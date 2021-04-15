Группа компаний «Автоимпорт» празднует свой день рождения

Фото: ГК "Автоимпорт"

15 апреля крупнейшему автомобильному холдингу ГК «Автоимпорт» исполнилось 24 года.

Группа компаний «Автоимпорт» - это 18 мировых и отечественных брендов, а также 26 дилерских центров. За последние несколько лет компания значительно расширилась, и теперь автосалоны располагаются не только в Рязани, но и в других городах — Туле, Липецке, Тамбове.

Фото: ГК "Автоимпорт"

Помимо новых автомобилей, компания занимается продажей авто с пробегом, действует служба Автокомфорта, с помощью которой жители города могут воспользоваться услугами сервиса, магазина страховок, купить запасные части. В состав «Автоимпорта» входит автошкола ВОА на Павлова, 22, а также сервисы проката и эвакуатора автомобилей.

Группа компаний ведет активную социальную работу. Компания неоднократно становилась партнером и спонсором крупнейших мероприятий региона. В 2017 году Президент компании Олег Смирнов вручил городу ключи от новой машины скорой помощи.

Отдельное внимание руководство холдинга уделяет развитию своих сотрудников. В компании действует программа «Кадровый резерв», ежегодно проводится конкурс «Ты – лидер!». Большое значение придается укреплению здорового образа жизни среди сотрудников и проведению спортивно-массовых мероприятий. Так, в «Автоимпорте» проводится спартакиада, в которой принимают участие 10 команд в 15 видах спорта. Сотрудники компании неоднократной становились победителями и призерами городской и областной Спартакиады среди трудящихся, а в 2019 году представляли наш регион на Всероссийском этапе. Сразу четыре команды представляют холдинг в Ночной хоккейной лиге в Рязанской области.

Коллектив «КП-Рязань» поздравляет группу компаний «Автоимпорт» с Днем рождения! Желаем Вам отличных продаж, сил и уверенности в завтрашнем дне, благодарных клиентов и дальнейшего процветания!