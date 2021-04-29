Рязанцы могут поддержать выдвижение в Госдуму от Рязанской области Андрея Караулова.

В последние месяцы Рязанская область неоднократно мелькала в федеральной повестке СМИ, и всякий раз новости имели проблемную окраску. Много тем дает наш город для сюжетов: тут и герои, за которых просят перед президентом, и намеренно завышенные чиновниками тарифы на тепло для населения, и горы неубранного снега зимой, и, конечно, огромные ямы на дорогах, в которые проваливаются автомобили и застревают автобусы. Для рязанцев эти темы давно стали будничными и уже не удивляют, отчаянные попытки немногих борцов за справедливость разбиваются о пассивность местных чиновников, сопряженную с коррупционной заинтересованностью. И лишь когда проблему поднимают на щит журналисты федерального уровня, а значит, есть вероятность, что к ней присмотрятся органы правопорядка, появляется маломальская надежда на решение. Именно поэтому многие рязанцы искренне благодарны тем СМИ, которые откликаются на их обращения и правдиво освещают региональную проблематику.

Больше всего внимания Рязанской области уделяет известный журналист и блогер Андрей Караулов. Его скандальные расследования с разоблачениями просчетов местной политической элиты сделали достоянием общественности тщательно умалчиваемые властями коммунальные беды. За полгода Караулов выпустил на своем ютуб-канале два десятка острых репортажей о состоянии дел в политической, социальной, дорожной и транспортной сферах нашего города. Когда съемочная группа Караулова собиралась приехать в Рязань, журналисты обратились к людям через соцсети, чтобы узнать об актуальных проблемах из первых уст. Отклик его команда получила огромный – горожане звонили, писали, присылали фото. Телефоны редакции в эти дни не смолкали, люди хотели знать, приедет ли журналист посмотреть на их подъезд, дорогу к дому, выслушает ли рассказ об отвратительной работе общественного транспорта. В кадре выходящих фильмов о Рязани, кстати, зачастую можно услышать истории из первых уст – горожане откровенно делятся наболевшим.

А недавно на ютуб-канале Андрея Караулова появилось новое видео – интервью с лидером Российской партии свободы и справедливости Максимом Шевченко. Во время разговора о целях, которые ставит перед собой партия, Максим Леонардович неожиданно предложил Караулову пополнить ее ряды. Несмотря на то, что приглашение стало для блогера полной неожиданностью, он без раздумий согласился. По его словам, также поступят и многие его знакомые, для которых близки принципы, которые проповедует социально ориентированная партия. У канала Караулова полтора миллиона подписчиков - такая поддержка, безусловно, укрепит доверие к партии среди россиян.

Не исключено, что многие рязанцы захотят увидеть новоявленного политика в качестве депутата от Рязанской области в Государственной Думе РФ. Ведь к нему как к журналисту, имеющему познания в проблематике нашего региона, уже обращались с просьбой защитить права жителей на достойную жизнь. Возможно, в роли политика и депутата у него это получится еще лучше.