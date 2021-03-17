Как кредит может принести выгоду?

Заместитель регионального директора рязанского офиса ПСБ Денис Игнатов.

После спада в экономике изза пандемии кредиты стали одним из инструментов ее восстановления. Сейчас это вновь востребованный продукт среди физических и юридических лиц. Кредитование не просто вышло на уровень начала 2020 года, но и превышает плановые показатели. Об актуальных предложениях в этой сфере нам рассказал заместитель регионального директора рязанского офиса ПСБ Денис Игнатов.

– Денис Сергеевич, кредиты не теряют популярности. Как вы считаете, это беда нашего времени или все-таки благо?

– Я не сторонник того, чтобы закредитовать всех и вся, но сейчас трудно найти семью, которая обходится без кредитов. Например, если говорить о приобретении жилья молодыми семьями, у которых нет накоплений на квартиру целиком, кредит – это, конечно же, благо. Люди хотят жить в достойных условиях здесь и сейчас, а не копить на квартиру или автомобиль десяток лет.

– Раз речь зашла о жилье, какие у ПСБ есть ипотечные программы и почему на них стоит обратить внимание?

– Государство в период пандемии запустило программу поддержки строительной отрасли. Сейчас ПСБ благодаря государственным субсидиям выдает ипотечные кредиты на приобретение квартир в строящихся домах под 5,85%*. Хочу подчеркнуть, что на момент нашего разговора это минимальная ставка на рынке Рязанской области.

Как известно, ПСБ является опорным банком для оборонно-промышленного комплекса, поэтому еще одним ключевым продуктом у нас является военная ипотека со ставкой 6,9%**. Мы активно работаем со строительной отраслью, где Рязань, пожалуй, является сильнейшей в ЦФО. В ПCБ аккредитованы все крупнейшие застройщики города.

– Судя по сайту ПСБ (www.psbank.ru), одним из «флагманских» предложений является потребительский кредит. В чем его особенность?

– Сейчас ключевая ставка составляет 4,25%. Это снизило проценты по вкладам и повысило доступность кредитов. ПСБ запустил акцию для сумм свыше 700 тысяч рублей. Если человек проходит оценку, набирая определенное количество баллов, минимальная ставка составляет 5,5%*** годовых без дополнительных условий, комиссий и так далее. Более того, если человек подключает себе страховую защиту и добросовестно выплачивает кредит, мы ежегодно снижаем эту ставку на 1 процентный пункт – максимально до 2,5% годовых. Важно, что этот кредит – нецелевой, то есть клиент не отчитывается, куда он потратил деньги.

– Вы сказали, что сейчас кредиты стали доступнее. Что ПСБ готов предложить тем, кто брал кредит раньше под более высокий процент?

– Рефинансирование – важное направление дня нас. Люди, которые, например, брали ипотеку пару лет назад, могут обратиться в ПСБ, взять кредит на рефинансирование под пониженную ставку и полностью погасить обязательства перед другим банком.

Это актуально и для потребительских кредитов. ПСБ может одновременно рефинансировать до пяти кредитных обязательств другого банка. Если взять в пример кредитные карты, я всегда обращаю внимание людей на то, что при переносе задолженности в потребительский кредит они могут очень сильно сэкономить. Это не только выгодно, но и удобно, когда в дальнейшем платишь все в один банк.

– Кстати, о кредитных картах. Какой пользуетесь вы сами?

– Для себя я не нашел карту, которая лучше бы мне подходила, чем «Двойной кешбэк» от ПСБ. Наши бонусы – это не просто баллы, а реальные деньги, которые человек тратит по своему усмотрению: один бонус равен одному рублю.

Наш банк начисляет 1% кешбэка за любую операцию и еще 1% на сумму погашения в течение льготного периода. То есть фактически за каждую покупку мне возвращается 2% затрат. Да, карта не бесплатная, стоит 990 рублей в год, но за месяц я могу получить до 2 тысяч бонусов, а за год – до 24 тысяч, то есть заработать 23 тысячи рублей. Лично я трачу их в конце года на подарки детям.

Также ПСБ позволяет выбрать категории с повышенным кешбэком: Досуг (кино, кафе и рестораны, такси), Семья (дом и ремонт, аптеки, общественный транспорт) и Авто (АЗС, техобслуживание и автомойки, оплата штрафов).

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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*Процентная ставка 5,85% годовых в рублях применяется в рамках акции до 01.07.2021 г по программе «Госпрограмма 2020» предоставляется при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования. Надбавка к процентной ставке 1 п.п. при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика, а также страхование имущества в соответствии с требованиями Банка. Минимальная сумма кредита – 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей – для объектов, расположенных в Москве, Московской области, СанктПетербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей – для объектов, расположенных в остальных субъектах. Срок кредита от 36 до 300 месяцев. Первоначальный взнос – от 15 до 80%. Срок действия программы «Госпрограмма 2020»: с 17 апреля 2020 по 1 июля 2021 (включительно). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

**Процентная ставка 6,9% годовых в рублях по программам «Рефинансирование. Военная ипотека», «Вторичный рынок. Военная ипотека», применяется для держателей зарплатных карт банка, в иных случаях применяется процентная ставка 7,1% годовых в рублях. Сумма кредита по программе «Вторичный рынок. Военная ипотека» – от 700 000 рублей до 3 565 000 руб., по программе «Рефинансирование. Военная ипотека» – от 700 000 рублей до 3 522 000 руб., но не более остатка задолженности по рефинансируемому кредиту. Первоначальный взнос – от 20% до 90% от стоимости приобретаемой в залог недвижимости по программе «Вторичный рынок. Военная ипотека», Максимальная сумма кредита не должна быть более 80% от стоимости приобретаемой или передаваемой в залог недвижимости. Срок кредитования – от 3 до 25 лет, но не более достижения возраста 50 лет. Требования к заемщику: гражданство Российской Федерации, возраст от 21 года до достижения 50 лет на дату возврата кредита, два контактных телефона, участие в накопительноипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих. Кредит предоставляется при приобретении готового жилья на вторичном рынке недвижимости, а также при рефинансировании ранее взятого ипотечного кредита. Обязательное условие – наличие имущественного страхования недвижимости.

***Процентная ставка от 5,5 % доступна при оформлении потребительского кредита с финансовой защитой (от 9,8% – без подключения финансовой защиты) и при сумме кредита от 700 000 рублей до 5 000 000 рублей. Условия доступны по программе кредитования работников предприятий ОПК, военнослужащих, госслужащих, зарплатных и других клиентов банка. Срок кредитования – от 1 года до 7 лет. При сумме от 50 000 рублей ставка от 8,5% при оформлении кредита с финансовой защитой (от 12.5% – без подключения финансовой защиты). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

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