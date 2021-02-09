Форвард МХК «Рязань-ВДВ» Сергей Александров: Соперника нельзя недооценивать!

Атаки рязанцев буквально разбивались о щитки Никиты Карпова. Фото: Павел АВЕРИН

МХК «Рязань-ВДВ» принимал 8 февраля соперников из Твери и уверенно победил 4:1. Было заметно, что выводы игроки команды гостей после матча с «Металлургом» сделали.

- С ребятами поговорили, учли ошибки той игры, - рассказал форвард Сергей Александров. - Морально отдохнули, собрались – сегодня все получается. «Тверичи» сильная команда. Да и вообще, соперника нельзя недооценивать.

Александров стал вне всяких сомнений лучшим игроком в составе хозяев льда. И дубль оформил, и результативными передачами отличался:

-Мне приятнее, когда забивают с моих передач – вместе радуемся.

А лучшим игроком в составе гостей можно смело назвать голкипера Никиту Карпова, отразившего 46 бросков в створ своих ворот. Если бы не его мастерство, счет мог оказаться гораздо крупнее.

Элемент везения: шайба пролетает впритирку со штангой. Фото: Павел АВЕРИН

- Радует то, что все ребята играют со старанием, равнодушных не видно на площадке, - прокомментировал ход матча болельщик со стажем Сергей Лазарев. – Присутствует элемент некого пижонства – все мы были молодые, и у нас это было. Ребята заряжены на борьбу.

Также Лазарев отметил, что и команде ВХЛ, и в «молодежке» впервые собрано максимальное количество рязанских игроков:

- Если такая тенденция будет, то ребята увидят, что можно играть за свой родной город. А с этим возрастет конкуренция, и мы больше увидим игроков из Рязани в хоккее.

Юров постоянно "нервировал" оборонцев и вратаря команды гостей. Фото: Павел АВЕРИН

Отметим, что в отличие от ВХЛ, практически каждое противостояние молодежных команд изобилует большим количеством нарушений. В игре 8 февраля соперники на пару набрали 32 минуты штрафа, причем, чаще скамейку оштрафованных «полировали» хозяева льда. Но это не помогло «Тверичам»: подопечные тренерского дуэта Храмцов-Барсуков два гола забили в меньшинстве.

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