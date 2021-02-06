МХК «Рязань» выиграл у вологодского «Металлурга»

Никто не хотел уступать. Фото: Павел АВЕРИН

МХК «Рязань» выиграл 6 февраля на своем льду у вологодского «Металлурга» 3:1.

На пятой минуте Григорий Романов, реализовав большинство, открыл счет в этом матче. В середине второго периода, также при игре в большинстве, защитник Артем Терещенко мощно бросил от синей линии, счет стал 2:0.

Под занавес второй трети «металлург» Владимир Билан в большинстве сделал счет «скользким» - 1:2. Зрителям, среди которых были замечены и темнокожие, был непонятен «академизм» подопечных Алексея Храмцова: то ли стали уже играть на удержание счета, то ли были так уверены в своей победе. Этот факт после матча и подтвердил наставник «десантников».

Хоккей для темнокожих зрителей - экзотика. Фото: Павел АВЕРИН

И лишь под занавес этого противостояния, за две минуты до финальной сирены, рязанских болельщиков успокоил Данил Глухих, поставив точку – 3:1.

Данил Глухих установил статус-кво. Фото: Павел АВЕРИН

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