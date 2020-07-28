2020-07-28T19:48:14+03:00
Недвижимость

В Рязани назван самый оптимистичный район для жизни

На смену однообразным жилым домам приходит новый формат недвижимости - СМАРТ
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Фото: kapital62.ruФото: kapital62.ru
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Уже скоро старт продаж второй очереди и сдача первой очереди строительства СМАРТ квартала Бульвар Оптимистов! Живите по-новому, живите счастливо, живите с умом в современном смарт-квартале!

Какая жизнь ждет вас в СМАРТ квартале «Бульвар оптимистов»?

1. Уютная. Вы будете жить в квартире, где каждый сантиметр пространства продуман для вашего комфорта: высокие потолки (2,7-3,3 м), гардеробные, просторная кухня-гостиная, раздельные комнаты, окно в ванной. Внутри квартиры нет ни одной несущей стены, поэтому, если решите сделать перепланировку, трудностей не возникнет.

Все квартиры сдаются с качественной отделкой WhiteBox, так что вам останется только сделать легкий косметический ремонт. Также возможна отделка под ключ по авторскому дизайн-проекту.

2. Свободная. У вас будет собственная огороженная терраса, где вы сможете организовать зону отдыха с креслами и столиком или даже разбить небольшой цветник, или же уютный балкон для релакса с прекрасным видом.

3. Комфортная. Только вы сможете решать, какой будет погода в вашем доме. В вашей квартире - индивидуальное отопление, причем котел расположен в зоне кухни, поэтому не займет ценное пространство. Кроме того, установлена современная система вентиляции – дышите свежим воздухом, не выходя из дома.

4. Спокойная. Ваш дом построен с использованием современных материалов и инженерных систем. Вам не помешают соседи за стеной или шум труб.

5. Беспроблемная. Каждая мелочь учтена для того, чтобы вам не пришлось ни о чём беспокоиться. Так, из дома предусмотрены два выхода – во двор и в зону парковки, а в подъезде есть колясочная, велопарковка и даже специальная мойка для собак – ваши питомцы после прогулки попадут домой уже с чистыми лапками.

6. Безопасная. Автомобилям запрещен въезд во двор, поэтому можно будет спокойно отпускать детей резвиться на игровой площадке. Территория закрыта, установлены камеры видеонаблюдения и домофоны. Вход в подъезд – остекленный, без ступеней – он светлый и полностью просматривается.

7. Насыщенная. Прямо у вас во дворе будут безопасные детские площадки, спортплощадка, теннисные столы, зона workout, а рядом – велодорожки и тропинки для долгих приятных прогулок. Активная спортивная жизнь – для вас и ваших детей.

8. Неспешная. На территории жилого комплекса находится детский сад, а в 5 минутах – отличная школа, так что вам не придется тратить уйму времени на то, чтобы отвести и забрать ребенка. Кроме того, рядом с «Бульваром оптимистов» расположены ТЦ «Глобус» и «ЛеруаМерлен».

9. Здоровая. Вы и ваши близкие будете здоровы и полны энергии, потому что квартал расположен в экологически чистой местности. Наслаждайтесь красотой природы, свежестью воздуха и тишиной.

На квартиры в СМАРТ квартале «Бульвар оптимистов» распространяется самая выгодная ипотечная программа – сельская ипотека. Сейчас вы можете купить квартиру в ипотеку всего под 2,7%.

Покупая квартиру, вы выбираете не просто жилье, а образ жизни и мыслей. Окружайте себя прекрасным, раскрашивайте рутину, будьте оптимистами! И не переплачивайте!

Подробнее об объекте можно узнать на сайте kapital62.ru или по телефону 90-15-85.

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kapital62.ru

На правах рекламы. Подробная информация об условиях кредитования на сайте банка www.rshb.ru. Застройщик ООО «Нувель». Проектная декларация и другая информация об объекте на сайте наш.дом.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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