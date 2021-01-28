ХК «Рязань» уступил «Химику» в серии буллитов

Суть игры в этом снимке: "Химик" боролся до конца. И победил. Фото: Павел АВЕРИН

В очередном туре ВХЛ – Кубок Шелкового пути ХК «Рязань» принимал воскресенский «Химик» и уступил в серии послематчевых буллитов 3:4.

В первом периоде зрители голов не увидели. Не успел начаться второй, как Ростислав Халиуллин и Андрей Иванов обеспечили, казалось, победный задел хозяев льда. Но Кирилл Смирнов сократил отставание. Никита Жульдиков мощным щелчком вновь создал дружине из Рязани преимущество в два гола – 3:1.

В третьем периоде забивали только гости: Олег Губин и Роман Таталин перевели игру в овертайм. Который сильнейшего не выявил. А в серии буллитов все тот же Губин поставил победную точку.

Не обошлось и без потасовок - настолько накалились страсти. Фото: Павел АВЕРИН

- Мы выбрали на серию буллитов тех игроков, которые забивают на тренировках. Дали шанс Халиуллину проявить себя, взять на себя ответственность. Когда-то на них должна быть нагрузка, не только на Карпова, Иванова, Кориневского. Через это растет игрок, по-другому нельзя. Если мы будем их задвигать, они расти не будут. Не получилось сейчас – получится в другой раз, надеюсь.