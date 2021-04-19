Уникальный животный мир Арктики удастся сохранить благодаря научным экспедициям НК «Роснефть»

Участники пресс-конференции.

В Москве прошла пресс-конференция ПАО «НК «Роснефть», посвященная сохранению биологического разнообразия арктических экосистем. Этой глобальной и трудоемкой работой нефтяная компания занимается уже почти десять лет.

ЭКСПЕДИЦИЯ В ЗАПОЛЯРЬЕ

В настоящее время на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа работает первая в этом году экспедиция Арктического научного центра «Роснефти» и Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук. Ученые в непростых условиях северной весны изучают поведение самок белого медведя в период их выхода из родовых берлог.

В августе-сентябре этого года планируется вторая экспедиция по изучению белого медведя – хищника из Красной книги России, которая будет работать на мысе Желания архипелага Новая Земля.

Проведен самый масштабный за историю проекта мониторинг дикого северного оленя.

Также темами обсуждения стали результаты арктических экспедиций по изучению популяции белой чайки и дикого северного оленя. Экспедиции проводились нефтяной компанией «Роснефть» совместно с учеными ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» и Сибирского федерального университета (СФУ).

Работа по изучению дикого северного оленя велась в непосредственной близости от путей миграции и мест зимовки оленей таймыро-эвенкийской популяции – озера Ессей и Еромо Краснодарского края. Был проведен самый масштабный за всю историю проекта (а стартовал проект в 2014 году) комплексный мониторинг животных с помощью фото и видеосъемки. В том числе использовалась съемка беспилотными летательными аппаратами и спутниковая съемка для определения характеристик местообитания.

Белая чайка – самый редкий, малочисленный и плохо изученный вид северных птиц. Его исследования проводились на островах Седова и Визе в северо-восточной части Карского моря. Благодаря использованию фотоловушек и GPS-трекеров отечественным ученым впервые удалось собрать обширный и уникальный материал.

Сергей Васильевич Найденко - врио директора Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН

Отметим, что исследования ключевых видов животных позволяют ученым делать выводы о состоянии экосистемы в целом, а также оценивать влияние на них климата и антропогенной деятельности. Все полученные данные обязательно учитываются при планировании хозяйственной деятельности компании в Заполярье. В случае необходимости разрабатываются инновационные решения для ведения социально-ответственного бизнеса.

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Подчеркнем, ПАО «НК «Роснефть» с 2012 года реализует самую масштабную с советских времен программу изучения Арктики. Приведенные выше экспедиции – лишь часть глобальной, без всякого преувеличения, работы. Всего состоялось порядка тридцати научных экспедиций по всему побережью Северного Ледовитого океана. Исследованы ледники и айсберги, морская и прибрежная зоны, популяции редких видов млекопитающих и птиц.

В рамках упомянутой выше пресс-конференции состоялась презентация работ, изданных на основе собранного на Севере материала.

Атлас «Виды – биологические индикаторы состояния морских арктических экосистем» содержит описание свыше шестидесяти представителей флоры и фауны северных широт. Атлас подготовлен совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и стал продолжением масштабной работы по обобщению и систематизации данных, полученных в ходе многолетних экологических исследований НК «Роснефть» в акваториях российских морей.

Изданные атласы.

Кроме того, вниманию журналистов была представлена работа «Экологический атлас. Баренцево море». В ней содержится более 55 тематических карт-схем акватории и прибрежной зоны, множество графиков, схем, сводных таблиц и художественных иллюстраций. Цифровые версии атласов доступны для широкой аудитории на официальном сайте ПАО «НК Роснефть».

Всего к настоящему времени по итогам экспедиций и камеральной научной работы издано семь экологических атласов, в том числе уникальный атлас «Российская Арктика. Пространство, время, ресурсы». Эта последняя работа объединила огромный массив данных по физической географии, экологии, истории исследований и экономическому потенциалу Арктической зоны России. До 2025 года запланировано издание еще восьми (!) атласов.