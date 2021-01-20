«Моя услуга стоит 50 рублей»: 12-летний рязанский школьник зарабатывает деньги, отчищая машины от снега

Ребенок решил не клянчить карманные деньги у родителей, а попробовать заработать самому. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кому война, а кому мать родна – гласит русская поговорка. Обильные снегопады доставили много неприятностей автовладельцам, превратив некоторые машины в небольшие сугробы. Чем и воспользовались некоторые наши граждане.

В одном из дворов на улице Зубковой появились объявления следующего содержания:

«Почищу вашу машину от снега, от 50 рублей. Инструмент заказчика. Телефон…»

Судя по подчерку и времени оказания услуги (в рабочие дни после обеда, в выходные с 8 утра до 7 вечера), объявление писал ребенок.

Фото: ПУВР | Алексей Топорков.

В социальных сетях, где впервые прошла информация о предприимчивом мальчике (или девочке?), мнения о таком способе получения дохода в основном положительные:

«Я бы, например, с удовольствием 50 р отдала чтоб машину почистили и погрели».

«Молодцы ребята!!! У меня младший сын в 90-е годы в 12-13 лет машины мыл и не канючил деньги у родителей! Мы были категорически против этого, но... Зато он стал самостоятельный, обязательный и ответственный!»

«Серьезный ребенок растет... Сегодня он вам машину почистит за 50 р, а завтра мы свои машины будем обслуживать у него в салоне».

«Красавчик, кто хочет работать, всегда сыт будет».

«Комсомолке» удалось связаться с этим инициативным ребенком.

— Сначала я помогал соседям очищать их машину, — рассказывает 12-летний школьник Руслан, — и они предложили эту идею.

— У вас написано «от 50 рублей». От чего зависит сумма? От размера машины? Например, с Матиза 50 рублей, с Лады - 60, а с джипа уже 100?

— Нет… (смеется) Размер ни при чем. От того, сколько снега на машине. Инструмент, щетку и лопату, дает папа.

— Насколько популярна ваша услуга?

— Ну, пока был только один заказ.

Что ж, похвальное стремление заработать карманные деньги собственным трудом.

Ведь многие современные бизнесмены начинали свой путь именно с оказания небольших услуг.

— В 80-е годы были популярны стройотряды, — вспоминает рязанский предприниматель Владимир Моторжин, — и во время учебы в радиоинституте меня выбрали комиссаром одного из них. Пришлось ездить по области, искать заказчиков. Нашли в Кадомском районе, где построили для колхоза два здания, которые, кстати, до сих пор стоят. А первые деньги, заработанные в частном порядке, я получил за оформление кафе в городе Озеры.

— И какова была сумма?

— Скажем так, среднемесячная зарплата советского инженера. На каждого. Но заработали мы ее за неделю.

Кстати, Джон Рокфеллер начинал с того, что помогал соседям убирать картошку. Так, с первых заработанных собственными руками центов он превратился в первого в мире долларового миллиардера.

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