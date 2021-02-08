МХК «Рязань-ВДВ» одержал уверенную победу над «Тверичами»

Шайба влетает в ворота тверской "молодежки" после броска Юрова. Фото: Павел АВЕРИН

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ «десантники» принимали «Тверичей» и одержали уверенную победу 4:1. Счет открыл Сергей Александров, удвоил преимущество Георгий Юров уже во второй двадцатиминутке – в меньшинстве.

Основные события развернулись в третьем периоде. Александров оформил дубль, а Данила Соколов реализовал большинство – 3:1.

Сергей Александров и пасы раздавал, и голы забивал. Фото: Павел АВЕРИН

Эдуард Аветисов поставил победную точку, причем, снова в меньшинстве 4:1.

Вратарь Никита Карпов "поплыл" лишь под занавес игры.

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