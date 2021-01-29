Шесть голов в основное время, драки и … ХК «Рязань» проигрывает в серии буллитов

Ростислав Халиуллин забросил первую шайбу в ворота соперника. Фото: Павел АВЕРИН

ХК «Рязань» в упорном противостоянии уступил на своем льду «Химику» из Воскресенска 3:4.

Болельщик «Химика» Александр Галкин – с «хоккейной» для подмосковного города фамилией, только в Рязани несколько Галкиных играли – отвечая на вопрос, порадовался, что его кумиры выглядят повесомее на льду в течение первого периода. Который закончился с нулями на табло.

В итоге игроки подмосковной команды со славными традициями оказались чуть мастеровитее, и, главное, напористее.

Не зря Максим Кориневский при перевесе в два гола сказал после второго периода:

- Игра длится шестьдесят минут.

Андрей Иванов активно провел весь матч. Фото: Павел АВЕРИН

Гости явно хотели выиграть, но матч не казался грубым, несмотря на одну драку и две попытки ее развязать. Зрители понимали, что идет сшибка мужских характеров. А легкий нокдаун игрока «Химика» после кулачного поединка с Георгием Сергеенко придал игре, в которую «трус не играет», особый шарм и колорит.

Георгий Сергеенко после кулачного поединка "отдыхает" в штраф-боксе. Фото: Павел АВЕРИН

«Химик» был в роли догоняющих – догнал и в серии послематчевых буллитов перегнал хозяев льда. Наставник подмосковной дружины Олег Горбенко похвалили подопечных за напористость.

Отметим, что в составе «Химика» играл уроженец Гусь-Железного, а впоследствии воспитанник столичного хоккея Егор Круженков – это к вопросу об игре рязанцев в составе «горожан».

- Из села и маленького городка парень может пробиться в большой хоккей, если переедет туда, где есть хорошая команда и хоккейная школа.

Отец Егора, Николай, построил в родном селе хоккейную коробку с пластиковыми бортами и иногда приезжает из столицы поиграть за родную команду, выступающую в Ночной хоккейной лиге.

На мужскую игру охотно ходят посмотреть рязанские красотки. Фото: Павел АВЕРИН

Напоследок мы побеседовали с болельщиком «Химика» Сергеем Симоновым о хоккейных традициях и возможности перехода подмосковной дружины в КХЛ.

- Буду рад приехать в Рязань на игры плей-офф, надеюсь, что нашим соперником как раз будут рязанцы, - отметил поклонник хоккея.

Но выйдет ли команда под руководством Сергея Решетникова, неспособная справиться с чередой проигрышей, в следующую стадию – большой вопрос.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!