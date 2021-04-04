Страшная авария под Рязанью унесла жизни троих человек

Выжить после такого столкновения в Mercedes никто не мог.

4 апреля в 4 часа 55 минут на 174-м километре автодороги М5 «Урал» в районе города Рыбное произошло смертельное ДТП. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

По предварительной информации, 33-летний житель Рыбновского района, управляя легковым автомобилем Mercedes, двигаясь в сторону Рязани столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом под управлением 37-летнего жителя Пензенской области.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и спасатели.

«В результате происшествия водитель и две пассажирки автомобиля Mercedes от полученных травм скончались на месте ДТП. Личности женщин в настоящий момент устанавливаются», - сообщили в Госавтоинспекции.

На снимках с места аварии, оказавшихся в распоряжении «КП-Рязань», видно, что от легковушки серебристого цвета практически ничего не осталось. При этом, часть кузова автомобиля Mercedes, так и осталась висеть на прицепе многотонной фуры. Водитель Volvo не пострадал.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Часть кузова легковушки зацепилась за прицеп.

Личности пассажирок еще не установили.

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