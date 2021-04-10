Форвард «Рязани-ВДВ» Данил Глухих: Две забил, но бабушка спросит, почему не три

До поры, до времени защита гостей была непробиваемой. Фото: Павел АВЕРИН

Мы уже рассказывали, как непросто для подопечных Алексея Храмцова, и так уже совершивших небольшой спортивный подвиг, развивались события в дебюте первого полуфинального матча с ярославцами. Школа гостей чувствовалась во всем: в катании, умелой перепасовке, и, несмотря на обилие молоденьких «масочников», зрелом тактическом рисунке на льду.

Гости прессинговали по всей площадке. Фото: Павел АВЕРИН

«Десантники», как и полагается хозяевам, сразу ринулись к воротам Сергея Мурашова. Но их атакующий пыл разбивался гренадерского вида защитниками, да и голкипер, как говорят в таких случаях, «подтащил». Сравнивать не только финансовые, но организационные возможности Рязани и Ярославля нецелесообразно: в школу «Локомотива» хотят попасть мальчишки со всей территории России. Отбор делает свое дело, ничего не попишешь; а возраст игроков – свое. Это и проявилось в противостоянии 9 апреля.

Болельщики ХК "Рязань": Пусть молодые покричат! Фото: Павел АВЕРИН

Ледяным душем для вратаря рязанской команды Данила Шалойко стали две пропущенные шайбы; был и третий гол, но судьи из-за помехи голкиперу его не засчитали. Тезка Шалойко, Глухих, «проснулся» первым среди хозяев льда. Взял игру на себя, несколько раз остро атаковал и отставание сократил.

- Чтобы выиграть, надо добавить агрессии, идти на пятак, «с мясом» вырывать шайбу – вместе с вратарем шайбу затолкнуть в ворота, - такой победный рецепт мы услышали от автора первой шайбы Данила Глухих. – Они молодые, они бегут, у них огромное желание. Именно в желании надо добавить – тогда у нас все получится.

Слова Глухих почти воплотились в дело - но без шайбы. Фото: Павел АВЕРИН

Второй период прошел в вязкой позиционной борьбе. Искрило на обоих пятачках, вот-вот могла вспыхнуть потасовка – но судьи, надо отдать им должное, сумели удержать ситуацию в руках. Атаки хозяев набирали обороты, натиск усиливался, но до взятия ворот дело не доходило. Острые выпады гостей на последнем редуте прерывал обретший уверенность Шалойко – трибуны не раз взрывались аплодисментами от его сейвов. Игроки рязанской команды постепенно, как более опытные, стали прибирать инициативу к своим рукам.

- Не хватает концовки в атаке, надо забить одну и все будет нормально, - поделился надеждой нападающий Никита Саламатов, терзающий оборону гостей. – Появилась уверенность, поняли соперника и легче играть стало.

Шалойко после двух голов действовал безупречно. Оправдал доверие. Фото: Павел АВЕРИН

И только в середине третьего периода состоялся такой нужный для самого Леонида Пасманика, команды и трибун гол. Не прошло и минуты, как все тот же Глухих вывел впервые в этом матче «десантников» вперед 3:2. Как впоследствии оказалось, это и была победная точка.

- Создавали много моментов, и у соперника были: вратари «потащили», - прокомментировал ход игры Пасманик. – Не выключились из игры – это самое главное, до конца бились. Вот итог – выиграли.

Мы знаем, что за действиями Данила Глухих в далеком Челябинске следит его главный зритель и критик – бабушка. Поэтому через некоторое время после окончания матча задали ему вопрос:

- Бабушке не звонил? Нет? Она скажет, мол, молодец.

- Спросит, почему три не забил, - засмеялся нападающий МХК «Рязань-ВДВ».

Группа поддержки: фото на память о победе. Фото: Павел АВЕРИН

10 апреля на льду «Олимпийского» в Рязани пройдет второй полуфинальный матч, и вне зависимости от его исхода, команды переедут в Ярославль. Чтобы стать финалистом Кубка регионов, нужно одержать три победы.

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