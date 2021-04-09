МХК «Рязань-ВДВ» выиграл в первом полуфинальном матче

После гола Леонида Пасманика "десантники" переломили ход встречи. Фото: Павел АВЕРИН

В первом полуфинальном матче МХК «Рязань-ВДВ» принимал на своем льду ярославский «Локо-Юниор» и одержал победу 3:2.

Игра началась массированными атаками «десантников». Парадоксально, но к восьмой минуте матча на табло горели 0:2 – Александр Волков и Максим Коростелев реализовали все, что сумели создать к этому моменту ярославцы.

Счет мог стать и 0:3, но судьи гол не засчитали – была помеха вратарю хозяев льда Даниилу Шалойко. И тут на первый план вышли лидеры «десантников». Данил Глухих сократил отставание, а затем наконец-то забил Леонид Пасманик – 2:2. В середине третьего периода Глухих оформил дубль, поставив точку в этом противостоянии 3:2.

Данил Глухих показал свои лидерские качества, став злым гением для Сергея Мурашова. Фото: Павел АВЕРИН

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