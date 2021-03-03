«Желанный гость везде»: жертва «скопинского маньяка» в шоке от его популярности

Жертва надеется, что маньяк с ней встретится и объяснится.

За считанные часы «скопинский маньяк» Виктор Мохов стал «звездой» номер один. Его выслеживают блогеры и журналисты, и не успел Мохов покинуть стен колонии, как его повезли на «Первый» канал, давать интервью. «Комсомолка» узнала, каково его жертве, Кате Мартыновой, наблюдать за этим фарсом.

- Смотрела видео с ним из колонии. Даже не изменился, — сказала девушка. — У меня только недоумение вызывает вся эта шумиха вокруг него. Телевидение делает рейтинг на негодяях. Он теперь желанный гость везде, заработает денег и будет жить припеваючи, и никто ничего ему не скажет и не сделает. Просто нет слов. Да, хорошо, что его показывают, пусть все знают в лицо этого ненормального, но то, что я сейчас наблюдаю, ни в какие рамки не лезет. Можно было бы сделать по-другому, чтобы люди узнавали его и ни на шаг не подходили. Пусть был бы изгоем.

Фото из личного архива Кати Мартыновой.

Напомним, что Кате в ту пору, когда она попала в плен к тогда еще 50-летнему Мохову, было 14. Дело было в 2000 году. Вместе со своей подругой по несчастью 17-летней Леной Самохиной, она провела в подземном бункере, который Мохов устроил в подвале своего гаража в Скопине, почти 4 года. Он насиловал их и мучал, морил голодом и истязал. Лена родила от него двоих детей, там же, под землей. А несовершеннолетней Кате пришлось принимать роды. Девушки много лет пытались забыть обо всем, что с ними сотворил этот человек, но сегодня, глядя на Мохова, смотрящего на них со страниц газет, интернет-изданий и экранов телевизоров, им приходится переживать весь тот ужас заново.

Дом в котором будет жить Мохов.

- У меня нет страха, - сказала Катя в интервью «Комсомолке» за несколько дней до освобождения ее насильника из тюрьмы. - Есть удивление. Как у Мохова получилось выжить в тюрьме? Все-таки у него и возраст уже не молодой, и, думаю, жилось ему там не очень хорошо – насильнику и педофилу. Для меня его не существует. Я не испытываю никаких чувств к Мохову. Он мне противен, отношусь брезгливо к нему, как к неприятному насекомому. Смерти я ему не желала никогда. Но мысли о том, почему его не порешили в тюрьме, были. Так, наверное, было бы лучше. Потому что этот человек не заслуживает ни свободы, ни жизни.

Катя думает, что «скопинский маньяк» захочет с ней встретиться и объясниться. Возможно, так он и сделает (хотя девушка даже смотреть в его сторону не намерена, не то, то говорить с ним), но пока насильник Мохов очень занят – купается во внимании прессы.

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