МХК «Рязань-ВДВ» одержал уверенную победу над «Тверичами»

Шайба влетает в ворота тверской "молодежки" после броска Юрова.
Фото: Павел АВЕРИН
В рамках регулярного чемпионата НМХЛ «десантники» принимали «Тверичей» и одержали уверенную победу 4:1. Счет открыл Сергей Александров, удвоил преимущество Георгий Юров уже во второй двадцатиминутке – в меньшинстве.
Основные события развернулись в третьем периоде. Александров оформил дубль, а Данила Соколов реализовал большинство – 3:1.
Сергей Александров и пасы раздавал, и голы забивал.
Фото: Павел АВЕРИН
Эдуард Аветисов поставил победную точку, причем, снова в меньшинстве 4:1.
Вратарь Никита Карпов "поплыл" лишь под занавес игры.
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