Кто ответит за снесенную ветром крышу пятиэтажки в Дядьково

4 июля в селе Дядьково под Рязанью во время грозы сорванная с угла пятиэтажного дома часть крыши задела припаркованные во дворе автомобили. Один из автовладельцев рассказал, что от элементов кровли пострадали порядка 12 машин, в том числе его и сына и только по чистой случайности не пострадали люди. Многие, не вникая в подробности, поспешили возложить ответственность на управляющую компанию, обслуживающую этот дом. Однако, если изучить историю пострадавшего здания, то становится понятно, что сложившаяся ситуация не так однозначна, как ее попытались представить некоторые эксперты и СМИ.

ДОЛГОСТРОЙ И ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ

Пятиэтажный дом №56, расположенный на улице Грачи в селе Дядьково, начали строить в октябре 2014 года. Первоначально застройщиком этого объекта выступало ООО «Имтер», но компания не смогла выполнить обязательства перед дольщиками, и достраивать дом пришлось другой организации – ООО «СТРОЙМИР». А подрядчиком строительства выступала компания ООО «Капитал Р».

Любопытно, но ООО «Имтер» так же, как и ООО «Территория», ООО «Грибоедова–N» и ООО «Монолит», имеют отношение к целому ряду рязанских долгостроев, за которыми стоит сын бывшего начальника высшей школы МВД генерала Сергея Пономарева – Вадим Пономарев. Учредив целый ряд юрлиц, Пономарев–младший также имел отношение к долгостроям на улицах Садовой, Зубковой и Грибоедова.

Еще больше вопросов вызывает тот факт, что подрядчик ООО «Капитал Р», достраивавший дом на улице Грачи, еще в 2016 году согласно единому государственному реестру юридических лиц находился на стадии ликвидации. А еще в процессе строительства в июле 2017 года «Капитал Р» и вовсе прекратила существование. Как компания, не имевшая права вести финансовую деятельность и по решению суда находившаяся на стадии ликвидации, смогла получить этот подряд, наверное, стоит спросить у конкретных должностных лиц, ответственных за это решение.

Все застройщики или их генподрядчики, в соответствии с действующим законодательством, должны состоять в СРО, которая несет солидарную ответственность за строительство. ООО «СТРОЙМИР» ни в одном СРО не зарегистрирован. Подрядчик ООО «Капитал–Р», находившийся в стадии ликвидации строить не мог…

ТАК ВСЕ ЖЕ КТО СТРОИЛ ДОМ? КТО ДОЛЖЕН НЕСТИ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?

Но пока что оставим этот вопрос и попробуем разобраться с самим многострадальным домом. Согласно справке, предоставленной нам администрацией Рязанского муниципального района, «разрешение на ввод объекта в эксплуатацию… выдавалось в соответствии с предоставленной документацией, в том числе заключения Государственной инспекции жилищного и строительного надзора Рязанской области, выданного на основании акта проверки от 4 июля 2017». То есть получается, что не прошло и трех лет, как сорвало кровлю после приемки ее госинспекцией. Проектом дома занималась ООО «Рязаньпромпроект».

НЕ УРАГАН, НО ОПАСНОЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ

После того как мы выяснили запутанную историю возведения этой пятиэтажки, давайте попробуем хотя бы разобраться, что же могло произойти с кровлей дома, сданного почти три года назад.

Согласно справке, предоставленной нам в Рязанском ЦГМС, в тот роковой день по области был зафиксирован ветер до 22 метров в секунду, что считается сильным ветром. А в сочетании с грозой, сильным ливневым дождем и шквалом, которые по интенсивности не достигают критериев опасного явления, но близки к ним, образует «комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, которые приравниваются к опасному природному явлению. Это в свою очередь представляет угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб».

А это означает, что хотя и сам по себе ветер интенсивностью 22 метра в секунду не считается ураганным, но в сочетании с другими погодными явлениями, наблюдавшимися в тот день, представляет реальную опасность, как для жизней людей, так и для их имущества. А если добавить к этому полную неразбериху со строительством и сдачей в эксплуатацию Дядьковской пятиэтажки, то получим ситуацию, которая, собственно говоря, и произошла. Больше всего в этой истории, конечно же, жалко людей, чье имущество пострадало.

Из ответов на официальные запросы нам удалось узнать об обстоятельствах, предшествовавших падению кровли.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Если проблемы возникли по вине организации возводившей данный дом, из–за брака, использования некачественных материалов или негодного инженерного оборудования, то их устранением должен заниматься сам застройщик. Эта норма содержится в федеральном законе «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»: «Застройщик несет полную ответственность за сданный объект, и в течение 5 лет со дня передачи квартиры участнику долевого строительства должен бесплатно устранять недостатки капитального характера, выявленные в процессе эксплуатации дома».

Гарантийный срок исчисляется со дня передачи квартиры покупателю. При ее передаче собственнику составляется акт приема–передачи объекта долевого строительства, в котором и указывается гарантийный срок.

После сдачи дома, его эксплуатацией занимается управляющая компания, которая обслуживает здание, но не несет никаких гарантийных обязательств. Управляющие компании, как правило, имеют договорные обязательства со специализированными организациями, которые технически обслуживают инженерное оборудование, а также выезжают на аварийные ситуации. А гарантийный срок на материалы, оборудование и комплектующие инженерных коммуникаций устанавливается изготовителем. В частности, гарантийный срок на лифты составляет в среднем два года. В то же время, гарантийный срок на крыши и межпанельные швы значительно больше – до 10 лет.

КСТАТИ

Сегодня обслуживанием дома занимается управляющая компания «Сервисный центр ЖКХ». Но до апреля 2019 года пятиэтажку обслуживала, «хорошо» известная нашим читателям – УК «ПИК–комфорт». О сомнительных методах работы, которой, мы уже рассказывали и не раз. И именно эта организация принимала многоквартирный дом у застройщика.

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