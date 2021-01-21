Где в Рязани продают некачественный бензин?

Качественное топливо и моторное масло - два основных компонента, обеспечивающих стабильную работу любого автомобиля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Качественное топливо и моторное масло - два основных компонента, обеспечивающих стабильную работу любого автомобиля. И если масло в машине меняется через каждые 10-15 тысяч пробега, то на заправку приходится заезжать гораздо чаще. При этом практически любой автовладелец скажет, что у него есть определенные сети, на которых он предпочитает покупать топливо - потому что, по его мнению, именно там продается тот бензин или дизель, после которого машина едет лучше. Но это зачастую субъективное мнение, плен стереотипов. А как обстоят дела в реальности, может показать только независимая экспертиза - ведь тот же Роспотребнадзор регулярно ловит за руку недобросовестных продавцов моторного топлива.

ВПЕРЕД, ПО ЗАПРАВКАМ!

Наше издание регулярно проводит экспертизу топлива. В феврале прошлого года мы проверяли дизель, а вот бензин не исследовали уже больше года… На этот раз нам предстояло проверить марку АИ-95, на которой ездят многие современные машины.

Список сетей у нас в принципе постоянен. Но нет никакой гарантии, что даже в рамках одной сети кто-то не возжелает смухлевать с топливом. Поэтому мы сначала спросили наших читателей, на какие точки продаж следует обратить внимание.

Нас попросили обязательно посетить:

- АЗС «Роснефть» на ул. Есенина (во дворах). Видимо, ее расположение и размер не вызывали доверия;

- АЗС «Газпромнефть» на Восточной Окружной. Она открылась недавно, и про качество топлива там имелись противоречивые сведения;

- «Змей Горыныч»! Да, именно эту сеть мы регулярно ловили на продаже некачественного 95-го бензина (было занижено октановое число), при этом 92-й у них всегда соответствовал нормам. Но за год с лишним все могло измениться.

Первой на нашем пути стала как раз АЗС «Роснефть». Заправка маленькая, предлагает только бензин. Ощущение, что оказались в конце 90-х. Но машин заправляется много, есть даже очередь.

Следом - Shell, также на Есенина. Тут все на высшем уровне.

- Всегда заправлюсь только на этих АЗС, - сказал мужчина на белом «мерседесе» бизнес-класса, - потому что доверяю!

Потом отправились на Северную Окружную. Там рядом находятся «Змей Горыныч» и «Импульс». Ничего особенного, но на «Змее» на нас подозрительно косились. Чует кот, чье мясо съел!

- «Спецнефтепродукт» на Яблочкова. Машин нет.

На «Сибирьнефти», что напротив НИТИ, озадачились, когда был озвучен объем заказа - 5 литров.

- Куда заливать будете? - насторожился продавец.

- В металлическую канистру!

Под пломбу…

«Газпромнефть» на Восточной Окружной была пуста. Дурные ли слухи сыграли свою роль или же печальная слава предыдущего хозяина этой точки?

На единственной заправке «Лукойла» в Рязанской области, что в поселке Мирный, бросилась в глаза ее неухоженность – под ногами была глубокая снежная каша. При выезде даже вошли в небольшой дрифт. Заправщики откровенно скучали.

Последней на нашем пути была АЗС сети «Полный бак», где нас встретили очень радушно.

- Снова экспертиза приехала! - обрадовался старший смены, - снова дизель проверять будете?

- Нет, на этот раз 95-й!

- Всегда пожалуйста, мы в своем качестве не сомневаемся!

Добавим, что весь бензин заливался в пронумерованные канистры, которые тут же опломбировались. Таким образом эксперт не знал, топливо какого производителя он проверяет. В таком виде топливо отправилось в аккредитованную лабораторию.

В ОЖИДАНИИ ЧУДА, ИЛИ ЧТО ПОКАЗАЛО ВСКРЫТИЕ

Почти две недели мы ждали результатов. И аккурат под Новый год, 31 декабря, они пришли. Некоторые показатели нам давно понятны - это октановое число, которое не должно быть меньше 95, а желательно даже немного больше (но незначительно больше!), и сера, которая влияет на экологичность выхлопа и на формирование отложений в цилиндро-поршневой группе двигателя.

Показатель бензола - второстепенный, но это показатель экологии, ибо этот компонент канцерогенен.

Еще два важных показателя плотность топлива и содержание в нем ароматических углеводородов.

- Чем выше плотность, тем меньше расход топлива, - говорит специалист по нефтепереработке Рустам Фатхеев. - Но зачастую производители добиваются этого добавлением легких фракций ароматических углеводородов, а у них температура сгорания ниже, а значит, энергии выделяется меньше, и эффект экономии тем самым нивелируется.

Что же показали результаты экспертизы?

Во-первых, выявился безоговорочный лидер - «Лукойл». У него самое высокое октановое число и самое низкое содержание серы. Показатели экономичности средние, но бензола также мало.

Во-вторых, есть явный аутсайдер - «Сибирьнефть», у которого октановое число оказалось ниже положенного - 94 вместо 95. По словам автомехаников, такое незначительное снижение вряд ли приведет к детонациям в двигателе, но небольшое снижение приемистости автомобиля уже можно будет ощутить. Значит, придется сильнее давить на газ, а это - дополнительный расход бензина.

В-третьих, в группе «середнячков» стоит выделить «Роснефть», чей бензин оказался довольно серным, но при этом продемонстрировал идеальные показатели экономичности - при высокой плотности имел низкое содержание ароматических углеводородов.

Среди остальных можно выделить две группы - с высоким октановым числом, высокой плотностью и высокой «ароматикой». При этом содержание бензола - также у верхних границ, что неудивительно, ведь, как мы помним из школьных уроков химии, это вещество входит в группу ароматических углеводородов. Это Shell, «Импульс» и «Газпромнефть», но последнюю в подвал рейтинга уронило высокое содержание серы. «Полный бак» и (о, чудо!) «Змей Горыныч» показали не выдающиеся, но уверенные результаты.

А уж какую сеть выберете вы на основании данных нашей экспертизы, решать вам. Счастливого пути!

Что показало лабораторное исследование бензина марки АИ-92 в Рязани.

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