Президент одобрил пакет законов «Единой России» о народном бюджетировании

20 июля президент России Владимир Путин подписал два федеральных закона, создающих правовую основу для развития практики реализации проектов инициативного («народного») бюджетирования нa муниципальном уровне. Они опубликованы нa официальном интернет-портале правовой информации.

Первый документ вносит изменения в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», которые позволят гражданам определять, нa что потратить средства местного бюджета в первую очередь. Жители смогут участвовать в разработке инициативных проектов, направленных на решение местных проблем, имеющих для них приоритетное значение. После общественного обсуждения эти проекты будут вноситься в местную администрацию, причем обязательным элементом станет общественный контроль за их реализацией.

Инициатором внесения такого проекта может выступить группа численностью не менее десяти человек, достигших 16 лет, но муниципальным образованиям предоставляется право уменьшать ее минимальную численность. До внесения проекта в местную администрацию он должен быть рассмотрен и обсужден на сходе, собрании или конференции граждан. В случае внесения в администрацию нескольких проектов, в том числе с постановкой аналогичных приоритетных проблем, их отбор будет осуществляться на конкурсной основе.

Практика вовлекать людей в процесс принятия важных решений на региональном или муниципальном уровнях — от благоустройства парков до ремонта сельских ДК — применяется в 68 регионах. Например, в Рязанской области региональная программа поддержки местных инициатив реализуется с 2017 года.

Подписанный законопроект распространяет норму на все субъекты России.

Второй закон вносит изменения в Бюджетный кодекс, которые наделяют Минфин России полномочиями осуществлять методическое обеспечение планирования и исполнения расходов региональных и местных бюджетов на реализацию таких инициативных проектов и формирования информации о соответствующем бюджете в доступной и понятной для граждан форме.

Кроме того, каждому инициативному проекту с 1 января 2021 года будет присваиваться уникальный код классификации расходов бюджетов. Добровольные платежи юридических и физических лиц для реализации таких проектов будут относиться к неналоговым доходам бюджетов и направляться только на реализацию инициатив жителей о решении конкретных вопросов местного значения.

В Рязанской области инициативные проекты, предложенные самими жителями, начали реализовывать в 2017 году. В региональном бюджете появилась такая статья расходов, как программа поддержки местных (муниципальных) инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории Рязанской области.

В первый год реализации программы общий объем субсидий, который был направлен муниципальным образованиям, составил почти 7,4 млн рублей. По результатам конкурсного отбора 30 проектов 22 районов и 3 городских округов получили средства, на которые в муниципалитетах были обустроены спортивные и детские площадки, отремонтированы мемориалы героям войны, благоустроены парки и скверы, дворовые территории.

В 2018 году все 25 районов и 4 городских округа Рязанской области получили субсидии на реализацию местных инициатив. Было воплощено в жизнь около 150 проектов местных инициатив на сумму более 127 млн рублей.

В 2019 году финансированием были обеспечены более 180 проектов в 124 муниципальных образованиях на общую сумму свыше 147 млн рублей. В городских и сельских поселениях благоустроили ряд общественных территорий, разбили новые парки и скверы, провели ремонт воинских мемориалов, домов культуры, библиотек, автодорог, тротуаров, а также организовали детские и спортивные площадки, улучшили в населенных пунктах инфраструктуру водо- и газоснабжения.

В 2020 году на участие в конкурсном отборе для предоставления субсидий в рамках реализации программы «Поддержка местных (муниципальных) инициатив» было подано 314 заявок, из них 238 соответствовали всем заявленным требованиям. Субсидии областного бюджета в размере 177,4 млн рублей распределили на 185 проектов местных инициатив.

На правах рекламы.