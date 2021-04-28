Экологическая ответственность рязанских предпринимателей растет

Теневой рынок вывоза ТКО ведет к появлению несанкционированных свалок.

В Рязанской области наметился курс на повышение экологической ответственности среди предпринимательского сообщества. Об этом свидетельствует уверенный рост количества заключенных договоров на вывоз твердых коммунальных отходов. Процент сознательных предпринимателей увеличился. Это вселяет оптимизм: ведь теневой рынок вывоза ТКО ведет к появлению несанкционированных свалок.

Однако еще не все разобрались в порядке заключения договора с регоператором и в своих обязанностях, установленных законом. Реалии таковы, что прописанные в нормативных актах требования приходится выполнять всем участникам рынка.

Яркий пример - история в Новомичуринске. Там действует ООО «Ярмарка», эта организация занимается проведением ярмарок выходного дня на своей территории, а также имеет постоянно функционирующие павильоны и киоски.

Первоначально фирма отказалась предоставлять сведения для начислений, ошибочно полагая, что такие данные не нужны. ООО «Ярмарка» также не понимала необходимости вносить в реестр мест временного накопления свою площадку и рассчитывать объем контейнеров в соответствии с нормативами накопления.

Фирма сочла расчет объема ТКО по нормативам накопления завышенным и обратилась в Рязанское Управление федеральной антимонопольной службы. В ходе рассмотрения дела, как показала практика, данные регоператора оказались верны.

Если контейнерная площадка удобная и ухоженная, потребителям всегда приятно к ней подходить.

В результате был заключен официальный договор с компанией «Эко-Пронск» на вывоз отходов. Регоператор предоставил рассрочку по оплате сформировавшейся задолженности.

Также фирма «Ярмарка» оборудовала на своей территории удобную для потребителей контейнерную площадку.

- Мы благодарим «Эко-Пронск» за проявленное понимание. Считаем, что юридическим лицам в разрешении такого рода ситуаций очень важно не уходить в тень, а выстраивать конструктивный диалог с региональным оператором. По сути, эта позиция и является экологической ответственностью, - говорит директор ООО «Ярмарка» Татьяна Зайцева.

Региональный оператор проводит мониторинг юридических лиц на предмет заключения официальных договоров на вывоз ТКО. В дальнейшем недобросовестные предприятия ожидают судебные иски и принудительные взыскивания долгов. Как известно - скупой платит дважды.

Процент сознательных предпринимателей, которые заключают договоры на вывоз мусора, увеличился.

КУДА ЗВОНИТЬ?

В компании «Эко-Пронск» напоминают, что для урегулирования задолженности потребителям необходимо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам по телефону (4912) 70-19-50. Адрес центрального офиса: г. Рязань, ул. Горького, д. 30.

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