где и прожила до конца своих дней.
А вот старейшая жительница Рязанской области, участница Великой Отечественной войны - Анисия Васильевна Мишачева - к счастью, по-прежнему здравствует! Напомним, что 5 января 2021 года ей исполнилось 108 лет! Проживает она в родном поселке Лашма Касимовского района. Война застала ее на западной границе Советского Союза. С 1941 года вплоть до освобождения Белоруссии состояла в партизанском отряде.
Всем здравствующим участникам Великой Отечественной войны мы искренне желаем сил и долголетия и, склоняя наши головы, поздравляем со светлым праздником Великой Победы!
ВАЖНО
Количество участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории Рязанской области
- Александро-Невский район - 3;
- Ермишинский район - 6;
- Захаровский район - 3;
- Кадомский район - 1;
- Касимовский район - 12;
- Город Касимов - 8;
- Клепиковский район - 11;
- Кораблинский район - 5;
- Милославский район - 5;
- Михайловский район - 7;
- Пителинский район - 0;
- Пронский район (сельская зона - 3, Новомичуринск - 4) - 7;
- Путятинский район - 4;
- Рыбновский район - 12;
- Ряжский район - 5;
- Рязанский район - 10;
- Сапожковский район - 6;
- Сараевский район - 9;
- Сасовский район - 0;
- Город Сасово - 9;
- Скопинский район - 5;
- Город Скопин - 5;
- Спасский район - 9;
- Старожиловский район - 3;
- Ухоловский район - 3;
- Чучковский район - 4;
- Шацкий район - 5;
- Шиловский район – 7.
- Город Рязань - 181:
Московский район - 51;
Железнодорожный район - 48;
Октябрьский район - 44;
Советский район - 29.
- За границей РФ с рязанской пропиской проживает - 5.
- Местонахождение устанавливается - 4.
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