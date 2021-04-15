«Перевозчики расслабились? Скоро они напрягутся»: в Рязани поменяют систему общественного транспорта

Если маршрутчики захотят остаться в бизнесе, то им придется объединяться.

В ближайшем будущем весь подвижной состав общественного транспорта Рязани будет заменен на 100%. Об этом 14 апреля во время публичного отчета заявил заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий.

— Существующая система общественного транспорта в будущем, как и сегодня, никого не будет устраивать. Соответственно город прорабатывал новую схему общественного транспорта, — отметил чиновник. — Вот вы говорите [обращаясь к депутату Татьяне Гусевой], перевозчики расслабились... Вот в ближайшем будущем они напрягутся. Произойдет это, когда наши переговоры с ВЭБ (государственная корпорация развития), которые длятся уже два месяца, перейдут к подписанию соглашения. Удачно реализованы опыты Перми, Твери, Новокузнецка... Это когда полностью подвижной состав меняется, на 100%.

И вот тут, по словам Беленцкого, начнется большая работа с перевозчиками. Те, кто захотят остаться в бизнесе, должны будут сгруппироваться и заходить в дело объединенными предприятиями.

— Пожалуйста, покупайте автобусы большой вместимости, чтобы они соответствовали всем заданным стандартам, и работайте, — продолжает зампред. — Если брать сроки, то в разных регионах реализация проходит от года до полутора лет при активной работе всех участников процесса.

Ранее в интервью «КП-Рязань» теперь уже один из бывших сотрудников УРТ рассказывал, как обстоят дела в Твери. Приведем его цитату полностью:

— В Твери было тоже самое, что и в Рязани – миллион коммерческих перевозчиков. Потом было достигнуто соглашение с губернатором, чтобы перевозки стали муниципальными. А так как ни у города, ни у области нет таких денег, чтобы закупить необходимое количество автобусов, то создали ОАО, где контрольный пакет остается у муниципалов. В случае с Тверью – у области. Эта организация также выходит на торги, выигрывает их.

На данный момент в Твери нет коммерческих перевозчиков, весь город – это одно муниципальное предприятие – ОАО «Транспорт Верхневолжье»: 51% акций – у области и 49% у ЦППК – подразделение РЖД. Поэтому цели разрушить что-то в Рязани – ее изначально не было. Наоборот, была цель создать предприятие, которое могло бы конкурировать с любым из коммерческих перевозчиков. Вот в Твери такая цель достигнута, там 500 машин одинакового цвета, в одинаковом стиле ездят по расписанию и перевозят льготников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!