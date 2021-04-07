Московский микрорайон: откройте для себя комфорт по-новому

Discovery в переводе с английского означает «открытие, находка» – находка для тех, кто ценит комфорт, безопасность, благоприятную экологию, тишину и зеленое окружение.

Чтобы отвечать запросам потребителей, строительные компании регулярно проводят социологические исследования среди своих потенциальных клиентов. В частности, девелоперов интересует, какую часть города люди считают привлекательным для жизни и связывают с ним свое будущее. В Рязани таким местом притяжения является Московский район – один из самых перспективных и популярных.

Активно застраиваться и расширяться он стал с 60-х годов, постепенно превратившись из отдаленного спального в оживленный микрорайон с развитой инфраструктурой. А благодаря тому, что здесь много зелени, воды, прогулочных мест и нет промышленных предприятий, которые бы загрязняли воздух, Московский является еще и одним из самых комфортных в городе по экологической обстановке. Жители целенаправленно выбирают его для улучшения качества жизни своей семьи.

Воротами в новую комфортную жизнь в самом крупном и любимом среди горожан районе Рязани станут башни современного ЖК Discovery. Два 25-этажных здания с элегантными фасадами, выполненными в сдержанных тонах с добавлением контрастных акцентов, гармонично вписываются в пространство, освежая и преображая его. Спроектированный при участии одного из ведущих архитектурных бюро столицы Glorious комплекс поражает размахом опций, инновационными инженерными решениями и эргономикой благоустроенной территории европейского уровня. Discovery в переводе с английского означает «открытие, находка» – находка для тех, кто ценит комфорт, безопасность, благоприятную экологию, тишину и зеленое окружение.

ПРОСТРАНСТВО, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ

Жизнь горожанина полна суеты и забот, и дом становится его главным местом отдыха. Поэтому выбирая себе квартиру сегодня, человек, по сути, покупает не просто квадратные метры, а общественное пространство, в котором будет проводить большую часть времени. Тренд современного покупателя – осознанное потребление, суть которого сводится к соблюдению баланса цена-качество и получению удовольствия от сделанной покупки в долгосрочной перспективе. Это касается также и инвестирования средств в свое будущее жилье.

ЖК Discovery – это городской оазис, где создан простор для жизни и все подчинено максимальному удобству и безопасности жителей разных возрастов и возможностей. Вы почувствуете это, едва оказавшись на территории жилого комплекса, где повсюду создана безбарьерная среда, много зелени и площадь разделена на функциональные зоны, отвечающие интересам взрослых и детей. Для маленьких жителей предусмотрена целая игровая инфраструктура: конструкции, рассчитанные как на малышей, так и на подростков, развивают ловкость, выносливость, сенсорику.

Надо отметить, что все элементы выполнены из экоматериалов, а травмобезопасное покрытие защитит детей от серьезных повреждений во время игры. Для спортивных игр во дворе ЖК расположены хоккейная площадка и трибуна для зрителей, для тренировок – зона work out с многофункциональными тренажерами. Пространство здесь организовано в соответствии с концепцией «двор без машин», а автомобилисты могут не беспокоиться о сохранности своих железных коней – в подземной парковке они защищены от погодных неприятностей и находятся под круглосуточной охраной. Кстати, именно в Discovery девелопер реализовал новый для региона формат – бизнес-паркинг. Это место для авто с кладовой, где можно хранить инструменты, шины и прочие необходимые автовладельцу вещи.

ГК «Зеленый сад» уже много лет продвигает концепцию экологической безопасности в строительстве жилья. Одной из ее составляющих является организация экологичных и безопасных для здоровья жителей контейнерных площадок. В ЖК Discovery площадку для мусора оборудуют контейнерами ECOLIFT. Благодаря оригинальной конструкции контейнеры убраны под землю: на платформе они опускаются вниз, а сверху остаются только приемники для раздельного сбора мусора. Это оптимальное решение помогает обеспечить порядок на площадке и вокруг нее, а также препятствует распространению во дворе ненужных запахов.

Спроектированный при участии одного из ведущих архитектурных бюро столицы Glorious ЖК Discovery поражает размахом опций, инновационными инженерными решениями и эргономикой благоустроенной территории европейского уровня.

КВАРТИРА ДЛЯ ВСЕХ, КОМФОРТ ДЛЯ КАЖДОГО

ЖК Discovery создан, чтобы удивлять. Познакомившись с эргономичными smart-планировками, вы будете удивлены практически неограниченному выбору решений при функциональном использования полезной площади. Smart – это целая философия создания удобного и комфортного пространства для жизни современного человека, которая включает в себя особые планировочные, интерьерные и дизайнерские решения. Это самодостаточный формат, где зонирование подчинено главному принципу – индивидуальным потребностям хозяев.

Умные квартиры отличают следующие особенности:

- каждый квадратный метр должен использоваться по максимуму;

- предусмотрена свободная планировка с несколькими вариантами функциональных зон;

- используется большое количество окон, в том числе панорамных;

Такая концепция отражает современные мировые тенденции, когда кухня и гостиная формируют единое пространство, где может собираться вся семья и куда удобно приглашать друзей. При этом формат предусматривает наличие комфортной среды для каждого члена семьи.

На верхних этажах застройщик предлагает уникальные просторные квартиры HIGH FLAT. Здесь можно использовать возможность зонирования квартиры на двух уровнях. Благодаря увеличенным размерам окон и потолкам высотой 3,05 метра вы получаете на 20% больше воздуха и на 30% больше света. Обладатели такой квартиры смогут с удовольствием наблюдать рассветы и закаты и любоваться живописной панорамой.

А поддержать особый микроклимат в квартире жильцам помогает система индивидуального отопления. Благодаря ей достаточно выставить на термостате необходимые показатели, и котел будет автоматически поддерживать заданное значение, включаясь и выключаясь в нужный момент.

В таких домах обустраиваются закрытые дворы без машин, игровые и спортивные площадки, просторные лобби и подземные паркинги. Все эти признаки умного жилья вы сможете увидеть в ЖК Discovery. Безусловно, будущее за новым поколением жилья с иными принципами организации пространства для жизни. Имейте в виду, что самые удачные варианты по лучшим ценам можно выбрать на старте продаж.

УПРАВЛЯЙ ДОМОМ СО СМАРТФОНА

Если ваша квартира расположена в новом ЖК Discovery, вам не придется думать о том, забыли ли вы выключить утюг или перекрыть кран с водой. Обо всем позаботится система «Умный дом», которой оснащен жилой комплекс. Она объединяет в себе все элементы управления – контроль доступа, коммунальные сети, оповещения, работу бытовой техники – и позволяет следить за ними со своего смартфона. Только представьте, что утром вы просыпаетесь в комнате с оптимальным световым режимом, который настроили для себя накануне, а после душа вас уже ждет ароматный кофе. Перед уходом на работу вам не нужно проверять все приборы и системы жизнеобеспечения – «Умный дом» все сделает по вашей голосовой команде. А когда вы соберетесь домой, сможете настроить в квартире нужное отопление и включить электричество.

Чтобы постоянно держать руку на пульсе, достаточно скачать в смартфон специальное приложение. Оно позволит вам не только без проблем управлять всеми системами в доме, но и отслеживать расходы электро– и тепловой энергии, которые отправляются в УК. Оплатить счета вы тоже сможете буквально в один-два клика.

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность жилого комплекса – это одно из важнейших условий его ликвидности, поэтому застройщики стремятся обеспечить клиентам приватность проживания.

ГК «Зеленый сад» первой из рязанских застройщиков занялась глубокой проработкой вопроса безопасности в своих жилых комплексах. Так появилась и была успешно апробирована инновационная система безопасности «Антитеррор».

Система видеонаблюдения на территории ЖК Discovery предназначена для визуального контроля за различными зонами жилого комплекса в реальном времени, а также для регистрации всей видеоинформации в цифровом виде в течение длительного времени с возможностью ее последующего анализа. Онлайн-трансляция ведется на круглосуточный пост охраны, а также компьютеры и мобильные устройства жильцов. Так что при желании родители могут следить за тем, чем занимается их ребенок на детской площадке, что происходит во дворе, возле входных групп или в лифтовых холлах.

Контроль доступа во внутренние помещения и на этажи включает в себя несколько уровней защиты. Например, новые технологии позволяют использовать биометрические данные и распознавание номеров машин при въезде на территорию паркинга. Попасть внутрь можно по отпечатку пальца, что очень удобно для детей, которые нередко теряют ключи и карты, и жильцов с сумками и колясками. С прошлого года девелопер предоставляет новую опцию: бесконтактный вход с помощью смартфона.

В каждой квартире и в зонах общего пользования (на детских площадках, холлах и лифтах) установлены кнопки SOS. Сигнал поступает на пост охраны – помощь прибудет менее чем через минуту. Кроме того, каждое жилое помещение оборудовано автоматическими системами пожаротушения, дымоудаления и датчиком утечки газа. Датчики пожарной сигнализации срабатывают при появлении дыма или повышении температуры. Сигнал передается хозяину квартиры и на пост охраны. Если поступает сигнал от системы пожаротушения, то автоматически включаются пожарные насосы и система дымоудаления, а лифты направляются на первый этаж и выпускают пассажиров. Установленные в каждой квартире датчики контроля газа моментально перекрывают подачу топлива при обнаружении утечки.

На территории жилого комплекса повсюду создана безбарьерная среда.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

За двадцать лет плодотворной работы на рынке специалисты ГК «Зеленый сад» построили свыше 30 жилых комплексов. Среди их основных преимуществ перед стандартными проектами стильный дизайн фасада, гармонично организованное пространство общественных и частных зон, энергосберегающие технологии и безопасность на всей территории – от квартир до детской площадки и паркинга. На сегодняшний день на сданных в эксплуатацию более 540 тысячах м2 живут почти 15 тысяч человек! Каждый из них отдал предпочтение этой компании, исходя из личных представлений о комфортной и полноценной жизни. А новый ЖК на Московском станет настоящим открытием для тех, кто не терпит компромиссов и мечтает о лучшем для своей семьи. Позвольте себе приятно удивиться! Откройте жилой комплекс Discovery!

ПОДСЧИТАЕМ?

ЖК Discovery имеет уникальное расположение – в шаговой доступности либо на расстоянии нескольких минут на автомобиле от него находятся необходимые для комфортной жизни объекты социальной и развлекательной инфраструктуры. Это детские сады и развивающие центры, школы, больницы и частные клиники, развлекательные и спортивные центры. На Московском сконцентрировано большое количество разнообразных торговых точек – от гипермаркетов до магазинов небольших сетей. Чтобы наши читатели имели представление о том, сколько времени у них займет прогулка/поездка в нужную точку, мы рассчитали путь до основных пунктов назначения.

Как добраться от ЖК Discovery до основных объектов образования и здравоохранения Московского района.

Как добраться от ЖК Discovery до основных магазинов, духовных объектов и развлекательных мест Московского района.

БУДЬ В КУРСЕ!

Экологичный жилой комплекс в экологически чистом районе

Главный тренд современного времени, пожалуй, лучший из возможных – экологичное строительство. Улучшая качество жизни, люди прямо говорят о том, что хотят жить в безопасных домах в гармонии с природой. Для девелоперов это означает использование новых методов строительства, направленных на сохранение электрической энергии, охрану окружающей среды, оптимизацию расходов на возведение и эксплуатацию объекта жилой недвижимости. На сегодняшний день ГК «Зеленый сад» – единственный рязанский застройщик, который входит в российский Совет по экологическому строительству. И весь процесс возведения жилья – от выбора локации до использованных материалов в отделке помещений – подчиняется экологическим стандартам и формирует благоприятную среду для здоровья жильцов. Главный принцип экологического строительства – не причинять вреда природе и человеку – соблюдается на 100%.

НА ЗАМЕТКУ

Ремонт сделают профессионалы!

Квартира в новостройке – это не только жилье с чистой юридической историей, но и пространство для творчества и реализации ваших смелых идей. Вот только нередко случается так, что мечты о модном современном дизайне разбиваются о реальность, в которой приходится самостоятельно закупать стройматериалы, искать приличную бригаду ремонтников, следить за их работой, а потом еще и заставлять исправлять брак. Услуга быстрого ремонта избавила от всех этих хлопот покупателей новых квартир. Нет времени самому руководить процессом и средств на переплату за работу и материалы? Можно отдать все в руки профессионалов. Тем более что ГК «Зеленый сад» выполнит заказ по цене ниже среднерыночной на 30% с возможностью для собственника сэкономить до 600 тысяч рублей. Кстати, стоимость ремонта можно включить в ипотеку и потом получить с этой суммы налоговый вычет как с покупки жилья.

Чистовая отделка Design позволяет выбрать из трех стильных цветовых решений: «Контемпорари», «Скандинавия», «Эко Лофт».

ОТДЕЛКА В СТИЛЕ «КОНТЕМПОРАРИ»

- много свободного пространства и воздуха;

- гармония светлых тонов без ярких красок и пестрых узоров;

- эффектное сочетание материалов с различными текстурами.

ОТДЕЛКА В СТИЛЕ «СКАНДИНАВИЯ»

- практичность и минимализм сочетаются с элегантностью;

- преобладание бело-серых тонов дает много света в пространстве;

- материалы легко очищаются от загрязнений, не теряя своих свойств.

ОТДЕЛКА В СТИЛЕ «ЭКО ЛОФТ»

- материалы из натурального сырья с имитацией природных текстур;

- естественные цветовые оттенки дают ощущение легкости и комфорта;

- интерьер располагает к отдыху, способствует расслаблению.