В двух районах Рязанской области не осталось участников Великой Отечественной войны

С каждым годом строй ветеранов на празднике 9 Мая редеет все больше.
Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Каждый прожитый день все более отдаляет нас от страшной войны. Уходят люди, отстоявшие в 1941-1945 годах независимость и свободу страны, а вместе с ними уходит и целая эпоха. Сегодня практически невозможно услышать из первых уст рассказов о том, как советские солдаты остановили танки в снегах под Москвой, или о том, как они сражались в руинах Сталинграда.
Поэтому мы решили собрать полный список проживающих в Рязанской области участников Великой Отечественной войны.
УШЕДШИЕ ГЕРОИ
Нужно отметить, что фронтовики уходят от нас каждый месяц - в двух районах Рязанской области (Сасовском и Пителинском) их не осталось вовсе. К примеру, 13 января на 95-м году жизни скончался Николай Яковлевич Уваров. Он был последним живым участником Великой Отечественной войны во всем Сасовском районе. Николай Уваров родился в селе Новое Березово. В 1943 году его призвали на фронт, демобилизовали только в 1948-м. Был артиллеристом. После войны жил в сасовском поселке Сотницыно и работал на местном сахарном заводе.
27 января в Рязани на 100-м году жизни скончался знаменитый благодаря своим книгам участник Сталинградской и Курской битв Александр Спиридонович Рябцев. По-офицерски подтянутый, радушный, он производил сильное впечатление на тех, кто встречался с ним впервые.
14 февраля на 94-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Владимир Петрович Акульшин. Он родился в Рязани 31 марта 1927 года. На фронт отправился добровольно после окончания девяти классов.
ЕЕ ЗАОЧНО ПРИГОВОРИЛИ К СМЕРТИ
Старейшим участником Великой Отечественной войны и одновременно старейшим жителем региона на сегодняшний день является Анисия Васильевна Мишачева. 5 января 2021 года ей исполнилось 108 лет! Проживает она в поселке Лашма Касимовского района. Война застала ее вместе с дочкой и мамой в городе Крынки (Польша). Муж - Петр Александрович - тогда был в Ленинграде, куда уехал сдавать экзамены в военную академию связи.
После бомбежки началась эвакуация семей комсостава. На подводах Мишачевы вместе с остальными женщинами и детьми поехали до станции Волковыск. Но вырваться из опасной полосы не удалось. С 1941 года и вплоть до освобождения Белоруссии Анисия Васильевна была связной между разными партизанскими отрядами. Варила мыло, выполняла любую хозяйственную работу. Говорят, что гитлеровцы заочно приговорили ее к повешению, но схватить храбрую женщину им не удалось.
Всем здравствующим участникам Великой Отечественной войны мы искренне желаем сил и долголетия!
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Количество участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории Рязанской области:
Александро-Невский район - 3
Ермишинский район - 6
Захаровский район - 3
Кадомский район - 1
Касимовский район - 14
Город Касимов - 10
Клепиковский район - 12
Кораблинский район - 5
Милославский район - 5
Михайловский район - 7
Пителинский район - 0
Пронский район - 9
Путятинский район - 4
Рыбновский район - 12
Ряжский район - 5
Рязанский район - 10
Сапожковский район - 7
Сараевский район - 11
Сасовский район - 0
Город Сасово - 12
Скопинский район - 5
Город Скопин - 6
Спасский район - 9
Старожиловский район - 3
Ухоловский район - 4
Чучковский район - 4
Шацкий район - 7
Шиловский район - 8
Город Рязань - 216:
- Московский район - 70
- Железнодорожный район - 67
- Октябрьский район - 50
- Советский район - 29.
Информация актуальная на 1 марта 2021 года.
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