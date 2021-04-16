SKODA OCTAVIA четвертого поколения: готовы лететь к звездам?

ŠKODA OCTAVIA четвертого поколения.

Известный ведущий города Рязани провел тест-драйв новой ŠKODA OCTAVIA. Четвертое поколение одной из самых популярных иномарок в России ожидалось с большим интересом, поэтому, когда осенью прошлого года стартовали продажи, покупатели выстроились в очередь. Официальный дилер ŠKODA автосалон «Чехия Авто» любезно предоставил нам автомобиль для ознакомительной поездки.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРЕСТИЖА

Внешне четвертая OCTAVIA - совершенно новый автомобиль, отсылающий нас к более престижному классу иномарок. Стремительные линии кузова, светодиодные фары даже в самой доступной комплектации, оригинальные колесные диски (16-18 дюймов). Но модель изменилась не только внешне. Существенно расширился список стандартного внутреннего оснащения. Трехзонный климат-контроль и целый пакет прогрессивных помощников сделает жизнь водителя и всей его семьи более комфортной и, самое главное, безопасной!

Новая ŠKODA OCTAVIA на 19 миллиметров длиннее и на 15 миллиметров шире предшественницы (мы говорим об автомобиле в кузове лифтбек). А коэффициент аэродинамического сопротивления уменьшился с 0,29 до 0,24, что в положительную сторону сказалось на характеристиках расхода топлива.

С нами на тест-драйв отправилась версия с турбированным мотором объемом 1,4 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Заявленный расход бензина в смешанном цикле для этой версии составляет 5,5 литра; в городском - 7 литров; в загородном - 4,7 литра.

Несколько лет назад мы уже тестировали этот двигатель на ŠKODA OCTAVIA третьего поколения. Его работа и с точки зрения уровня шума, и с точки зрения динамики нам показалась идеальной. Правда, тогда двигатель шел в комплекте с роботизированной коробкой передач DSG. На данном автомобиле мотор TSI 1,4 сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Ранее этот союз наилучшим образом зарекомендовал себя на автомобилях ŠKODA KAROQ. Отметим, что скоро на российском рынке появится версия ŠKODA OCTAVIA с двухлитровым двигателем и коробкой DSG.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Тест-драйв ŠKODA OCTAVIA четвертого поколения позволил понять, насколько и без того прекрасный автомобиль стал еще лучше буквально в каждом компоненте. К примеру, в салоне появилась розетка на 220 вольт, большое количество USB-разъемов и 10-дюймовый экран. Отдельный ментальный микроклимат создают индивидуальные настройки подсветки. Причем речь идет не только о шкале приборов, но и о подсветке нижней части салона.

Про адаптивный круиз-контроль мы рассказывали в прошлой публикации, а вот система контроля полосы движения Lane System является новинкой. Работает она на скоростях от 30 до 210 километров в час. И конечно, позволяет сделать поездку более безопасной. Есть система, следящая за усталостью водителя, которая в нужный момент предложит вам остановиться и выпить чашечку кофе.

Еще более комфортным автомобиль стал для пассажиров на заднем сидении: отдельный климат-контроль, подогрев, больше пространства в ногах. Но главное - изменение угла наклона спинки заднего сидения. Небольшой, невидимый на первый взгляд ход сделает жизнь семьи в дальних поездках легкой и непринужденной.

Ну а когда ты испытываешь удовольствие от нахождения за рулем, стираются любые расстояния. И если на ŠKODA OCTAVIA третьего поколения можно было без проблем отправиться к морю или за границу, то на ŠKODA OCTAVIA четвертого поколения - вполне добраться до звезд.

Ах, да… Этот автомобиль оснащен системой помощи при параллельной парковке и парковке задним ходом. В соответствующем режиме система самостоятельно будет вращать рулевое колесо, вам останется лишь работать педалями газа и тормоза. И это тоже наша безопасность!

Дилерский центр «Чехия Авто». Рязань, ул. Есенина, 1б (выезд на Солотчу). Тел. 8 (4912) 95-55-58. Сервис: тел. (4912) 95-55-57. chehia-avto.ru

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