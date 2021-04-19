Стоимость проезда в рязанском транспорте хотят поднять из-за перехода на большие автобусы

Небольшие «Пежо» и «Форды» заменили на ПАЗы Next, в которых люди вынуждены давиться стоя.

Наступивший год обнажил сразу три проблемы - некачественная уборка снега, разбитые дороги и отвратительная работа общественного транспорта. Но если первая проблема пока не актуальна, вторая - вечна, то третья приобрела уже критические формы – муниципальный транспорт дышит на ладан, а частники настолько обнаглели, что после восьми вечера вероятность поймать нужную маршрутку без длительного ожидания уменьшается с каждой минутой. С другой стороны, ситуация с транспортом сложилась не за один месяц, а имеет корни еще в советской системе. Поэтому, чтобы понять, как из нее выходить, надо немного обернуться назад.

От диванов для сидения к стоячим местам и назад

Хоть первый общественный транспорт (автобусы) появился в Рязани еще до войны, быстрое развитие его пришлось уже на 50-60-е годы, когда в нашем городе проходила массовая индустриализация. Рабочих надо было возить на заводы, а личные автомобили были непомерной роскошью. Но, как тогда считали, советский человек должен ездить

с комфортом, поэтому автобусы и троллейбусы имели больше мест для сидения, например, троллейбусы МТБ-82 и сменившие их позднее ЗИУ-5 имели в салоне по 19-20 двухместных диванов.

Но города росли так быстро, что производство автобусов и троллейбусов за ними не поспевало. А людей возить надо. С начала 70-х годов стали выпускаться трехдверные троллейбусы (ЗИУ-682 различных модификаций), позволявшие быстрее производить посадку и высадку, но в ущерб сидячим местам. Эта тенденция продолжилась и позднее, в итоге сейчас есть модели троллейбусов, в которых кресел столько же, сколько и в маршрутке.

К тому же если во время своего появления общественный транспорт был, как минимум, безубыточным, то к началу 80-х, после роста зарплат, опережающего рост производительности труда и четырехкратного роста цен на топливо, скатился по рентабельности в глубокий минус.

В конце 80-х в Рязани действовали 18 троллейбусных, 25 автобусных и 3 трамвайных маршрута. На линии выходили более 150 троллейбусов и более 100 автобусов. При этом в часы пик их зачастую приходилось брать штурмом.

Когда на рубеже веков в Рязани стали появляться первые маршрутки, в основном полностью дублировавшие маршруты муниципального общественного транспорта, многие восприняли это как глоток воздуха: пусть и подороже, но быстрее и без толчеи, сидя в мягком кресле, а не утыкаясь подбородком в потную подмышку соседа. И постепенно этот вид транспорта стал захватывать улицы города, превращаясь в основной его вид. Количество микроавтобусов на улицах увеличивалось, а муниципального транспорта - уменьшалось. А любое доминирование - прямая дорога к монополизации, и не важно, кто выступает в роли монополиста - государство или частник.

Но все равно, рязанцы ценили маршрутки - их не надо было долго ждать. А то, что водители зачастую лихачат и не всегда соблюдают ПДД, воспринималось как неизбежное зло, как боль после укола лекарства…

Реформа наоборот: когда убрали хорошее, не дав взамен лучшее

Последние два года стали для рязанского общественного транспорта по-настоящему черными. Обанкротили автоколонну 1310, присоединив ее к УРТ. Количество муниципального транспорта на улицах уменьшилось. Не помогли и подачки из Москвы, когда половина переданных автобусов и троллейбусов оказалась пригодной только в качестве доноров запчастей для другой половины. Народ стал игнорировать муниципалов. Тем более что во многих маршрутках стал доступен проезд по льготным проездным.

Было принято решение - маршрутки сократить, заменив микроавтобусы на ПАЗы Next. Дело вроде благое: меньше машин - меньше пробки.

- Замена происходила из расчета три обычных микроавтобуса на один ПАЗ, - заявила и. о. начальника управления транспорта рязанской городской администрации Ирина Черноусова, - такой порядок замены нам предложили в региональном минтрансе.

Только странная арифметика получается. В «Пежо» («Форде») имеется18 сидячих мест. Сколько туда набивается стоя - вопрос другой. Но будем исходить из официальных данных. Пассажировместимость ПАЗа Next - 53 места, включая 19 сидячих.

Получается, что после такой замены не все пассажиры из микроавтобусов влезут в ПАЗ, а 2/3 из них придется сменить сидячее положение на стоячее. Но самое главное, интервал движения увеличится тоже в три раза!

Количество муниципальных автобусов в Рязани сократилось настолько, что на маршрутах, где их раньше ходило по десятку и более, теперь осталось 1-2 машины.

- Уж лучше как раньше: «Газели» через каждые 5 минут, чем ПАЗы через полчаса, как сейчас, - считает председатель Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева.

К тому же в рамках этой реформы было ликвидировано несколько востребованных маршрутов, например 87 и 31.

- Раньше мы спокойно садились в 31-ю маршрутку, которая в часы пик ходила через каждые пять минут, - говорят жители поселка Дягилево, - теперь уже через две остановки от конечной в 47-ю с трудом влезешь.

Им парирует местная власть:

- Когда взамен ликвидированного 31-го маршрута мы продлили до Дягилева 47-й, то увеличили количество машин на линии, - отвечает Ирина Черноусова, - с 20 до 22.

Пытаясь сделать лучше, сделали только хуже…

- При проектировании работы транспорта обычная математика не срабатывает - считает начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики рязанской областной прокуратуры Роман Астахов, - тут надо смотреть шире.

Транспорт спасут повышение цен и выделенные полосы?

Решение проблемы видится всем по-разному. Есть мнение, что надо избавляться от маршруток, заменяя их транспортом большой вместимости - как муниципальным, так и частным. А для ускорения передвижения их по городу - сделать выделенные полосы для общественного транспорта.

- Только переход на брутто-контракты, когда перевозчик получает деньги за выполненный рейс (и не имеет стимула перевозить больше пассажиров - Ред.), и создание выделенных полос сможет решить транспортную проблему Рязани, - считает заместитель министра транспорта Рязанской области Валерий Еремин, - к тому же это позволит сделать гибкой систему оплаты проезда.

То есть система проста – заказчик (муниципалитет) собирает деньги за проезд и дает задание перевозчикам совершать в такой-то день столько-то рейсов. Но как и кому они будут доставаться, если их распределением будут заниматься чиновники?

- Здоровая конкуренция – главный двигатель развития, - считает экономист Дмитрий Качановский, - в данном случае власть в очередной раз предлагает нам идти по пути государственно-монополистического капитализма, то есть не вперед, к полноценной рыночной экономике, а назад - к плановой, советской. Результатом станет снижение качества работы общественного транспорта города.

Так почему столь усиленно лоббируется внедрение именно этих методов организации работы общественного транспорта? Ларчик открывается просто: в этом случае из

федерального бюджета можно будет получить субсидию на закупку новыхавтобусов и троллейбусов - 60% от их стоимости. А где пахнет федеральными траншами… Ну вы понимаете, о чем речь.

А чем обернется вычленение одной полосы с каждой стороны для общественного транспорта на четырехполосных дорогах, коих у нас большинство, - догадаться не трудно: город превратится в одну почти круглосуточную пробку.

У частников свои предложения.

- Эксплуатация ПАЗов обходится нам в несколько раз дороже, нежели микроавтобусов типа «Пежо», - сказал нам представитель «РязаньТрансАвто», - из-за чего их работа в вечернее время становится убыточной. Те же «Газели» могли спокойно ходить допоздна. К тому же стоимость проезда не поднимали уже три года, а расценки на запчасти и ГСМ растут постоянно.

- Но ведь за 2017 год цену подняли сразу на треть: сначала с 17 до 19, а потом до 23 рублей - этого мало?

- Но нас вынудили перейти на новые, большие по размеру автобусы. А это затраты.

- Как вы понимаете, что до выборов в Госдуму вам этого сделать не дадут. В то же время людей возить надо и днем, и вечером. В том же Воронеже долгое время существовал двойной тариф, когда днем действовала одна цена, а вечером и рано утром - повышенная. Как вам такой вариант?

- Ну, это было бы разумным компромиссом.

В общем, нас не мытьем, так катаньем подводят к тому, что к концу года стоимость проезда в общественном транспорте неминуемо вырастет, вопрос в другом - насколько?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Сколько муниципальных автобусов выходят на линию?

В один из рабочих дней мы специально с утра приехали к воротам бывшей автоколонны 1310, чтобы выяснить, сколько автобусов у нас реально выходят на маршруты. Их оказалось 42 муниципальных (МАЗы и ЛиАЗы) и 9 работающих по договору (98-й маршрут).

Первый автобус выехал на линию в 4:49, последний - в 7:47. Учитывая то, что водитель может находиться на маршруте (с перерывами) не более 15 часов, получается, что последний автобус должен въехать на территорию автопарка не позднее 22:47.

А как они распределились по маршрутам? По состоянию на 8:00 утра (первая цифра - номер маршрута, вторая - количество машин): 1/0, 2/1, 3/1, 4/2, 6/5, 7/0 (в другие дни появлялась одна машина), 8/1, 10/1, 11/2, 12/0, 13/5, 14/0, 15/1, 16/1, 17/8, 18/0, 20/3, 21/1, 22/4, 23/1, 24/2, 98/9+2.

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