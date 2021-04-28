В «Рязанском доме белого аиста» у нелетной пары вылупилось пять птенцов

Когда родители на время покидают гнездо, малыши жмутся друг к другу, чтобы не замерзнуть. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

ПЯТЬ ЯИЦ – ПЯТЬ АИСТЯТ

Новый сезон в «Рязанском доме белого аиста», что расположен в деревне Кораблино Рязанского района, начался рано и с хороших новостей. Во-первых, нелетная пара – Руслана и Гоша – построила гнездо и сделала большую кладку на месяц раньше обычного у птиц срока. Во-вторых, в центре реинтродукции появились новые жильцы – из столичного орнитария приехала молодая пара травмированных и оттого нелетных аистов – Клара и Мартин. Орнитологи РДБА надеются, что птицы загнездятся уже в этом году и очень рассчитывают на то, что снова сработает методика, примененная к первой паре в прошлом году.

– Работа по адаптации птиц к жизни в естественной среде обитания была проведена с применением методики «Способ карантинного содержания птенцов дальневосточного аиста», разработанной в Болоньском заповеднике в 2002-2003 годах, – рассказал научный консультант центра Виталий Тягунин. – Она оказалась универсальной: работает не только при подготовке птиц к выпуску в природу, но и как стимулятор репродуктивной функции птиц.

А пока бывшие обитатели орнитария привыкают к отдельной жилплощади, в вольере по соседству защебетала новая жизнь – у Русланы и Гоши вылупились пять птенцов. Первые два яйца, по словам работающих в питомнике орнитологов, начали пищать и скрестись 12 апреля и вылупились в течение полусуток, еще один появился на день позже, третьего – приняли

16 апреля, и последний порадовал родителей в воскресенье, 18 апреля. Первому и второму дали имена знаменитых космонавтов – Юрия Гагарина и Германа Титова. Третьего и четвертого назвали Тамарой и Артуром в честь победителей конкурса, который проводил «Рязанский дом белого аиста». Последнему, пятому, птенцу имя придумали подписчики официальной группы центра реинтродукции в соцсетях. В результате народного голосования он стал Сашенькой. Поскольку пол птенцов пока неизвестен, аистят называют наугад, не исключая, что впоследствии, после проведения соответствующих анализов, имена придется скорректировать с учетом того, самкой или самцом окажется птица.

Когда к гнезду приближается чужак, Руслана машет крыльями и издает угрожающие звуки. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

ЧЕМ ОПЫТНЕЕ ПАРА, ТЕМ БОЛЬШЕ ПТЕНЦОВ

Появление сразу такого количества птенцов вызвало среди сотрудников и друзей РДБА необычайное волнение. Такое количество птенцов назвали редким, а родителей – едва ли не рекордсменами. За комментариями мы обратились к двум признанным экспертам по белому аисту – создательнице единственного в России центра реабилитации аистов к. б. н. Марине Сиденко и начальнику отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Минприроды, орнитологу Юрию Галченкову.

– Пара Русланы и Гоши была сформирована в год переезда в Рязанскую область, это пара с явно хорошим репродуктивным потенциалом, с сильной привязанностью друг к другу, активными оборонительными реакциями, свидетельствующими о намерении размножаться. Достаточно было предоставить им спокойные комфортные условия, что и было сделано. В этом году они загнездились раньше, видимо, потому что в помещении было тепло. Наши птицы в помещении уже в конце февраля проявляют сильную брачную активность.

Что касается количества яиц, то Марина Васильевна считает, что его вряд ли можно назвать рекордным – в полной кладке может быть и восемь яиц. С коллегой согласен и Юрий Дмитриевич:

– Возможность размножаться зависит от физиологической полноценности птиц, времени года (длина светового дня выступает как стартовый механизм запуска поведенческих процессов, в том числе гнездования). При первом гнездовании кладка бывает меньше, чем при последующем – опыт и возраст птиц играет в пользу увеличения кладки.

Орнитологи единодушно заявляют, что пять яиц – одна из наиболее часто встречающихся величин кладки взрослых и опытных птиц. Так что можно надеяться, что в будущем количество деток в семье Русланы и Гоши станет еще больше.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ПРОЦЕНТ «КАЧЕСТВЕННЫХ» ЯИЦ

В прошлом году нелетная пара отложила три яйца, но из них вылупилось лишь два птенца, а эмбрион третьего – погиб за неделю до предполагаемого появления на свет. Как нам рассказали в Санкт-Петербургском государственном университете, к концу инкубации птенцы обычно умирают в результате проблем, связанных с вылуплением:

– Поскольку инкубация заканчивается, птенец должен перейти от мембранного дыхания к легочному дыханию воздухом. Эмбрион в процессе инкубации использует содержимое своего желточного мешка, все это время снабжавшего его необходимыми питательными веществами. Если в процессе инкубации были нарушены температурный режим или режим влажности, то развитие эмбриона замедляется, происходит неправильно, либо полностью прекращается, вследствие чего птенец может погибнуть.

Эти слова подтверждают предположение орнитологов центра, что эмбрион замерз, из-за того что родители надолго оставили гнездо. Так случается, когда между вылуплением первых и последнего яйца проходит определенное время.

– На процент «качественных» яиц влияет физиологическая полноценность и возраст птиц, – считает Юрий Галченков. – Взрослые птицы, находящиеся в хороших кондициях, имеют меньше шансов на некачественные яйца. Иногда к отходу поздних яиц приводит слишком большая разница в датах откладки яиц и вылуплении птенцов: поздние яйца могут пачкаться пометом, что ухудшает проникновение кислорода и вызывает гибель эмбриона, затаптываться в подстилку, не столь тщательно высиживаться взрослыми птицами…

В этот раз мы видим стопроцентную выживаемость – пять птенцов из пяти яиц. И хотя родившиеся 4-м и 5-м по счету аистята меньше и слабее остальных, специалисты центра уверены, что с ними все будет в порядке.

Несмотря на то, что промежутки между вылуплением птенцов были небольшими, появившиеся на свет последними заметно меньше своих братьев и сестер. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

НА ПОЛНОМ РАЦИОНЕ

В природе, даже несмотря на то, что рацион питания аистов довольно богатый, выкормить одновременно пятерых маме и папе очень сложно. Дело в том, что аистята очень прожорливы, а самостоятельно искать пропитание они начинают достаточно поздно – только к осени. Так что их родителям, пока малыши сидят в гнезде, приходится изрядно потрудиться, разыскивая им еду. Случается и так, что родители искусственным образом сокращают число ртов в семействе. Если им кажется, что пропитания не хватит на всех птенцов, младших и слабых выбрасывают из гнезда. Выжить эти малыши могут только в том случае, если их подберет и выходит кто-то из людей.

– Как правило выбрасываются последние, наиболее слабые птенцы, особенно в годы с дефицитом корма. Выбрасывание птенцов и при внешне благополучных по обилию корма условиях может указывать на более глубокий механизм этого явления, – объясняет Юрий Дмитриевич. – Сохранение последних птенцов в выводке – это как своеобразный резерв популяции, который может быть «задействован» при необходимости.

По мнению сотрудников «Рязанского дома белого аиста», достаток пищи в случае с потомством Русланы и Гоши – важный фактор сохранности младших птенцов. Но питомцам центра реинтродукции повезло – у них не только свой отдельный дом – с летним и зимним помещением, – они находятся на полном пансионе. Ежедневно их лоток с едой пополняется свежей рыбой и куриным мясом. В природе аисты приносят детям дождевых червей, но поскольку Руслана и Гоша живут в закрытом вольере и не могут бродить по окрестностям, специально для выкармливания малышей орнитолог Антон Барановский выкапывает червей за них и приносит в гнездо.

Как мы могли убедиться сами, все пятеро аистят уже питаются и чувствуют себя хорошо. По словам консультанта РДБА Виталия Тягунина, птенцы гибнут не только от рационального поведения родителей, но и в результате несчастного случая. Если птенцов в гнезде много, часто происходит такое, что одного-двух по неосторожности могут затоптать братья-сестры или сами родители. Предотвратить такое развитие событий, к сожалению, невозможно. Но мы надеемся, что с детьми Русланы и Гоши этого не произойдет.

Даже отлучаясь на обед, родители все время держат гнездо в поле зрения. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

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