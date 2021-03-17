Культурная жизнь Скопинского района: школа искусств, летние фестивали, этноклуб

Фестиваль «Скопинский край – наш общий дом» проходит в селе Успенском в конце августа.

Скопинский район гордится своей богатой историей, ведь ее украшают блистательные имена таких людей, как герой СССР Федор Полетаев и маршал Сергей Бирюзов. Здесь чтят традиции и огромное значение придают всестороннему развитию молодого поколения.

29 ДК, 38 библиотек и школа искусств

Плодородный Скопинский край славится не только богатыми урожаями, но талантливой молодежью. Для развития молодых скопинцев в районе созданы благоприятные условия: работают 29 клубов и Домов культуры, 38 библиотек и детская школа искусств. Чтобы ребятам было интересно и комфортно заниматься, материально-техническая база учреждений постоянно обновляется. Так, по проекту «Культура малой Родины» на выделенные 18 млн рублей удалось отремонтировать Дома культуры в селах Корневое, Горлово, Успенское, Вердерево. Около 3 млн рублей из местного бюджета направили на покупку театральных кресел, сценического и музыкального оборудования.

- Мы благодарны партии «Единая Россия» за помощь по вовлечению нашего района в программные мероприятия, позволяющие привести в надлежащее состояние клубы и Дома культуры, - отмечают в отделе культуры и туризма администрации Скопинского района.

Стержень культурно-образовательной среды в Мало-Шелемишево и близлежащих населенных пунктах - Детская школа искусств. Для того, чтобы увеличить количество детей, охваченных дополнительным образованием, в настоящее время для нужд школы разрабатывается проект нового здания. В этом году школа получила заслуженную награду - место на «Доске почета» Скопинского района. Все 173 воспитанника школы достойно проявили себя в 98 конкурсах и фестивалях. Хореографические коллективы «Вдохновение» и «Азарт» заняли первые места на Всероссийском фестивале «Зимушка-Зима». Марина Токарева заняла 1 место на региональном конкурсе прикладного творчества «Мещерские узоры», Константин Дудоров и Егор Поздняков стали дипломантами межрегионального фестиваля-конкурса «Поклонимся великим тем годам». Ребята также приняли участие в очередном фестивале современного изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный…». По итогам года школа занялся 6 место в рейтинге среди 60 школ искусств Рязанской области.

С каждым годом кадровый состав учреждений культуры района молодеет, приходят увлеченные новички с горящими глазами. Рождаются новые коллективы и солисты, освежается репертуар, повышается уровень исполнения. В районе особенно выделяют успехи ВИА в Павелецком, Горловском, Успенском ДК. Появились два молодежных театра, развивается хоровое направление. В 2020 году скопинские творческие коллективы приняли участие в 29 международных и всероссийских фестивалях-конкурсах, в 14 областных и 11 межрегиональных соревнованиях.

75 дней до Победы

Даже в сложный 2020-й год культурная жизнь в районе не затихла, а перешла в новый онлайн-формат. Современные технологии, а главное – креативность коллективов сотворили чудеса. Все мероприятия по случаю Года памяти и славы в РФ и 75-летия Великой Победы успешно состоялись! За 75 дней до празднования Дня Победы стартовал проект «Огонь памяти», и ежедневно в Домах культуры проходили мероприятия, посвященные ВОВ.

Украшением древней Скопинской земли считается Свято-Дмитриевский монастырь, расположенный на левом берегу Верды. Традиционно в начале июля в деревне Дмитриево при поддержке администрации Скопинского района проходит Международный фермерский фестиваль «Сытные сады». Свою продукцию представляют лучшие хозяйства, а гости охотно дегустируют и покупают натуральные продукты. Здесь же проходят различные мастер-классы от гончаров, художников, садоводов…

Еще один крупный фестиваль «Скопинский край – наш общий дом» проходит в селе Успенском в конце августа, и посвящен он укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений. В районе проживают представители более 20 национальностей, и на фестивале можно познакомиться с их обычаями и культурой.

Есть в районе и этнографический туризм от этноклуба «Скопинские поневницы», который был создан в 2009 году при отделе культуры администрации Скопинского района. Туристы с удовольствием посещают район, где умеют не только сохранить традиции, но и увлечь ими.