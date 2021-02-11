В преддверии мощного снегопада, который прогнозируется на 12 и 13 февраля, в Рязани прошло заседание комиссии по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в котором участвовали чиновники, руководители МУП, синоптики и представители МЧС.Власти города поставили перед собой задачу – «принять исчерпывающие меры» для безопасности, минимизировать всевозможные риски и обеспечить работу всех систем жизнеобеспечения города.Как заверила мэрия, все подведомственные учреждения администрации Рязани уже находятся в режиме полной готовности, а дирекция благоустройства готова обеспечить своевременную уборку снега во всех районах города.Сколько техники выйдет на борьбу со снегом в РязаниВ дирекции благоустройства организовали круглосуточное дежурство спецтехники – не менее 25 машин.На предприятии сформировали четыре колонны из шести единиц снегоуборочной техники. Одна колонна – в один район города.Проходить колонны будут каждые два-три часа в зависимости от погоды, а снег с улиц и площадей города вывозить будут без перерывов. Для ликвидации последствий непогоды задействуют 100% техники дирекции благоустройства и подрядчиков, обещает мэрия.Кто будет чистить от снега в Рязани остановки и тротуары12 февраля в 07:00 рабочие дружно выйдут на ручную расчистку от снега остановок, пешеходных переходов, подходов к больницам, поликлиникам, детским садам и школам.Глава администрации Елена Сорокина призывает откликнуться на борьбу с последствиями стихии все предприятия города.— Призываю мобилизоваться хозяйствующие субъекты и своевременно расчищать прилегающие участки. Управлению по делам территории необходимо обеспечить строгий контроль, — сказала Сорокина.А что с электричеством и теплом в домах рязанцев?Руководители всех МУПов должны будут в дни непогоды обеспечить работу предприятий и жилого фонда так, чтобы свет, вода, тепло непрерывно поступали в дома рязанцев.Как будет ходить общественный транспорт в РязаниТроллейбусы, автобусы и маршрутки должны ходить бесперебойно. По крайней мере такое поручение дала глава городской администрации. Если произойдут аварии, поломки или автомобильные заторы, власти готовы пустить в ход тягачи.Кроме того, в мэрии проработают вопрос, чтобы ограничить движение по городу крупногабаритного грузового транспорта. В частности, по приокскому путепроводу и улице Советской Армии, так как там большегрузы чаще всего создают пробки.Школы и торговые центрыКаждая школа должна сама определить режим работы в дни непогоды, а родители вправе не отпускать детей.Кроме того, власти просят рязанцев не использовать личный транспорт для поездок по городу и пересесть на общественный, а также сократить поездки в торговые центры в пятницу и субботу. Это, по мнению чиновников, поможет разгрузить транспортные магистрали.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!