Родители-аисты в Рязанской области убили своего птенца

Жертвой искусственного отбора родителей стал самый маленький аистенок. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Чудовищное по своей жестокости событие произошло в центре реинтродукции «Рязанский дом белого аиста», где в середине апреля вылупились птенцы. После того как пара нелетных аистов отложила пять яиц, над гнездом установили камеру – круглосуточная трансляция позволяет всем желающим наблюдать за жизнью семейства. Первые два яйца, по словам работающих в питомнике орнитологов, начали пищать и скрестись 12 апреля и вылупились в течение полусуток, еще один появился на день позже, четвертого приняли 16 апреля, и последний порадовал родителей в воскресенье, 18 апреля. Первому и второму дали имена знаменитых космонавтов – Юрия Гагарина и Германа Титова. Третьего и четвертого назвали Тамарой и Артуром в честь победителей конкурса, который проводил «Рязанский дом белого аиста». Последнему, пятому, птенцу имя придумали подписчики официальной группы центра реинтродукции в соцсетях. В результате народного голосования он стал Сашенькой.

Аистята могли стать звездами трогательных телесюжетов и героями публикаций печатных СМИ. Однако порой в природе происходят такие вещи, которые людям понять и принять трудно.

Поскольку аисты живут рядом с человеком, их жизнь всегда у нас на виду. И не раз люди находили на земле выброшенных родителями из гнезда птенцов. В редких случаях найденыши оказываются невредимыми и, попав в добрые руки, выживают. Чаще всего такой участи подвергается один, самый младший птенец, но иногда жертв бывает больше.

По размерам последний вылупившийся птенец был меньше других аистят. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

В «Рязанском доме белого аиста» родители решили судьбу сразу двоих птенцов. Особенно шокирующей выглядит продолжавшаяся в течение десяти минут расправа над самым младшим. Отец дважды выбрасывал малыша из гнезда, и оба раза он приползал обратно, пытаясь укрыться под более крупными старшими братьями и сестрами. Но, увы, спастись ему не удалось. Самец поднял своего птенца за шею и тряс до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни. После этого птицы сначала выбросили тельце из гнезда, а затем вынесли из теплого домика на улицу.

Орнитологи связывают такое жестокое, с человеческой точки зрения, поведение с недостатком естественного корма аистов в отдельные годы. Инфантицид, то есть детоубийство, в животном мире происходит довольно часто и объясняется крайней необходимостью регулировать численность потомства в целях сохранения какой-то его части. Иными словами, родители рассуждают так: лучше вырастить двух здоровых малышей, нежели четырех или пятерых слабых, которые вряд ли доживут до взрослого состояния. Определенный прагматизм, пусть и жестокий, в этом есть. Однако в ряде случаев инфантицид у аистов наблюдали и в те годы, когда основной их пищи – лягушек, было вполне достаточно. Именно с такой ситуацией столкнулись сотрудники «Рязанского дома белого аиста». По словам орнитолога Антона Барановского, родители избавились от птенцов, хотя пищи у живущих на полном содержании человека птиц в достатке - лоток с едой ежедневно пополняется из расчета на все семейство.

И вот здесь некоторые специалисты делают ссылки на так называемые дисфункции, то есть осечки в индивидуальном поведении животных. Ошиблись ли птицы или нет, но реальность такова – в гнезде осталось трое детишек…