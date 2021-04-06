Рязанца не пустили в предсвадебное путешествие в Турцию из-за долгов его двойника в Сибири

Простая невнимательность пристава может закончиться для людей большими проблемами. Фото: Иван ВИСЛОВ

Рано утром 3 апреля незадолго до посадки на самолет в аэропорту Домодевово пограничники задержали 34-летнего рязанца, который вместе с невестой хотел вылететь в предсвадебное путешествие в Анталию. Задержали и объяснили, дескать числится за вами, Юзин Александр Петрович (ФИО изменены – Ред.), 01.08.1987 года рождения, долг в размере 35 тысяч рублей…

Поняв, что доказывать и объяснять людям в военной форме, что это какая-то ошибка - бесполезно, мужчина развернулся, и вместе с невестой поехали обратно в Рязань, потеряв на авиабилетах и турпутевках 72 тысячи рублей.

Ошибка пристава – потеря денег

А по приезду в Рязань выяснилось, что в далеком Барнауле живет полный тезка рязанца – совпадают не только ФИО, но дата, месяц и год рождения. И долгов у мужчины с Алтая более 700 тысяч рублей. Барнаульский пристав по фамилии Бочкарева каким-то образом внесла в базу рязанца, накинув ему пару десятков тысяч долга от двойника.

Как стало известно «КП-Рязань», в настоящее время мужчина готовит исковое заявление в суд на барнаульского пристава, чтобы потом суд направил запрос в пограничную службу ФСБ России.

Спустя три дня после инцидента в аэропорту Домодедово, УФССП России по Рязанской области разослало релиз с объяснением, что делать если должник ваш тезка, а деньги списали у вас. Приставы даже попытались объяснить, из-за чего происходят такие ошибки.

— Ситуации, связанные с ошибкой идентификацией гражданина как должника по исполнительным производствам, происходят из-за совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов, — объяснили в пресс-службе.

Что делать, если приставы по ошибке списали деньги?

После получения документов, подтверждающих ошибку, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно должен отменить все наложенные ранее ограничения на гражданина. А если деньги уже списаны, то пристав «примет меры к возврату денежных средств».

По мнению приставов, исключить возможность подобных ситуаций помогут изменения в законе, в котором расширили перечень сведений, идентифицирующих должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серии и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН).

В настоящее время действие данного закона в части положений об обязательности указания одного из идентификаторов гражданина-должника приостановлено до 1 января 2022 года.

КУДА ЗВОНИТЬ?

В случае установления факта ошибки, и чтобы избежать применения мер принудительного исполнения, гражданам следует обратиться по номеру телефона горячей линии УФССП России по Рязанской области: +7 (4912) 29-47-00.

Звонки от рязанцев по телефонам горячей линии принимаются ежедневно c 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45.

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