В России нужно создать зоополицию

Фото: Справедливая Россия.

О том, что при российском министерстве внутренних дел должно быть сформировано спецподразделение, которое будет не только следить за соблюдением прав «братьев наших меньших», но также займется борьбой с живодерами, лидер партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ», руководитель ее фракции в Госдуме РФ Сергей Миронов заявил еще 1 апреля на прошедшем в нижней палате парламента России круглом столе по проблеме приюта «Счастливый друг».

- В связи с тем, что у нас в Конституции появилась норма об ответственном обращении с животными, можно инициировать создание специального подразделения при нашей полиции, которое будет обеспечивать защиту наших животных, - сказал Сергей Миронов.

Лидер справороссов также напомнил, что на протяжении 10 лет госдумовская фракция партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» выступала за принятие федерального закона об ответственном обращении с животными, который «буксовал» в Госдуме РФ.

- По статистике, до 80% всех бродячих собак и кошек — бывшие домашние животные, которые по разным причинам были выброшены хозяевами на улицу, — проинформировал участников круглого стола Сергей Миронов.

Спецподразделение при МВД России, как считают авторы соответствующей законодательной инициативы, можно будет назвать зоополицией по аналогии с подобными иностранными службами.

У нас в стране организаций, отвечающих за решение проблем в этой сфере, нет, что приводит к печальным последствиям. Этим обусловлено появление так называемых догхантеров, которые пытаются решить проблемы, в частности с бездомными собаками, своими «методами». Это ярко показывает, что когда государственный институт не функционирует, то в обществе совершаются попытки его подмены.

Эта тема весьма актуальна

В нашем регионе более 60% семей имеют домашних питомцев. К сожалению, не всем посчастливилось обрести дом и ощутить заботу хозяина, что приводит к негативным последствиям. Сотни обездоленных животных бродят по улицам в поисках пищи. Наибольшую опасность представляют стаи бродячих собак, которые регулярно совершают нападения на прохожих.

Как известно, в Европе и США о зверушках заботится экополиция. Сотрудники этого подразделения отправляют «четвероногих друзей человека» в приюты, которые полностью финансируются за счет бюджета. Подобная практика давно стала отличительной чертой цивилизованных стран. В Сербии, например, существует служба

Animal Rescue Serbia, сотрудники которой каждый день бесплатно выезжают на вызовы для помощи животным.

В России ситуация иная: работают 412 приютов и 219 пунктов, которые расположены в 69 регионах. При этом большинство из них существуют только за счет спонсорской поддержки.

- Такие организации всегда нуждаются в финансовых ресурсах. Животным надо покупать корм и медикаменты. Сотрудникам необходимо платить зарплату, – говорит член Центрального Совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Александр Бычков.

– В свое время я решил, что не могу оставаться равнодушным. По мере сил и возможностей мы стараемся помогать, - пояснил политик.

Александр Бычков, который уже на протяжении многих лет оказывает поддержку приютам в разных регионах страны, в том числе в Рязанской области, говорит, что регулярную помощь получают сразу несколько подобных организаций. Во многих субъектах России у справороссов также есть подшефные приюты. Партийные активисты убирают вольеры, привозят сухие корма, выгуливают собак и отправляют пожертвования.

В появлении зоополиции нуждаются, в первую очередь, крупные города.

При создании спецподразделения можно обойтись без дополнительного финансирования, ведь будут веделены и обучены сотрудники из других отделов МВД. Зоополицейские, конечно, должны будут иметь дополнительное образование — кинологическое.

По мнению президента Центра правовой зоозащиты Светланы Ильинской, поддержавшей инициативу создания зоополиции, для эффективного функционирования такой службы необходимо, чтобы в ее обязанности входило изъятие беспризорных животных с улиц и распределение их в государственные приюты, число которых, в свою очередь, следует значительно увеличить.

Первые шаги уже сделаны

В 2015 году Общественная палата уже предлагала создать зоополицию в Москве, но тогда инициативу реализовать не удалось, в том числе из-за отсутствия законодательной базы.

Вопрос о необходимости принятия специализированного закона о защите животных на фоне ряда резонансных историй, связанных с живодерством, широко обсуждался последние несколько лет. В Госдуму неоднократно вносились различные законопроекты. Большинство из них впоследствии отклонялись, другие увязали в череде доработок и длительных рассмотрений.

Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как в ноябре 2016 года Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам в Кремле заявил о необходимости ускорить работу над законом, регламентирующим отношение к животным.

13 декабря 2017 года в окончательном чтении нижняя палата парламента одобрила новую редакцию статьи 245 Уголовного кодекса России («Жестокое обращение с животными»).

20 декабря документ был подписан президентом страны. Теперь, согласно закону, за убийство нескольких животных и публичную трансляцию живодерства в интернете обвиняемые могут получить до пяти лет лишения свободы.

Рязанские власти пытаются решать проблему своими силами

Два важных документа, влияющих на судьбу бездомных собак и кошек в Рязанской области, приняло региональное правительство в августе 2020 года: Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и Порядок организации деятельности приютов и норм содержания в них.

Проект областного закона, который наделит органы местного самоуправления полномочиями по обращению с животными без владельцев, разрабатывается параллельно.

Можно сказать, что все перечисленные акты — логическое продолжение принятого в конце 2018 года Федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Он, среди прочего, положил конец усыплению и отстрелу животных на месте, а еще возложил ответственность за четвероногих беспризорников на местные власти.

Строить новые государственные приюты в Рязанской области не планируется. Зато собираются заключать договоры с желающими организациями. Будут ли делать это с действующими приютами, пока не очень ясно: ни один из них сейчас нельзя назвать соответствующим требованиям нового законодательства.

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