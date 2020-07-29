На Кадомской оленьей ферме изготавливают продукцию для здоровья россиян

Недалеко от села Чермные Кадомского района, вдали от вредных промышленных объектов и больших городов, расположилась ферма по разведению пятнистых оленей и маралов. Главным девизом уникального для Рязанской области хозяйства стали слова: «Если вам важно быть здоровыми, тогда будьте ими!»

В ДИКОЙ СРЕДЕ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ

В КФХ «Кадомская оленья ферма» более тысячи голов, в том числе почти 400 голов самцов-рогачей. Все они содержатся в просторном вольере площадью более 600 га. На территории, которая напоминает национальный парк, находятся пруды, пастбищные луга, различные кустарники и хвойно-лиственные деревья. Все это способствует правильному и разнообразному питанию животных, ведь основная кормовая база оленей — почки, всевозможные травы, древесная кора, ветки, желуди и орехи.

Уже в холодное время года в хозяйстве для кормления животных используют заготовленное сено, овес, сенаж и веточный корм.

А также натуральную кормовую добавку - соль. Кстати, солонец завозят из Крыма, так как эта соль по своему составу очень богата микроэлементами.

На территории оленьей фермы, которая напоминает национальный парк, находятся пруды, пастбищные луга, различные кустарники и хвойно-лиственные деревья.

— Мы отрицательно относимся к использованию в пищу оленей каких-либо искусственных добавок. Нам очень важно, чтобы животные питались исключительно чистыми кормами, имели простор для выгула и размножения, поэтому постарались воссоздать натурально дикую среду их обитания, — рассказывает директор КФХ «Кадомская оленья ферма». — При этом за жизнью оленей постоянно наблюдают и проводят ветеринарные мероприятия сотрудники фермы и ветеринарный врач, которые прошли стажировку на оленеводческих фермах Алтая и средней части России.

КРАСОТА И СИЛА В РОГАХ

Пятнистые олени - изящные и довольно ценные животные, родиной которых считаются Приморье и Хабаровский край. Они очень подвижны, а их движения грациозны. Длина тела оленя может достигать от 100 до 150 см, а живая масса самцов 120-160 кг.

Летом этот вид оленей легко отличить от других по исключительно красивому окрасу шерсти: основной фон ярко рыжий, с большим количеством белых пятен на боках.

Особенно роскошны у пятнистых оленей рога. Их длина у взрослых особей доходит до 30 см, а весом эта ветвистая красота более 2 кг. Раз в год, в апреле, животные сбрасывают свою роскошь, а на этом месте появляются отростки, из которых потом формируются новые рога.

Кстати, именно в оленьих рогах, а точнее, в молодых рогах - пантах, находятся вещества, из которых люди тысячи лет назад стали изготавливать лекарства. А по лечебным свойствам панты пятнистых оленей значительно превосходят панты всех других видов оленей.

Важный момент - в средней части России пантовой продукции никогда не было. Вся прерогатива была у Алтайского края. Но 80—90% их пантов высшего и первого классов уходили на экспорт за границу, преимущественно в Китай. России же оставались панты худшего качества - 3-го и 4-го классов. Почему в нашей стране оставляют себе все самое худшее - вопрос, которым задаются многие специалисты.

Срезка пантов происходит с минимальным стрессом для животного, а весь процесс ведется под контролем ветеринарного врача.

СОСТАВ ПАНТОВ И ЛУЧШАЯ ПАНТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Качественные панты оленей — это вовремя срезанные панты. Именно от этого зависит количество в них аминокислот и полезных веществ. А сделать это очень сложно, потому что срезаются молодые рога не у всех в одно время. Все это происходит в течение июня, июля, августа, а за животными идет ежедневное наблюдение.

Целебные свойства пантов объясняются тем, что организм животного во время их роста генерирует до 25 кг костной ткани. На такой мощный темп роста не способно ни одно животное. Именно содержащаяся в молодых рогах кровь - и есть древнейшее народное средство от многих болезней.

Рога оленей содержат большое количество белковых соединений, биологически активных веществ и энергетиков в природном чистом виде. Больше всего панты ценятся за уникальное свойство замедлять процесс старения организма, за что их прозвали «эликсиром долголетия».

Состав пантов очень разнообразный: аминокислоты (общие и свободные), коллаген, витамины, макро- и микроэлементы. Среди макроэлементов в составе пантов - железо, кальций и магний, натрий, фосфор и калий; микроэлементов - марганец, селен, кобальт, медь и цинк, а также йод. Уникальные целебные качества молодых рогов оленей признаны современной медициной.

Какую именно пантовую продукцию выбирать людям, решать только им, но нужно отметить, что на сегодняшний день существуют различные способы ее употребления и применения - спиртовые настойки, порошковые смеси, мази, таблетки, пластины-слайсы, свечи и пантовые ванны.

Однако настойка из замороженных пантов пятнистых оленей имеет более концентрированную форму приема, чем сухие панты. Это нужно иметь в виду при выборе продукта, так как потребитель не может знать, правильно ли была соблюдена технология вываривания и сушки пантов для порошка. А при шоковой заморозке все полезные вещества сохраняются в полном объеме. Человеку остается только залить панты качественной водкой и оставить на месяц настаиваться.

Для оленей в Кадомском районе воссоздали натурально дикую среду.

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ ОЛЕНЕ

В настоящее время на Кадомской оленьей ферме производится срезка пантов пятнистых оленей и марала. После срезки панты подвергаются шоковой заморозке, чтобы в дальнейшем их использовать для настойки.

— Мы заботимся о каждом олене, — уточняет руководитель фермы. — Срезка пантов происходит с минимальным стрессом для животного. Весь процесс ведется под контролем ветеринарного врача, с последующим контролем за здоровьем животного.

Кроме того, на Кадомской оленьей ферме ведут разработку применения в косметологии порошка из пантов, поскольку эта добавка омолаживает и тонизирует кожу, снимает точечные воспаления.

В дальнейших планах хозяйства — использовать оленей в качестве донора крови, которая после обработки в сушилках высокого давления до состояния порошка, используется для различного спектра медицинских препаратов и БАДов. Животным при этом, опять же, не причиняется никакого вреда.

НАША СПРАВКА

Оленина — пожалуй, самый безупречный продукт, к тому же диетический. В 100 граммах оленины содержится от 100 до 154 ккал: белка примерно 20 г и жира примерно 5 г. Но есть еще зола — 1,3 г, а также безазотистые экстрактивные вещества — 0,6 г. В придачу продукт содержит массу витаминов и микроэлементов, в том числе таких редчайших, как селен.

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Чем полезен для человека биохимический состав молодых рогов пятнистых оленей:

- укрепляет и стимулирует иммунитет;

- оказывает тонизирующее, противовоспалительное и общеукрепляющее воздействие;

- заживляет раны;

- понижает артериальное давление;

- улучшает состав крови;

- помогает в выведении токсинов;

- усиливает метаболические процессы, в том числе за счет активации обмена кислорода;

- способствует выведению жиров из печени, участвует в регуляции жирового и углеродного обменов;

- действует как выраженное репаративное (ускоряющее рост клеток) средство при язвенных процессах, переломах костей;

- воздействует на функцию щитовидной железы, включая возможность ее нормализации при радиационном воздействии;

- повышает физическую и умственную работоспособность;

- помогает при импотенции и фригидности.

Кроме того, пантовые ванны способствуют адаптации организма к суровым внешним условиям, снижают утомляемость, повышают иммунитет, оптимизируют состав крови.

Купить панты и пантовую продукцию в Рязанской области можно теперь непосредственно у производителя - КФХ «Кадомская оленья ферма».

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С 1 августа начинается реализация замороженных пантов, нарезанных слайсами, для дальнейшего приготовления спиртовых настоек.

Продукцию можно приобрести в ООО КФХ «Кадомская оленья ферма» по адресу: Рязанская область, поселок Кадом, пер. Октябрьский, д. 9.

Телефон: 8-920-988-22-33.

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