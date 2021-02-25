Отец должен своим детям больше 2 миллионов рублей, а приставы целый год «ищут» его имущество

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Год назад в рязанском выпуске «Комсомольской правды» вышел материал «Судебные приставы «потеряли» дело об алиментах, но ошибку признавать не хотят». В нем мы рассказали историю нашей читательницы Елены Климковской, которая на протяжении многих лет не может получить алименты на своих двоих детей. Также в материале шла речь о том, что из–за бездействия судебных приставов задолженность за период с 2006 года по 2013 год была «утрачена», а алиментополучатель об этом даже не знал.

СЕМЬ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ О НЕЗАКОННОМ БЕЗДЕЙСТВИИ

После выхода материала в печать на связь с редакцией вышли представители руководства УФССП по Рязанской области, благодаря вмешательству которых «утраченную» задолженность по алиментам удалось восстановить. Нам пообещали, что женщине обязательно помогут.

Но каково же было наше удивление, когда спустя год мы узнали, что за это время сотрудники отдела судебных приставов по Кораблинскому и Старожиловскому районам, так и не предприняли никаких активных действий по взысканию задолженности с бывшего супруга Елены Любомира Климковского.

За прошедшее время, в связи с неисполнением судебными приставами своих служебных обязанностей, женщина была вынуждена семь (!) раз обращаться в суд с иском о признании бездействия районного ОСП незаконным. Причем все иски матери были удовлетворены в полном объеме, а действия приставов (вернее их отсутствие) судом признаны незаконными.

Но даже несмотря на проигранные суды ОСП по Кораблинскому и Старожиловскому районам свои обязанности, возложенные на них законом, выполнять не торопятся.

КОРРУПЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НЕ УСТАНОВЛЕНО

Тем временем задолженность господина Климковского перед детьми уже превышает 2,2 миллиона рублей. Сумма, согласитесь, немалая, и не удивительно, что нерадивый отец расставаться с ней не желает. Поэтому, когда видишь ничем не объяснимое нежелание сотрудников ответственного отдела работать, невольно возникает предположение о коррупционной составляющей такого бездействия.

Однако в УФССП по Рязанской области эти подозрения не разделяют. В ответе на официальный запрос «Комсомолки», поступившем за подписью регионального руководителя службы Ольги Божимовой, говорится что «в действиях пристава–исполнителя коррупционной составляющей не установлено».

В ведомстве добавили, что «в рамках исполнительного производства принимается комплекс мер, направленных на установление имущественного положения должника, в том числе, неоднократно направлялись запросы в регистрирующие органы, банковские и кредитные учреждения, органы налоговой службы и Пенсионного фонда».

Сообщили нам в управлении службы и о том, что в отношении Климковского принято решение об ограничении его выезда за пределы страны. В настоящий же момент приставом предпринимаются меры, «направленные на установление фактического местонахождения принадлежащего должнику имущества, для обращения на него взыскания».

ИСКАЛИ, ИСКАЛИ, НО НИЧЕГО НЕ НАШЛИ

В то же время еще 26 ноября 2020 года Старожиловский районный суд принял решение, в котором очень конкретно и недвусмысленно написано, что судебный пристав–исполнитель ОСП по Кораблинскому и Старожиловскому районам Татьяна Шамова «обязана устранить нарушение закона путем направления в кратчайшие сроки в регистрирующий орган постановления о проведении государственной регистрации права собственности Климковского Любомира Васильевича на 1/2 долю в праве собственности на объект незавершенного строительства и 1/2 в праве собственности на земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров». Причем в судебном решении приводятся не только адреса, но и кадастровые номера фактического местонахождения принадлежащего должнику недвижимого имущества.

Получается, что, зная о существовании указанных объектов имущества, хоть и записанных на нынешнюю супругу должника, судебные приставы почему–то игнорируют этот факт и продолжают поиски его недвижимости. Хотя, повторимся, суд очень конкретно указал, что именно надо делать в данной ситуации, но приставы как будто этого не замечают.

Исполнительное производство в отношении должника возбудили еще в 2006 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОДГОТОВИЛИ ДОКУМЕНТЫ

Юрист центра оценки и права Омар Сулейманов, представляющий интересы Елены Климковской, считает позицию УФССП по Рязанской области, мягко говоря, странной.

– В связи с тем, что долг Климковского превышает два миллиона рублей, а приставы, по нашему мнению, не предпринимали эффективных действий по его взысканию, мы самостоятельно за них нашли его имущество и вышли с этим в суд. Еще в июле 2020 года в законную силу вступило решение суда о продаже с торгов его земельного участка и незавершенной постройки. После этого мы получили исполнительный лист, в котором сказано о продаже имущества, и отдали его приставам. Но они не только возбудили исполнительное производство с опозданием более чем на месяц (о чем также есть соответствующее решение суда – Ред.), но и не предприняли никаких эффективных действий, направленных на исполнение решения суда. И только в конце года к нам пришел ответ из УФССП по Рязанской области, в котором говорится, что в декабре они подготовили документы. Правда, направили они их, куда должны, или нет – ответа нет до сих пор, – пояснил нам юрист.

Казалось бы, что может быть проще – оценить и продать найденное имущество и направить вырученную сумму на погашение долга? Но похоже, что далеко не всем приставам такая задача не по зубам.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Из официального ответа на запрос «Комсомолки», поступившего из регионального управления ФССП РФ: «В ходе проведенной проверки указанного сводного исполнительного производства установлено, что исполнительные действия совершались и меры принудительного исполнения принимались к должнику несвоевременно. Таким образом, за ненадлежащую организацию работы судебных приставов–исполнителей в рамках сводного исполнительного производства о взыскании задолженности с Климковского Л.В. начальник отделения (Елена Епихина – Ред.) привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора».

КСТАТИ

В качестве опровержения наших выводов о полном бездействии службы судебных приставов все в том же ответе на официальный запрос «КП» в региональном УФССП нам сообщили, что по состоянию на 15 февраля «в ходе применения к должнику мер принудительного исполнения в счет погашения задолженности в пользу взыскателя взыскано более 100 тысяч рублей».

Однако, по мнению юриста Омара Сулейманова, никаких заслуг во взыскании этой суммы у судебных приставов нет.

– На самом деле, эти 100 тысяч должник заплатил сам, после того как мы вышли в суд. Дело в том, что в момент, когда задолженность была «утеряна» и до ее восстановления в 2020 году, Климковский полагал, что должен заплатить всего 200 тысяч. Именно поэтому он самостоятельно осуществил два платежа по 50 тысяч рублей, а произошло это уже более двух лет назад. С того момента никаких платежей от Любомира Климковского больше не поступало, – отметил юрист.

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