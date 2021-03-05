В двух районах Рязанской области не осталось участников Великой Отечественной войны

С каждым годом строй ветеранов на празднике 9 Мая редеет все больше. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Каждый прожитый день все более отдаляет нас от страшной войны. Уходят люди, отстоявшие в 1941-1945 годах независимость и свободу страны, а вместе с ними уходит и целая эпоха. Сегодня практически невозможно услышать из первых уст рассказов о том, как советские солдаты остановили танки в снегах под Москвой, или о том, как они сражались в руинах Сталинграда.

Поэтому мы решили собрать полный список проживающих в Рязанской области участников Великой Отечественной войны.

УШЕДШИЕ ГЕРОИ

Нужно отметить, что фронтовики уходят от нас каждый месяц - в двух районах Рязанской области (Сасовском и Пителинском) их не осталось вовсе. К примеру, 13 января на 95-м году жизни скончался Николай Яковлевич Уваров. Он был последним живым участником Великой Отечественной войны во всем Сасовском районе. Николай Уваров родился в селе Новое Березово. В 1943 году его призвали на фронт, демобилизовали только в 1948-м. Был артиллеристом. После войны жил в сасовском поселке Сотницыно и работал на местном сахарном заводе.

27 января в Рязани на 100-м году жизни скончался знаменитый благодаря своим книгам участник Сталинградской и Курской битв Александр Спиридонович Рябцев. По-офицерски подтянутый, радушный, он производил сильное впечатление на тех, кто встречался с ним впервые.

14 февраля на 94-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Владимир Петрович Акульшин. Он родился в Рязани 31 марта 1927 года. На фронт отправился добровольно после окончания девяти классов.

ЕЕ ЗАОЧНО ПРИГОВОРИЛИ К СМЕРТИ

Старейшим участником Великой Отечественной войны и одновременно старейшим жителем региона на сегодняшний день является Анисия Васильевна Мишачева. 5 января 2021 года ей исполнилось 108 лет! Проживает она в поселке Лашма Касимовского района. Война застала ее вместе с дочкой и мамой в городе Крынки (Польша). Муж - Петр Александрович - тогда был в Ленинграде, куда уехал сдавать экзамены в военную академию связи.

После бомбежки началась эвакуация семей комсостава. На подводах Мишачевы вместе с остальными женщинами и детьми поехали до станции Волковыск. Но вырваться из опасной полосы не удалось. С 1941 года и вплоть до освобождения Белоруссии Анисия Васильевна была связной между разными партизанскими отрядами. Варила мыло, выполняла любую хозяйственную работу. Говорят, что гитлеровцы заочно приговорили ее к повешению, но схватить храбрую женщину им не удалось.

Всем здравствующим участникам Великой Отечественной войны мы искренне желаем сил и долголетия!

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Количество участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории Рязанской области:

Александро-Невский район - 3

Ермишинский район - 6

Захаровский район - 3

Кадомский район - 1

Касимовский район - 14

Город Касимов - 10

Клепиковский район - 12

Кораблинский район - 5

Милославский район - 5

Михайловский район - 7

Пителинский район - 0

Пронский район - 9

Путятинский район - 4

Рыбновский район - 12

Ряжский район - 5

Рязанский район - 10

Сапожковский район - 7

Сараевский район - 11

Сасовский район - 0

Город Сасово - 12

Скопинский район - 5

Город Скопин - 6

Спасский район - 9

Старожиловский район - 3

Ухоловский район - 4

Чучковский район - 4

Шацкий район - 7

Шиловский район - 8

Город Рязань - 216:

- Московский район - 70

- Железнодорожный район - 67

- Октябрьский район - 50

- Советский район - 29.

Информация актуальная на 1 марта 2021 года.

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