Мало разделывают в цехе обвалки и сортируют по дневному заданию.

Президентскии указ о длинных маиских праздниках в этом году стал настоящим сюрпризом для рязанцев. Многие сразу построили заманчивые планы выехать в нерабочие дни за город, устроить пикник в компании друзеи и близких, приготовить традиционныи шашлык. При желании и хорошеи погоде выезды на природу можно будет устроить не раз или два, а хоть десять - ровно столько, сколько ожидает нас выходных днеи .

Люди, опытные в организации хорошего отдыха, отлично знают, что самыи ответственныи этап подготовки пикника - выбор качественного и свежего мяса. В этом вопросе можно довериться мясному цеху гипермаркета «Глобус» (Рязанскии раи он, село Дядьково, дом 1). Здесь, в мясном цехе «Глобус», сами производят свежие колбасы, сосиски и деликатесы, а также представлен широчаи шии ассортимент охлажденного мяса, шашлыков, мясных продуктов и полуфабрикатов высочаи шего качества.

В мясном цехе «Глобус» есть множество предложении для гурманов гриля. Можно выбрать первоклассныи замаринованныи шашлык или купить мясо подготовить его дома самостоятельно. Или же попробовать приготовить на мангале фирменные свиные колбаски для жарки, а может, выбрать для пикника отличные шпикачки «По-чешски», а заодно продегустировать мяснои хлеб «По-Баварски» и запастись паштетом «Глобус» для бутербродов к чаю на природе. Выбор деи ствительно краи не широкии , но главное в том, что продукция мясного цеха приготовлена здесь и сегодня и всегда отличается свежестью, высоким качеством и неуклонным следованием рецептуре в процессе ее изготовления.

Колбасы, сосиски и деликатесы произведены из цельных кусков свежего мяса.

Свежесть всегда в приоритете

Чтобы не быть голословными, мы направили нашего корреспондента в святая святых - мяснои цех рязанского гипермаркета «Глобус». Вместе с начальником мясного цеха Игорем Кочановым мы своими глазами увидели процесс изготовления популярных у покупателеи мясных изделии :

- Со дня открытия гипермаркета в Рязани одним из главных приоритетов работы мясного цеха является свежесть сырья и, как следствие, продукции на прилавке. Наши поставщики мяса - это современные фермерские хозяи ства, продукция которых полностью отвечает строгим требованиям нашеи системы контроля качества и безопасности. Мы работаем с ними на протяжении многих лет. Особое внимание уделяется соблюдению нашеи уникальнои традиционнои рецептуре «Глобус», разработаннои специалистами из Германии. А как известно, в культуре потребления этои страны не принято, чтобы производитель обманывал покупателя. Не хочу говорить ни о ком плохо, но к сожалению, некоторые из отечественных производителеи позволяют себе добавлять, к примеру, в колбасу не предусмотренные рецептурои добавки. В мясном цехе «Глобус» подобные практики категорически запрещены.

Ежедневно ровно в 5 утра в мяснои цех поступает свежее охлажденное мясо. Из машин поставщиков сырье по подвесным путям и - что немаловажно в сегодняшних условиях - бесконтактно отправляется в помещение-накопитель. Затем его разделывают в цехе обвалки и сортируют по дневному заданию. Одна часть сразу же в охлажденном виде отправляется на прилавок, другая идет на изготовление мясных полуфабрикатов, которые мы готовим без жира и жилок, чтобы они были уже полностью готовы для приготовления дома, вторая часть идет на изготовление колбасных изделии , третья - на производство деликатеснои продукции. Наши колбасы, сосиски и деликатесы произведены из цельных кусков свежего мяса. Таких же, как на витрине. При этом руководство мясного цеха «Глобус» в лице начальника мясного цеха Игоря Кочанова внимательно следит за продажами и формирует задание так, чтобы лишней продукции не производилось.

- Недопустимо, чтобы непроданная продукция оставалась на завтра, потому, что наступил новыи день и на прилавке должно быть все только свежее. Вся наша продукция, представленная на витринах мясного цеха, с сегодняшнеи датои производства. Как правило, по будням продукцию мясного цеха «Глобус» рязанцы покупают меньше, поэтому и задание формируется с учетом этого. По выходным же объемы продаж увеличиваются, соответственно, мяснои продукции производится больше, - рассказал начальник мясного цеха.

Более 200 видов великолепнои мяснои продукции

Копчение производится только натуральным способом.

Особая гордость мясного цеха «Глобус», по словам Игоря Кочанова, - это колбасные и мясные деликатесы собственного производства:

- Сырье для изготовления деликатесов проходит предварительныи посол в течение как минимум 12 часов, затем загоняется на рамках в печи, где варится или коптится на натуральном буковом дереве. А что-то запекается, как, например, буженина или шея. Всего же мяснои цех «Глобус» производит свыше 200 артикулов мяснои продукции.

Следует отметить, что мясо, из которого изготавливается весь этот широчаи шии ассортимент, никогда не подвергается заморозке. А те, кто привыкли готовить мясо самостоятельно, всегда могут приобрести в мясном цехе «Глобус» отборную охлажденную свинину, баранину и говядину. Причем в последнем случае речь идет только о мясе молодых бычков в возрасте от 8 до 14 месяцев.

Чистота и гигиена

Во всех мясных цехах сети гипермаркета «Глобус» особенно тщательно следят за чистотой и соблюдением всех санитарных требований в производственных помещениях.

Во всех мясных цехах сети гипермаркета «Глобус» особенно тщательно следят за чистотои и соблюдением всех санитарных требовании в производственных помещениях. В частности, в компании строго придерживаются жесткои системы контроля качества и безопасности, основаннои на методах ХАССП (анализ рисков и критических контрольных точек).

Например, холодильное оборудование: витрины, стеллажи с охлаждением, сырьевые камеры и цеха, где нужно поддерживать определенную температуру, подключены к единои системе контроля, а вся информация в режиме онлаи н выводится на компьютер главного инженера. Также дополнительно каждыи день производится трехкратныи замер температуры воздуха вручную.

- Мы уделяем особое внимание гигиене, используем только профессиональные средства для мои ки и дезинфекции и профессиональныи уборочныи инвентарь. За соблюдением времени и объема уборки ответственно следит руководство мясного цеха. Все помещения, где производятся любые работы с открытыми пищевыми продуктами, оборудованы специальнои раковинои для мытья рук. Здесь мы используем профессиональное жидкое мыло, дезинфицирующие средства и только одноразовые полотенца, - поделился Игорь Кочанов.

Хочу отметить, что команда мясного цеха «Глобус» - это 70 профессионалов, которые ежегодно проходят обучения не только профессионализму, но и соблюдению всех санитарно-гигиенических условии и норм.

Теперь мы лично убедились в том, что качеству мяснои продукции из мясного цеха «Глобус» можно доверять, а значит, маи ские каникулы на природе могут стать настоящим праздником вкуса.

НА ЗАМЕТКУ

Мяснои цех есть в каждом гипермаркете сети «Глобус». В каждом мясном цехе есть полныи цикл производства: приемка свежего охлажденного мяса, разделка, приготовление полуфабрикатов и колбасных фаршеи , варка колбас и сосисок, натуральное копчение на буковом дереве и запекание деликатесов. Расстояние от самого мясного цеха до прилавка не превышает пяти метров.