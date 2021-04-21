ГК «ЕДИНСТВО»: Супермаркет недвижимости для тех, кто мечтает получить все и в одном месте

ЖК «Мичурин» стал победителем во Всероссийском конкурсе проектов жилищного строительства «ТОП ЖК» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Рязанской области».

В представлении многих людей покупка квартиры – это ресурсозатратный опыт, на который влияют различные страхи. И они могут стать серьезным психологическим барьером вплоть до откладывания сделки на неопределенный срок.

В прежние времена процесс приобретения жилья действительно был длительным, сложным и рискованным. Но сегодня все изменилось – крупные девелоперы постоянно совершенствуются для того, чтобы найти оптимальные способы взаимодействия с покупателями и улучшить сервис. Один из таких эффективных способов разработала и успешно применяет Группа компаний «ЕДИНСТВО»: принцип «супермаркета недвижимости» позволяет клиентам быстро найти необходимый товар или услугу и оформить покупку в одном месте. А позитивный имидж застройщика для покупателей является ключевым в вопросе выбора будущего дома – дает уверенность в том, что сделка будет прозрачной и легкой, а новоселье – скорым и счастливым.

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, ЖК «ЛОМОНОСОВ»!

Один из главных принципов, которого придерживается Группа компаний «ЕДИНСТВО», – строить во всех районах города. За 15 лет работы в отрасли девелопер научился возводить дома не только быстро и качественно, но и при этом не нарушая ни технологию, ни своих обязательств по передаче домов клиентам. Объем сдачи в эксплуатацию порядка 200 м2 жилья стал ежегодной нормой, которая обеспечивает рязанцев огромным ассортиментом квартир в строящихся и уже готовых ЖК. Портфель ежедневных предложений насчитывает более 1500 квартир от классов «эконом» до «бизнес». Так что у клиентов Группы компаний всегда есть выбор.

В первых числах апреля в Рязани объявлен старт продаж квартир нового дома в жилом квартале «Ломоносов» на ул. Семчинская, д. 3 к. 1. Возводится он в рамках программы проектного финансирования, которое подразумевает использование специальных эскроу-счетов в аккредитованных банках. По сути, покупатель открывает беспроцентный депозит, деньги на котором замораживаются на срок, не превышающий дату ввода объекта в эксплуатацию по проектной декларации плюс шесть месяцев (именно такой срок дается на передачу ключей). ЖК «Ломоносов» строится по индивидуальному проекту с применением современных дизайнерских решений и вписан в развитую инфраструктуру района. В шаговой доступности есть все, что необходимо для комфортной жизни: аптеки, школы, детские сады, больницы, спортивные учреждения и магазины. Будущим новоселам будет важно знать, что на территории жилого комплекса запланировано строительство детского сада. В просторном дворе будут расположены безопасные игровые комплексы для детей разного возраста, площадка workout, зеленые пешеходные зоны и места для отдыха взрослых и маленьких. Выбор квартир рассчитан как на приверженцев классических планировок, так и на тех, кто предпочитает популярные в Европе смарт-варианты. Бонусом для покупателей верхних этажей станет чудесный вид на пойму реки Оки и город Рязань. Зато все владельцы квартир в этом ЖК получат возможность воспользоваться преимуществом в виде кладовых помещений на каждом жилом и цокольном этажах.

На старте продаж всех покупателей жилья ждут особые привилегии. Узнать об индивидуальных условиях и оставить заявку можно на сайте lomonosov62.ru.

ГОТОВИМСЯ К НОВОСЕЛЬЮ!

Хорошие новости ГК «ЕДИНСТВО» подготовила и для покупателей квартир в ЖК «Мичурин» и ЖК «Маргелов». До конца текущего года строительство этих двух крупных проектов завершится.

ЖК «Мичурин» находится в центре исторической и культурной жизни города. А из его окон на верхних этажах открывается замечательный вид на Рязанский кремль. Дом сочетает стилистику неоклассицизма и современные европейские архитектурные решения. Его фасад выполнен из декоративного камня и украшен изящными французскими балконами и ризалитом.

Свободная планировка позволит собственнику самостоятельно решать, сколько комнат будет в квартире. Тем, кому в городской суете не хватает загородного простора, понравятся варианты с большой открытой террасой. В шаговой доступности находится все, что нужно для интересной и комфортной жизни. А любители пеших прогулок и мамы с колясками оценят близость к Мичуринскому скверу, Верхнему и Нижнему городским садам и прогулочной зоне на Лыбедском бульваре.

А недавно ГК «ЕДИНСТВО» получила прекрасную новость – ЖК «Мичурин» стал победителем во Всероссийском конкурсе проектов жилищного строительства «ТОП ЖК» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Рязанской области»!

В рамках конкурса эксперты определяют лучшие комплексы в Российской Федерации и каждом из регионов, где развита конкуренция в жилищном строительстве, по 17 строгим критериям, например, социальная инфраструктура, дворовые пространства, безопасность, архитектура, фасады, инженерные системы, комфортность среды для маломобильных граждан.

В жилом комплексе «Маргелов» выражена единая концепция комфортной жизни. Его стильные фасады выделяются на фоне скучной городской застройки. Большая территория разделена на зоны отдыха для жителей разных возрастов и интересов. Здесь установлены современные детская и спортивная площадки, а благоустройство и озеленение доверили

высококлассным специалистам. Закрытый двор полностью свободен от машин, поэтому здесь могут в полной безопасности гулять даже маленькие дети. Умные планировки квартир продуманы так, чтобы у каждого новосела было личное пространство, и он чувствовал себя свободным. Кстати, если у вас большая семья, обратите внимание на варианты больших, наполненных воздухом и светом трехкомнатных квартир: здесь точно хватит места и для отдыха, и для работы, и для приема гостей.

Удобное расположение комплекса в развивающемся районе Кальное позволяет пользоваться богатой социальной и развлекательной инфраструктурой и благодаря разветвленной транспортной сети совершать поездки в любую часть Рязани, а также в любимое место отдыха горожан – поселок Солотча.

ГК «ЕДИНСТВО» находится в постоянном движении, сдавая в эксплуатацию готовые жилые комплексы и закладывая новые дома в разных районах города. Хотите быть в курсе последних новостей девелопера? Следите за новостями на сайте edinstvo62.ru.

Большая территория ЖК «Маргелов» разделена на зоны отдыха: здесь установлены современные детская и спортивная площадки, а благоустройство и озеленение доверили высококлассным специалистам.

ДОСТУПНЫЕ УСЛУГИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

В компании всегда рады своим клиентам и находят возможность создать для них комфортные условия выбора, покупки и оплаты жилья. «ЕДИНСТВО» сотрудничает с 12 банками, которые предлагают рязанцам самые разные способы приобретения квартир именно у этого девелопера. Квалифицированный ипотечный брокер расскажет о действующих ипотечных программах, в которых может принять участие покупатель: семейной, военной ипотеке, а также ипотеке с господдержкой. Здесь вы также получите профессиональный совет, как воспользоваться материнским капиталом и подать заявку в интересующий вас банк. Тем, кто планирует совершить сделку в ближайшее время, будет интересно узнать, что программа «Ипотека с господдержкой» все еще действует. Оставить заявку можно на сайте edinstvo62.ru/kvartiry-v-ipoteku. Хотите сэкономить – поторопитесь!

Ценовая политика компании позволяет предложить клиентам наилучшее соотношение цены и качества объектов. А уникальный проект «Спеццены», который начал свою работу в группе компаний более 2 лет назад, предоставляет уникальную возможность – приобрести жилье на особых условиях.

В сформированном пуле квартир можно выбрать 1-, 2-, 3-комнатные варианты с оригинальной планировкой, необходимым вам метражом и на подходящем этаже в большинстве жилых комплексов этого застройщика. Заметьте, что пул квартир обновляется каждые две недели. Воспользоваться акцией на самых актуальных и выгодных условиях легко. Для этого вам необходимо:

- ознакомиться с представленными на сайте http://specprice62.ru квартирами;

- заполнить анкету;

- получить приглашение на консультацию в офис продаж Группы компаний «ЕДИНСТВО»;

- прийти в центральный офис Группы компаний за квартирой мечты!

Но даже если вы сами не сможете подобрать идеальный вариант, для вас этот анализ проведут специалисты офиса продаж.

Кроме проекта «Спеццены на квартиры» в Группе компаний действует ряд особых предложений на покупку квартиры в строящихся и уже сданных жилых комплексах.

А в марте прошлого года Группа компаний «ЕДИНСТВО» объявила о старте новой услуги – дистанционный сервис! Благодаря ей, вам не придется лишний раз покидать свой дом, а специалисты проведут всю необходимую предварительную работу, которая сделает вашу предстоящую покупку наиболее эффективной и безопасной.

А именно:

- потенциального клиента обеспечат необходимой информацией о наличии и стоимости заинтересовавшего его жилья;

- проведут удаленную консультацию по всем вопросам проведения предстоящей сделки;

- обсудят и согласуют условия сделки любым удобным для вас способом дистанционно;

- при необходимости предоставят информацию об ипотечном кредитовании, обеспечат подачу документов на рассмотрение в те банки, которые предоставляют кредиты на наиболее приемлемых для клиента условиях.

Очень удобно, что Группа компаний «ЕДИНСТВО» представляет клиентам максимум услуг в режиме «одного окна»: подбор вариантов квартир, поиск источников финансирования, составление и подписание документов. Юридическое сопровождение сделки на всех ее этапах осуществляется непосредственно в офисе компании.

Все клиенты компании, заключившие договор долевого участия, получают в подарок карту дисконтной системы «Вместе». В ней объединено большое количество скидок от партнеров компании – от 5 до 30% – на товары и услуги, полезных как для обустройства дома, так и для совместного отдыха всей семьей. Со списком участников программы вы можете ознакомиться по ссылке http://vmeste62.ru/discount.

НА СВЯЗИ В УДОБНОМ ДЛЯ ВАС ФОРМАТЕ!

Одним из критериев надежной строительной компании эксперты называют ее открытость и публичность. Что это значит? Речь в первую очередь идет о том, что вы всегда сможете найти на сайте или запросить в офисе застройщика основные документы, которые регулируют его деятельность. Кроме того, важно, чтобы клиент в любой момент мог связаться с менеджером, курирующим его сделку и получить необходимую консультацию. Благодаря социальным сетям доступность связи с сотрудниками и самой информации увеличилась в разы.

Новый вызов отрасли бросила прошлогодняя пандемия. Карантин, когда девелоперы и клиенты оказались оторваны друг от друга, заставил бизнес искать новые способы общения со своими покупателями и потенциальной аудиторией. Проще всего оказалось тем, у кого эти каналы связи уже были налажены. ГК «ЕДИНСТВО» использует практически все форматы взаимодействия – от обычного общения по телефону до фото– и видеоотчетов на сайте и в соцсетях. Но по-настоящему революционным стало решение генерального директора компании Антона Воробьева устраивать прямые эфиры в Instagram и отвечать на вопросы жителей.

На сегодняшний день проведено уже восемь эфиров, в течение которых Антон Сергеевич рассказывал о текущих и запланированных стройках, об изменении в законодательстве, сроках сдачи тех или иных объектов. Формат разговора в реальном времени настолько понравился пользователям, что с каждым новым эфиром участников и вопросов становилось все больше. По словам клиентов компании, он позволяет узнавать информацию из первых рук и оперативно получать ответы по актуальным темам. Но такое общение происходит раз в месяц. А в постоянном режиме с людьми на связи специалисты отдела продаж, которые могут проконсультировать клиентов по жилым комплексам, доступным планировкам квартир, способам оплаты и многим другим вопросам.

Кроме офиса продаж, можно обращаться также в сообществах группы компаний в соцсетях («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook). Здесь же, а также на сайте «ЕДИНСТВА» можно следить за ходом строительства – новости и фотоотчеты с площадок публикуются ежемесячно. А раз в квартал – выкладываются видеодайджесты, которые позволяют наглядно показать, какие изменения произошли на стройке за прошедший период времени.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев:

– Уважение к своим клиентам, соблюдение сроков и высокое качество – вот три слагаемых успешной работы строительной компании. Во-первых, уважать покупателей и их пожелания, не обманывать доверия: продавать не воздушные замки, а реальные проекты, которые соответствуют ожиданиям выбравших их людей. Во-вторых, максимально в срок выполнять принятые на себя обязательства: если заявлено, что в 2021 году человек сможет въехать в свою новую квартиру, то он должен получить ее в этом году. В-третьих, неустанно следить за качеством: если мы гарантируем, что в течение пяти лет любые конструктивные недостатки мы исправляем за свой счет, то так оно и есть.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Все подробности относительно действующих акций и предложений вы можете узнать на сайте edinstvo62.ru, позвонив в офис продаж ГК «ЕДИНСТВО» по телефону: 8 (4912) 900-700 или приехав по адресу: г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 41 (в здании делового центра «Европа»).

На правах рекламы.

Количество квартир ограничено. Не является публичной офертой. Подробности в офисе продаж по адресу: Вокзальная, 41, помещение Н5 или на сайтах: specprice62.ru и edinstvo62.ru. С подробными условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайтах банков-партнеров. Полный список банков-партнеров представлен на сайте edinstvo62.ru в разделе «Ипотека».

Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Орион». Подрядчик ООО «Стройтехальянс». Разрешение на строительство №62-29-82-2018 от 13 апреля 2018 года. Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф. Строительный адрес: г. Рязань, район Канищево, микр.-9, Семчинская ул., д. 3 к. 1.

Застройщик ООО «Деловой союз». Подрядчик ООО «Прага-М». Разрешение на строительство №62-29-100-2018 от 3 мая 2018 года. Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф. Строительный адрес: г. Рязань, ул. Введенская, д. 115.

Застройщик ООО «Деловой Союз». Подрядчик «СК Артемида». Разрешения на строительство №62-29-4-2016 и №62-29-3-2016 от 04.02.2016 с изменениями по состоянию на 14.03.2017. Проектные декларации опубликованы на сайте наш.дом.рф. Строительный адрес: г. Рязань, ул. Кальная, д. 79.