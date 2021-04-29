Саженцы дуба высадили в Турлатове работники Рязанской НПК.

В рамках Всероссийской акции «Зеленая весна - 2021» очередную экологическую инициативу реализует Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть»: в ближайшем будущем в деревне Турлатово Рязанского района появится целая дубовая роща.

Рязанский нефтезавод в ходе первого этапа провел работы по выкорчевыванию пней, выравниванию и отсыпке территории, подготовке лунок. 28 апреля в ходе второго этапа было высажено свыше 100 саженцев дуба.

Руководители и работники предприятия принимают активное участие в озеленении территории Турлатово: они высаживали саженцы дуба высотой 1-2 метра в удобренные грунтом лунки на расстоянии 1,5 метра друг от друга с учетом того, что кроны деревьев, конечно, со временем будут разрастаться по мере взросления деревьев.

- В течение года мы планируем провести серию мероприятий, направленные на благоустройство родного города, - сказал генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов. - Это и собственные экологические проекты, и помощь городу в благоустройстве и санитарной очистке, и озеленение, и экологическое просвещение молодежи. Сегодня, по просьбе жителей Турлатово, мы обустраиваем территорию деревни и высаживаем саженцы дуба. Надеюсь, наша инициатива придется по душе всем жителям Турлатово и на этом месте со временем появится настоящая дубовая роща.

Рязанский нефтезавод в ходе первого этапа провел работы по выкорчевыванию пней, выравниванию и отсыпке территории, подготовке лунок.

На регулярной основе РНПК оказывает помощь деревне Турлатово и ее жителям. При поддержке завода в деревне появились детская и спортивная площадки, проведен ремонт в школе и местном Доме культуры, под будущую дубовую рощу уже благоустроена территория.

На разных площадках Рязани нефтезавод за последнее время провел уже три субботника в рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая весна».

На улице весенней в мае сотрудники предприятия начнут убирать мусор, и на это, как планируется, может уйти достаточно много времени - около недели.

Кроме этого, продолжатся работы по озеленению города на разных площадках – в Центральном парке культуры и отдыха, в Комсомольском парке на улице Новаторов, в парке Бульвара Победы, на улице Песоченская в районе Дашково-Песочня.

Более 500 саженцев дуба, ели и сосны, как обещают нефтяники, будет высажено в областном центре.

Предприятие, помимо прочего, оказывает содействие Окскому природному биосферному заповеднику, проводит эколого-просветительские занятия для рязанских школьников и студентов, а также организует акции по раздельному сбору бытовых отходов.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений является неотъемлемой частью корпоративной культуры и принципов ведения деятельности Рязанской НПК.