13 января заместитель председателя Рязанской областной Думы, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Хубезов провел прямой эфир в Instagram и ответил на вопросы, поступившие от журналистов и подписчиков. Во время трансляции, в частности, была затронута тема добровольчества, которой врач и парламентарий занимается на постоянной основе.«Ни с количеством, ни с качеством волонтеров в Рязанской области проблем нет»Отвечая на вопрос нашего издания о вовлеченности рязанцев в волонтерское движение, врач и парламентарий сообщил: с начала пандемии в регионе действуют несколько волонтерских объединений, поэтому помогает людям он совсем не в одиночку.- Всего в Рязанской области около 1200 волонтеров. Это и проект «Мы вместе», который с первых дней эпидемии обеспечивал наших пожилых граждан продуктами питания и медикаментами. Очень большая группа добровольцев в медицинском университете и колледже. Они работают и в колл-центрах и в поликлиниках и больницах. Также с нами работает значительная группа авто-волонтеров. Поэтому, точно, ни с количеством, ни с качеством волонтеров в Рязанской области проблем нет, - отметил Дмитрий Хубезов.«Речь шла о нехватке лекарств в аптеке»Коснулись во время стрима и прошлогоднего сюжета, когда на пресс-конференции Владимира Путина рязанец рассказал о плохом обеспечении амбулаторных пациентов лекарствами, применяемыми при лечении коронавируса. Напомним, что по следам заданного вопроса Дмитрий Анатольевич выехал в Скопин и поговорил с семьей автора вопроса. С ним самим Хубезов пообщался по телефону и после этого написал, что никаких лекарств ни он, ни его жена не покупали. В связи с этим мы попросили регионального депутата пояснить, в чем тогда заключалась суть заданного президенту вопроса?- Поговорив с ним, я понял, что мужчина имел в виду ситуацию отсутствия лекарств от короновируса в аптеке. Он зашел в аптеку, услышал разговор о том, что на тот момент у них не было этих препаратов. Вот так практически слово в слово я передаю наш разговор. И на этом я думаю на этой теме надо поставить точку, - пояснил Дмитрий Хубезов.«Подавляющему большинству людей мы помогли»Спросили мы зампреда облдумы о том, по какому принципу волонтеры выбирают тех, кому в первую очередь будет оказана помощь.- Безусловно, жизнь и здоровье - самое важное, что есть у нас. Здесь я как раз могу помочь, наверное, лучше других, поэтому все, что касается жизни и здоровья пациентов или медицинской и реабилитационной помощи, для меня стоит в приоритете. Поэтому мы вместе с добровольцамис ходу погружаемся в эти проблемы. И сразу отмечу, что обращения, связанные с жизнью и здоровьем, составляют примерно 90% от всех ко мне поступающих. Есть небольшой ряд ситуаций, связанных с бытовыми аспектами, например, просят сделать пандус, провести в подъезде ремонт, установить детскую площадку… Таких обращений значительно меньше, но тем не менее стараемся помогать всем, - поделился региональный депутат.Говоря о статистике помощи, Дмитрий Хубезов отметил, что, по данным за минувший год, результативность работы по обращениям составила - 96%.- То есть подавляющему большинству людей мы все-таки помогли, - заключил Хубезов.Для того чтобы вступить в ряды автоволонтеров, нужно просто обратиться к Дмитрию Анатольевичу в его социальных сетях. К тому же автоволонтеры, участвующие в перевозке больных на исследования, проходят специальную подготовку и бесплатно страхуются от заражения COVID-19