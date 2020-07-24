В Рязани эксперты и педагоги обсудили проблемы в сфере образования

В Рязани прошла встреча педагогов города с главным редактором издательского дома «1 сентября», членом Центрального совета партии «Новые люди» Артемом Соловейчиком.

В ходе мероприятия педагоги и родители обсудили наиболее злободневные проблемы системы среднего образования в Рязанской области. Ключевой проблемой стало дистанционное образование, его итоги и перспективы.

По словам Артема Соловейчика школы и образовательная бюрократия с внедрением дистанционных форм образования не справились.

– Чиновники от образования очень специфически восприняли термин «цифровизация» и стали вкладывать деньги в цифровые доски и создание интернет-сервисов. В итоге цифровые доски не пригодились, а сервисы оказались перегружены в первый же день и стали бесполезными. Деньги нужно вкладывать насыщение школ компьютерами и планшетами, чтобы они были у школьников и учителей. Тогда многодетным семьям не нужно будет выстраивать детей в очередь к единственному компьютеру. Заодно – это касается сельской местности – нужно улучшить качество интернета: так людям не придется дежурить у вышек мобильной связи.

Другие, но не менее злободневные, проблемы – дефицит новых школ и большая нагрузка на уже существующие, большую загруженность педагогов, а также проблема с доступностью бесплатного образования, включая дополнительное.

Как отметил Соловейчик, 30 учеников в классе и работа школы в две смены, а также обилие отчетности и масса контролирующих органов, для которых порой единственным критерием эффективности школы и педагога является успешность сдачи школьником ЕГЭ, делают невозможным качественную работу педагога.

– Учитель – человек творческий, а для творчества необходимо время и соответствующая среда с минимумом бюрократии. Такая среда есть в частных школах, там учитель не закрепощен отчетами и проверками, соответственно дети там вырастают более сильными и открытыми, а педагоги могут проявлять творческий подход в преподавании. Такие педагоги есть и в Рязани: директор «Центральной школы» Александр Ширяев и педагог Анатолий Тверитнев – они кандидаты от партии «Новые люди».

Своей целью Соловейчик обозначает проведение фундаментальной реформы системы среднего образования.

– Школа должна быть круглогодичным образовательным центром для детей всех возрастов от дошкольнят, которых сейчас родители сдают в подготовительные группы, и даже для недавно поступивших в ВУЗы – бывшие абитуриенты могут стать наставниками для старшеклассников, чем помогут учителям. Сейчас же школа позиционируется как «образовательная услуга», а она должна готовить человека в жизни и учить тому, что ему понадобится для работы и карьеры.