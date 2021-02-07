Алексей Храмов: Мы уже попали в плей-офф, но жизнь есть и дальше

Артем Терещенко (крайний справа) и оборонялся надежно , и шайбу забросил. Фото: Павел АВЕРИН

МХК «Рязань- ВДВ» выиграл на своем льду у ближайшего резерва клуба КХЛ «Северстали», вологодского «Металлурга», со счетом 3:1. Казалось бы, победа.

Григорий Романов заложил фундамент победы. Фото: Павел АВЕРИН

Но, убаюканные большой чередой викторий, рязанские «десантники» показали не ту игру, которую ждали от них трибуны «Олимпийского» в Рязани. Об этом и сказал наставник рязанской молодежной команды Алексей Храмов после матча:

- Мы себе место в плей-офф обеспечили, но нам дальше двигаться - жить дальше. Говорим об этом, но не до всех это доходит.

Алексей Храмцов явно волнуется. Фото: Павел АВЕРИН

После 2:0 хозяева настолько стали действовать вальяжно, что заставили волноваться трибуны. Гости отыгрались 1:2, наращивали успех, но действия оборонцев «Рязани-ВДВ» и голкипера Владимира Архангельского не дали усомниться в их преимуществе.

Под занавес матча Данил Глухих броском в «домик» снял вопросы о победителе.

Болельщики с лучшими, по их мнению, хоккеистами "молодежки". Фото: Павел АВЕРИН

Отрадно то, что в отличие от своих коллег из ХК «Рязань» молодежь реализует большинство не периодически, а постоянно. Автор гола, защитник Артем Терещенко:

- Команды все настроены на победу: бьются - никто не хочет уступать. Поэтому сложно что-то предпринимать. А большинство отрабатываем на тренировках - отсюда результат.