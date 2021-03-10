Весна идет по проводам

Очаровательные сотрудницы «Управления рязанского троллейбуса».

Международный женский день 8 Марта празднуют почти на всех рязанских предприятиях. Дружеские чаепития сотрудников с вручением подарков представительницам прекрасного пола проходят и на всех участках "Управления рязанского троллейбуса". Коллектив муниципального предприятия, которое владеет или управляет всем городским общественным транспортом, состоит из женщин почти наполовину. И если поговорить с ними, то выясняется, что романтики в работе транспортников хоть отбавляй.

ДВА ЗОЛОТЫХ КОЛЬЦА

В 2010 году по Рязани проехал необычный троллейбус, украшенный ленточками, букетами цветов и двумя золотыми кольцами над лобовым стеклом и номером. Подкатив ко входу во Дворец бракосочетания, который располагался тогда на улице Ленина, он высадил молодоженов и сопровождающих их друзей.

– Первую в Рязани свадьбу на троллейбусе сыграли сотрудники УРТ, – рассказывает ведущий инженер и профсоюзный лидер транспортников Елена Кузякова. – Неожиданным был интерес к этому событию прессы, телевидения. Через некоторое время к нам на предприятие уже пришла посторонняя пара, которая хотела бы так же подкатить к загсу на троллейбусе с кольцами и ленточками. Тогдашнее руководство пошло им навстречу…

Через некоторое время проводить в нашем городе новые «троллейбусные свадьбы» стало нельзя – ко входу в новый центральный загс уже не подходили провода контактной сети. Зато рязанский опыт с удовольствием подхватили в Челябинске, Саратове и Йошкар-Оле, оборудовав специальные «свадебные» машины.

ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ, ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО

Кстати, «семейный подряд» в современном рязанском УРТ процветает. Ситуацию, когда супруг работает в одном из подразделений, а жена трудится в соседнем, можно увидеть довольно часто. Более того, есть транспортные единицы, где муж может сидеть за рулем, а жена - принимать оплату за проезд как кондуктор.

Как и везде, в городском транспорте есть место чувству прекрасного. Ветераны «Управления Рязанского троллейбуса» с огромным уважением вспоминают бывшего водителя и ревизора Анну Васильевну Горохову, пришедшую на предприятие в 1953 году. Долгие годы она провела за рулем, а затем стала ревизором и запомнилась коллегам, прежде всего, своей любовью к порядку и необычайным следованием принципам эстетики. Работа водителя – не светский прием, там может возникнуть много сложных технических моментов, но Анна Васильевна всегда появлялась в кабине безупречно одетая, с прической и макияжем. А в возрасте 76 лет сдала экзамен по безаварийному вождению!

Рассказывают, что уже на пенсии интервью съемочным группам телевидения Горохова давала… в вечернем платье. Сегодня Анне Васильевне более 80 лет, но сослуживцы ее прекрасно помнят и поздравляют со всеми праздниками.

ЛИТЕРАТУРУ И ИСТОРИЮ – В МАССЫ

В последние годы каждое 6 июня (день русского языка и день рождения Пушкина) на маршрут по Рязани выходит «Читающий троллейбус».

– На несколько часов салон транспортного средства превращается в музыкально-поэтическую площадку с бесплатным проездом, – рассказывает Наталья Гришина, директор областной библиотеки имени Горького. – Для всех пассажиров звучат самые известные произведения Александра Сергеевича Пушкина и романсы на его стихи. Мы хотим, чтобы каждый рязанец задумался о месте русского языка в нашей жизни и во всей мировой культуре.

Проезд в «Пушкинском» троллейбусе каждое 6 июня бесплатный, да еще и с чтением стихов!

Со стихами и романсами перед рязанцами выступают библиотекари, преподаватели литературы, студенты-филологи и даже школьники. Проехав пять-шесть остановок, обычный горожанин узнает много нового о жизни и творчестве Пушкина. А тем, кто давно любит творчество поэта, предлагается «свободный микрофон» – читайте соседям свои любимые произведения!

– Кроме «пушкинского троллейбуса», у нас на линию 9 мая выходил и «троллейбус Победы» или «экскурсионный троллейбус», – вспоминает сотрудница троллейбусного депо Людмила Сиротина. – Наши сотрудники одевались в форму 1940-х годов, а пассажиры слушали экскурсию о том, как Рязань трудилась в годы Великой Отечественной, старалась для фронта.

ВОСПИТЫВАЮТ ЧЕМПИОНОВ

Каждый год в декабре рязанские троллейбусы и автобусы приобретают необычный вид: начинается конкурс на лучшее новогоднее оформление салона. Гирлянды, звездочки, мигающие лампочки и мишуру пристраивают на окна, двери и поручни сами водители и кондукторы.

– Хочется отметить экипаж водителя Сергея Дворянкина и кондуктора Татьяны Лариной, – говорит Елена Кузякова. – Они участвуют в этом конкурсе много лет, а недавно его выигрывали. Вы не представляете, как любили ездить в этом автобусе маленькие дети! Каждому из них кондуктор дарила заранее подготовленную звездочку или снежинку. Они даже выходить на своих остановках не хотели, упирались.

Новогодний экипаж Сергей Дворянкин и Татьяна Ларина.

Ради детей сотрудники УРТ готовы на многое. В том числе для своих собственных. Например, супруги Кузовниковы, тоже трудящиеся водителем и кондуктором, воспитали… спортсмена-паралимпийца. В 2014 году Анатолий Кузовников был факелоносцем олимпийского огня перед Зимними играми в Сочи. Сегодня уже его сын, юноша с ограниченными возможностями, выиграл соревнования по бочче – игре с мячом на точность, входящей в программу Паралимпийских игр.

Праздник в который раз показал – сотрудниц Управления рязанского троллейбуса есть с чем поздравить. А все пожелания можно выразить одним словом: счастья!

НАША СПРАВКА

Повышаем комфорт!

В 2010-е годы в Рязани появились удобные для людей с ограниченными возможностями низкопольные троллейбусы.

С марта 2020 года на линии выходят троллейбусы и автобусы, работавшие ранее в Москве – их салоны оборудованы по последнему слову дизайна и технических возможностей.

В 2014 году рязанский троллейбус получил премию «Золотая колесница» и звание лучшего предприятия общественного транспорта в России.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Игорь Крысанов, шоумен и писатель:

– Да, это самый романтичный вид транспорта. Помню, как в молодости мы ездили на троллейбусе на свидания. Или провожали на нем друг друга. У любви есть свои правила и свой язык. Реплика «А вот и наш «рогатый!» на остановке звучала двусмысленно.

Алексей Сухов, директор магазина:

– Однажды в рекламных целях я напечатал много листовок со своим портретом. Для рекламной кампании использовал троллейбусы. А там ведь ездит весь город! Так меня и через два, и через три года на всех остановках узнавали.