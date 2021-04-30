Станислав Павлович Кондрашов: Мне очень близок девиз замечательного полководца Александра Суворова «Мы – русские! Мы победили! Какой восторг!»

Академик В. Ф. Уткин подписывает Станиславу Кондрашову (справа) издание тезисов докладов 2–й Международной научно–технической конференции.

Наш сегодняшний герой родился в далеком 1936 году в Рязани. Его отец работал на деревообделочном заводе (п/я 168), мама – в общепите. Детство, юность, все взрослые годы прошли в городе на Оке, который и по сей день Станислав Павлович Кондрашов искренне любит. 24 марта 2021 года Станиславу Кондрашову исполнилось 85 лет!

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ»

Станислав Павлович из поколения детей войны. Это героическое, патриотическое, но в некоторой степени и забытое поколение, которое пронесло любовь к своей Родине через все трудности. Дети войны работали на колхозных полях, на заводах и фабриках, они быстро взрослели, перешагнув через годы безмятежного детства. Под воздействием внешних обстоятельств в них не по возрасту рано сформировались качества гражданина и патриота своего Отечества.

Вопреки всему они выучились и не только подняли страну из руин, но и внесли огромный вклад в ее развитие на многие годы вперед. К концу 1970–х годов СССР стал второй сверхдержавой мира.

Все четыре года войны Станислав Павлович провел в Рязанской области. Он помнит первый авианалет на город в ночь на 6 ноября сорок первого, помнит зенитки на нынешней Театральной площади, пленных немцев и, конечно, радость Победы и долгожданное возвращение отца.

– Пять лет назад по случаю своего 80–летия, – немного меняет акценты нашего разговора Станислав Павлович, – я получил SMS–сообщение от директора ООО «Ком–Информ» Ларисы Васильевны Орловой, соавтора книги «РКБ «Глобус». 60 лет творчества и созидания». Там было написано: «Говорят, что за воинами стоят суровые боги. Вы для меня воин. Береги вас Бог». Лариса Васильевна достаточно точно определила основную черту моего характера – воин. Так случилось в жизни – я всегда «воевал»: в школе как староста класса; в институте – как староста группы; на работе в РКБ «Глобус» – заочно с американцами, создавая военную технику; с руководством предприятия, отстаивая свое видение при подготовке книги «РКБ «Глобус». 60 лет творчества и созидания». Мне очень близок девиз замечательного полководца Александра Васильевича Суворова «Мы – русские! Мы победили! Какой восторг!». В меру своих сил я способствовал успехам Родины – Советского Союза, России – на тех направлениях, где я работал. Близки мне и строки стихотворения «Мы» поэта Игоря Кравченко —

Мы из тех, кто детьми пережили войну,

Мы из тех, кто потом защищали страну.

Кто разведывал недра и плавил металл,

Поднимал целину, первым в космос летал.

Мы прошли через время, сквозь бурю годин,

Мы из тех, кто не предал страну, ни один,

Тех, кто помнит, что было всегда и у всех,

Тех, кто жил в СССР.

Мы из тех, мы из тех…

– Мне повезло в моей творческой и производственной жизни. Я проработал 50 лет на двух родственных по роду деятельности предприятиях: 37 лет в РКБ «Глобус» и 13 лет в ОКБ «Спектр» (ныне филиал РКЦ «Прогресс» г. Самара). Оба предприятия создавали средства контроля для производства и эксплуатации ракетного вооружения Советской армии и Вооруженных сил России. ОКБ «Спектр» также много и успешно работало и с ракетами космического назначения («Зенит» по программе «Морской старт», «Протон–М», «Союз 21а», «Ангара»). У меня остались самые приятные воспоминания о годах жизни, прошедших в этих творческих коллективах.

Тем более болезненно в моей памяти отразились события развала и уничтожения Советского Союза, жизнь в новой России в девяностых – начале двухтысячных.

Трудно смириться с тем, что возрожденную из пепла страну – могучий Советский Союз – привели к развалу, и вклад в него был внесен как нашими зарубежными противниками, так и недальновидной политикой высшего политического руководства.

Супруги Кондрашовы. Москва. Лужники. 1976.

В РКБ «ГЛОБУС»

В 1954 году Станислав Кондрашов окончил школу (ныне МАОУ г. Рязани «Лицей №4») и поступил в Рязанский радиотехнический институт (сегодня ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина»). Окончил вуз с отличием в 1959 году, был распределен на предприятие с почтовым ящиком 2265, сегодня АО «Рязанское конструкторское бюро «Глобус». Прошел все ступени карьерной лестницы: инженер, старший инженер, инженер второй и первой категории, ведущий инженер, ведущий инженер–конструктор.

Его первая работа на предприятии – аппаратура автоматизированного контроля, получившая название «Измеритель». Она была разработана для замены ручных пультов проверки первой самонаводящейся ракеты класса – «воздух–воздух» К–8, входившей в авиационный комплекс ПВО «ТЗ–Орел–К–8». Она стала первым опытом предприятия в реализации автоматического контроля сложного бортового оборудования ракет. Руководство разработкой на первом этапе было поручено В. М. Бобкову. Активное участие в разработке также приняли И. В. Чулков, Ю. Н. Максимов, С. В. Фадеева, Н. А. Мызников и другие.

После завершения работ по «Измерителю» Станислава Кондрашова перевели на работу по теме «Ус» (управляемый спутник) – космическая разведка. А после закрытия этой темы и все последующие годы деятельности он посвятил методологии создания АСК (автоматизированные системы контроля) и ее программному обеспечению.

Предприятие начало свои разработки практически с нуля, не имея научно–технического задела. Коллективу РБ–052 (начальник В. А. Фошин) поставили задачу создать такой задел после закрытия работ по теме «Ус». Были начаты работы по изучению зарубежных разработок (особенно фирм США), наработок отечественных предприятий, работ головных институтов, родов войск Министерства обороны СССР, развития методологий приборостроения в Академии наук СССР (Институт автоматики и телемеханики АН СССР – ИАТ).

Особенно полезными оказались консультации в ИАТ в отделе, возглавляемом членом–корреспондентом АН СССР Б. С. Сотсковым. Общение с ним и его сотрудниками – доктором технических наук Д. И. Агейкин и будущим членом–корреспондентом П. П. Пархоменко – позволило С. П. Кондрашову и И. В. Чулкову подготовить РУК «Разработка автоматической аппаратуры контроля радиоэлектронного оборудования» на новых методических принципах.

Это был первый документ такого рода на предприятии. В нем заложили методологию создания целевых средств контроля на основе базового обеспечения – комплекса агрегатных средств автоматизированного контроля (КАСАК). Так было положено начало создания перспективных средств контроля на основе базового обеспечения в РКБ «Глобус». Для практического воплощения сформулированной методологии 7 апреля 1967 года была организована научно–исследовательская лаборатория РБ–050 (руководитель И. С. Фрумкин, помощники С. П. Кондрашов и И. В. Чулков).

И. С. Фрумкин. С. П. Кондрашов. И. В. Чулков. А. Н. Шилин. – Руководители создания комплексов КАСАК.

В 1970–е – 80–е были разработаны три поколения комплексов КАСАК: КАСАК–1, КАСАК–2, КАСАК–85.

КАСАК–1 создавался в рамках ОКР на аппаратуру контроля ракет системы ПВО С–300 специалистами РБ–050, группой конструкторов отдела 50 во главе с А.Н. Шилиным, специалистами РБ–052, специалистами отделов 30 и 40. Комплекс имел в своем составе мини–ЭВМ, устройство ввода–вывода, измерительные преобразователи, коммутаторы и другие устройства.

КАСАК–1 позволил создавать целевые комплексы аппаратуры на 50–70 процентов на основе унифицированных средств. КАСАК–85, разработанный в восьмидесятые, имел более совершенные характеристики аппаратурных средств и более современное программное обеспечение. На выставке предприятий ВПК СССР в 1983 году комплекс был удостоен трех медалей ВДНХ СССР, а в конце восьмидесятых – еще двух медалей.

На основе средств КАСАК всех модификаций были созданы десятки средств контроля ракет различного назначения.

– Много интересного можно рассказать о создании базового программного обеспечения КАСАК, о том, как непросто собиралась информация для создания программного обеспечения, проблемно–ориентированного на задачи контроля – говорит Станислав Павлович. – Но знаковым для меня событием было участие в международной конференции ИНФО–89 в Минске в 1989 году, посвященной перспективам развития информационных технологий в предстоящие годы.

Как оказалось позднее, после перехода Станислава Павловича в ОКБ «Спектр», это направление стало для него основным.

Из поздравления генерального директора АО «РКБ «Глобус» Н. В. Гоева по случаю 80–летия С. П. Кондрашова:

– Вы, работая в Рязанском конструкторском бюро «Глобус», прошли путь от инженера после окончания института до руководителя крупного направления – создание базового обеспечения автоматизированного контроля, являющегося основой разработки и поставки современных систем контроля.

Современный коллектив предприятия признателен вам за многолетнюю эффективную работу на благо нашего КБ, высоко ценит ваш вклад в достижения предприятия.

За годы работы в РКБ «Глобус» Станислав Павлович Кондрашов неоднократно поощрялся руководством предприятия. Награжден двумя грамотами Главного управления Министерства радиопромышленности, юбилейной медалью «За доблестный труд» в честь 100–летия со дня рождения Ленина, значками «Победитель социалистического соревнования» (1973 год) и «Ударник 9–й пятилетки» (1975), медалью «Ветеран труда СССР». Ветеран труда РКБ «Глобус». В 1975 и 1985 годах в соавторстве со своими коллегами Н. Н. Пономаревым, И. С. Фрумкиным, И. В. Чулковым, И. С. Гусинским и другими вошел в число авторов книг по тематике проектирования внешних средств автоматизированного контроля радиоэлектронного оборудования.

В ОКБ «СПЕКТР»

В 1993 году Станислав Кондрашов перешел на работу в ОКБ «Спектр» на должность главного специалиста, с января 1996 года переведен на должность начальника лаборатории, затем – начальника отдела, главного конструктора проекта.

Работа в ОКБ «Спектр» была очень интересной и сложной. В этот период его сотрудники побывали на космодроме «Плесецк», в том числе работали с ИЦИРК (инженерный центр испытания ракетных комплексов). Интересной была работа с НЦУЯО (национальный центр уменьшения ядерной опасности) – структура Генерального штаба Вооруженных сил России.

Эти работы были связаны с информатизацией названных объектов. Им предшествовала работа по освоению современных информационных технологий (операционной системы Unix, системы управления базами данных СУБД Oracle – лучших на тот момент в мире для информатизации сложных объектов).

К началу 1996 года в ОКБ «Спектр» отсутствовал опыт создания операционных систем корпоративного типа, не имелось для этого и необходимой инфраструктуры.

Была поставлена задача приобрести необходимые аппаратные и программные средства, освоить их и перейти на создание систем целевого назначения. Определенная проблема была с приобретением комплекса эксплуатационной документации на СУБД Oracle. Помогли специалисты Института физики высоких энергий (ИФВЭ) Академии наук России. Они обеспечили приобретение документации в европейском отделении фирмы Oracle в Дублине (Ирландия). После ее получения была проделана огромная работа по переводу (переводчик ОКБ «Спектр» Инна Васильевна Анисимова). Полученные переводы (три солидные книги) использовались для подготовки более 20 специалистов по созданию информационных систем на базе СУБД Oracle.

В 1997 году в ОКБ «Спектр» был организован Центр информационных технологий как учебный центр и платформа для создания целевых систем.

Так проходило становление в ОКБ «Спектр» создания современных информационных систем промышленного назначения.

Последней значимой работой Кондрашова в ОКБ стало внедрение процессного подхода на предприятии и создание условий для преобразования ОКБ «Спектр» в так называемое электронное КБ. В рамках этой работы проводились мероприятия по созданию компьютеризированной системы управления качеством продукции проектно–конструкторского предприятия.

Из поздравления генерального директора ОКБ «Спектр» В. И. Везенова по случаю 70–летия С. П. Кондрашова:

– Почти 50 лет своей жизни вы отдали Родине. За время работы вы проявили себя эрудированным руководителем и специалистом, добросовестным, энергичным и инициативным работником, неутомимым наставником молодежи.

Вами внесен большой вклад в совершенствование управления предприятием, развитие методов и средств автоматизации и информатизации, процессного подхода. Благодарим вас за многолетний добросовестный труд и желаем вам здоровья, долгих лет жизни и творческих успехов на благо Родине.

Годы работы в ОКБ «Спектр» дали Станиславу Кондрашову возможность участия в нескольких юбилейных конференциях, посвященных знаковым событиям для ракетной отрасли СССР и современной России:

• 1996 год – 50 лет ракетному испытательному полигону «Капустин Яр»;

• 1997 год – международная научно–техническая конференция «К. Э. Циолковский – 140 лет со дня рождения. Космонавтика. Радиоэлектроника. Геоинформатика»;

• 1998 год – 2–я международная научно–техническая конференция «Космонавтика. Радиоэлектроника. Геоинформатика»;

• 2000 год – 3–я международная научно–техническая конференция «Космонавтика. Радиоэлектроника. Геоинформатика». Посвящена памяти академика В. Ф. Уткина.

На всех конференциях были представлены доклады с участием нашего героя. Присутствовали авторитетные отечественные ученые и создатели ракетных комплексов различного назначения.

На конференции в Капустином Яре представители ОКБ «Спектр» посетили музей ракет, а также площадку, где проводились испытания первой ракетной системы ПВО «Беркут» (С–25).

Очень интересной и представительной была конференция, посвященная 140–летию со дня рождения К. Э. Циолковского. На ней присутствовали авторитетные отечественные ученые (В. Ф. Уткин, А. Ф. Уткин), руководство космической отрасли России, руководство Рязанской области, а также американский астронавт – Томас Стаффорд, участник полетов на Луну, и астронавты, летавшие на шаттлах.

По сей день Станислав Кондрашов хранит сборники докладов–тезисов со всех конференций с автографами академика В. Ф. Уткина, доктора технических наук А. Ф. Уткина, американских астронавтов и наших космонавтов В. В. Рюмина, Ю. Н. Глазкова и других.

Вот такое было время.

ЮБИЛЕЙНЫЕ КНИГИ

После выхода на пенсию судьба вновь связала Станислава Кондрашова с РКБ «Глобус». В 2015 году предприятие отметило свое 60–летие, а в преддверии этого юбилея началась работа по написанию летописи конструкторского бюро – монументальной книги. Автором проекта и составителем этого труда, в котором насчитывается более 500 страниц, стал Станислав Павлович Кондрашов.

Юбилейная книга РКБ «Глобус».

В книге представлено историческое описание деятельности Рязанского конструкторского бюро «Глобус», начиная от его создания до настоящего времени. Предприятие было организовано в начальный период становления нового вида Вооруженных сил СССР – ракетных войск противовоздушной обороны страны – для обеспечения средствами автоматизированного контроля производства и эксплуатации ракетного вооружения. Его история неразрывно связана с развитием ракетных комплексов ПВО страны, войсковой ПВО, ВМФ, авиационных средств поражения, а в последние годы – и с другими видами вооружения.

Показаны люди – от руководителей предприятия, отдельных служб и отделов до рядовых исполнителей, включая рабочих производства, строителей, сотрудников детских учреждений и других, трудами которых завоевывался заслуженный авторитет предприятия и крепилась обороноспособность Советского Союза и современной России.

Весной 2018 года книга «РКБ «Глобус». 60 лет творчества и созидания» была представлена на соискание литературной премии «Щит и меч Отечества» в номинации «За художественное отражение современной жизни предприятий ОПК или воинских подразделений, за привлечение общественного внимания к важной проблеме ОПК и ВС».

Спустя несколько лет Станислав Павлович снова объединил вокруг себя коллектив родного конструкторского бюро. В год 75–летия Великой Победы появилась в свет книга «Дети войны. Ветераны РКБ «Глобус» (в соавторстве с Евгением Баранцевым). В этом труде представлены воспоминания детей войны – ветеранов предприятия, переживших ужасы Великой Отечественной. В книге они делятся воспоминаниями о том страшном времени, о трудностях первых послевоенных лет.

Книга получила положительные отзывы со стороны общественности. Она тронула струны душ сотен рязанцев, и сегодня Станислав Павлович подумывает, а не взяться ли за продолжение этой, вне всякого сомнения, важной патриотической работы!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Закончить этот поздравительный материал мы хотим словами коллег Станислава Павловича по РКБ «Глобус»:

– Вы один из тех ветеранов «Глобуса», которых по праву можно назвать живой легендой. Вы стояли у истоков разработок, создавали и развивали то, чем мы сегодня гордимся. Ваша активная жизненная позиция, неиссякаемая энергия, преданность делу и патриотизм являются примером для молодого поколения инженеров.

P.S. Коллектив «Комсомольской правды» поздравляет Станислава Павловича с 85–летним юбилеем, желает здоровья и неугасаемой жизненной энергии! Мы благодарим руководство предприятия за сохранение нашей истории, благодарим за особое теплое отношение к своим ветеранам: людям, создавшим эту великую страну!