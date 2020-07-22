Сельская ипотека в Рязани глазами покупателей

Настоящим прорывом и переворотом стала сельская ипотека от Россельхозбанка. Удивительно низкая ставка 2,7% при первоначальном взносе от 10% и сроком погашения до 25 лет призвана сделать жилье более доступным для молодых семей. Это возможность не переплачивать и стать владельцем недвижимости за городом уже сейчас.

Программа новая, поэтому у многих вызывает опасения, однако уже есть люди, которые опробовали сельскую ипотеку на себе. Мы расспросили покупателей недвижимости в Рязани о том, что они думают о новой ипотечной программе и какие объекты, аккредитованные Россельхозбанком, считают достойными вложений.

Сельская ипотека - отличная программа. Дом мы не хотели, а хотели новостройку, «Бульвар оптимистов» у Глобуса - это единственный ЖК, который нам понравился.

Застройщик хороший, да и ждать долго не придется. Место отличное. 10-15 минут до центра Рязани. Прямо на территории уже готовый детсад, школа в 5 минутах, рядом магазины, больница - короче, для семейных то, что надо, застройщик тут не подкачал.

Олег.

Самая выгодная в России на сегодня, если, конечно не брать в расчет дальневосточную. По правде говоря, если бы не она, мы бы так и не решились на покупку своего жилья. Однозначно хорошая программа, спасение для многих. Знаю, что некоторые жалуются на то, что оформлять документы нелегко, но я с этим не столкнулся, ничего сверхсложного, застройщик помог.

В моем ЖК застройщик со дня на день обещает еще дать квартиры в продажу, хочу родителям тоже купить, как раз в их возрасте свежий воздух - самое главное. Еще думаю, квартиру взять или дом.

Иван.

Мы слышали о сельской ипотеке от Россельхозбанка, но она больше для загородных домов. Повздыхали с мужем, да так и забыли, какой загородный дом - ни школы, ни садика и дорого очень. Смешно получилось, мы смотрели «Оптимистов» а тут - сюююрприз - сельская ипотека. Мы бы и так взяли там квартиру, но ипотека порадовала.

Взяли трешку за 3,2 млн со скидкой, это уже с учетом предчистовой отделки. Потолки высоченные, два санузла, гардеробные, в общем, я понимаю, почему банк аккредитовал этот ЖК, тут квартиры разберут быстро, а рисковать с тем, где долго все будет продаваться, банк тоже не будет.

Алена.

Из вариантов новостроек под сельскую ипотеку нам показался самым хорошим капиталовский«Бульвар Оптимистов». Сам по себе ЖК многим нравится, но программу сворачивают уже (ага-ага, хорошего понемножку), поэтому у них просто толпа в офисе, торопятся купить. Те, кто более-менее посчитали выгоду по сравнению с другими ипотеками, уже давно там. Мы взяли квартиру побольше, чем хотели, потому что других уже просто не было, Капитал как бы и обещает вторую очередь, но мы торопимся.

Ирина и Игорь.

Как видим, сельская ипотека нашла положительный отклик у рязанцев. Многие воспользовались программой для покупки квартиры в новостройке, а не дома.

Заметна тенденция сочетания жизни за городом и в городской среде – ближе к природе, но при этом среди развитой инфраструктуры. Рязанцам особенно понравился СМАРТ квартал «Бульвар оптимистов» и, согласно нашим данным, этот объект пока лидирует по темпам продаж и оформления сельской ипотеки.

Спрос велик, поэтому старт второй очереди СМАРТ квартала «Бульвар оптимистов» как нельзя кстати! Благодаря застройщику «Капитал» ещё больше людей смогут воспользоваться ипотекой под 2,7% для покупки квартиры и решить жилищный вопрос!

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