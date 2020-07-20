Специальность будущего

Термин «фотоника» появился в конце ХХ века и за два десятка лет явление, которое он обозначает, коренным образом изменило жизнь нашего общества. Оптоволоконные линии связи позволили увеличить скорость передачи данных в десятки тысяч раз, подарив человечеству смарттехнику, без которой сегодня мы уже не представляем своей жизни. Однако прогресс непрерывен: вскоре люди поняли, как соединить свет с радиоволной, и получили совершенно новый способ передачи информации, одновременно сделав шаг навстречу новым изобретениям.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОЛЛАБОРА

Уже в этом году в Рязанском радиотехническом университете начнется набор студентов, которые в рамках направления «Радиотехника» будут проходить обучение по новой программе «Радиофотоника», разработанной совместно с НИЯУ МИФИ, одним из ведущих вузов нашей страны.

– Началось все с нацпроекта «Образование», в рамках которого был объявлен всероссийский конкурс на разработку передовой инновационной образовательной программы, – рассказывает проректор по развитию образовательных программ и международной деятельности РГРТУ Алексей Корячко. – В нем имела право участвовать именно пара вузов: один региональный, а второй – должен обязательно входить в топ-100 рейтинга российских вузов. Так мы с коллегами из МИФИ решили разработать совместную образовательную программу и, сделав это, победили в конкурсе, получив грант на ее реализацию в размере 10 миллионов рублей.

Благодаря заключению сетевого контракта, студенты рязанского университета получат возможность обучаться по высоким стандартам федерального вуза. Часть дисциплин новой специальности будут вести профессора МИФИ, часть – специалисты радиоуниверситета, которые уже прошли необходимое повышение квалификации.

– С рязанским радиоуниверситетом мы сотрудничаем давно, – отмечает заместитель директора института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ Денис Веселов. – Преподаватели рязанского университета очень компетентны. Их программы ориентированы на предприятия реального сектора экономики и содержат достаточно современные и передовые знания, необходимые для работы на предприятиях. Поэтому выпускники этого университета всегда востребованы как специалисты.

Надо сказать, что для участия в конкурсе мы рассматривали несколько вузов. Но, на наш взгляд, именно рязанский университет обладает наибольшими компетенциями в этой отрасли, его специалисты находятся на фронтире современных разработок по производственной части нашей страны в области радиоэлектроники. Поэтому, конечно, мы были заинтересованы во взаимодействии именно с ними.

Секрет полезного взаимодействия вузов кроется еще и в том, что в МИФИ крайне высокий проходной балл. К примеру, в прошлом году средний балл по каждому предмету был 95. В Рязани этот балл на порядок ниже – больше возможностей поступить на бюджет.

– Мы прекрасно понимаем, что студенты с такими баллами – очень заинтересованные и целеустремленные ребята и то, что не все смогли пройти в такой высококонкурентной борьбе, не говорит о том, что они хуже тех, кто поступил, – продолжает Денис Веселов. – Поэтому сейчас, во время приемной кампании, наша задача – переориентировать сильных абитуриентов, которые не смогли поступить в МИФИ, в рязанский радиотехнический университет на обучение по программе «Радиофотоника». В дальнейшем мы будем ждать их к себе в магистратуру и продолжим совместную с рязанским радиоуниверситетом работу по подготовке квалифицированных кадров для радиоэлектронной отрасли страны и новой формирующейся отрасли – радиофотоники.

Часть дисциплин новой специальности будут вести профессора МИФИ, часть – специалисты радиоуниверситета, которые уже прошли необходимое повышение квалификации.

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ НАБОР?

Радиофотоника – это смежная дисциплина, которая затрагивает микроэлектронику и радиотехнику.

Первый набор на обучение по программе «Радиофотоника» будет проходить среди студентов, поступивших на специальность «Радиотехника».

– На «Радиотехнику» мы набираем в этом году 90 человек, – рассказал декан факультета радиотехники и телекоммуникаций РГРТУ Иван Холопов. – Затем, уже после зачисления, из тех, кто подаст заявление, по результатам ЕГЭ отберут 20 ребят, которые будут обучаться на «Радиофотонике». Это полностью бюджетное направление.

По словам руководителя факультета, на первых курсах программа «Радиофотоники» абсолютно совпадает с образовательной программой по радиотехнике. Впоследствии же добавятся специальные дисциплины, которые будут вести преподаватели МИФИ. Кроме того, в рамках разработки образовательной программы «Радиофотоника», столичные профессора значительно «усилили» рязанцам теоретическую базу по физике и математике. Эти изменения, позволяющие вести обучение на уровне ведущего федерального вуза, радиоуниверситет планирует внедрить и в другие дисциплины. Кроме того, благодаря полученному гранту сейчас вуз закупает новейшее оборудование для своей лаборатории.

Поступая на «Радиофотонику», студенты будут уже изначально знать, где им предстоит проходить практику.

– В данном случае нашими промышленными партнерами выступают коломенское Конструкторское бюро машиностроения и рязанское конструкторское бюро «Глобус», – отметил Иван Холопов. – Ранее был заключен договор с заводом «Красное знамя». Наши студены могут рассматривать эти предприятия и для последующего трудоустройства.

РАДИО И СВЕТ

Интересоваться радиофотоникой в рязанском вузе начали еще несколько лет назад. О новой, перспективной технологии узнали от коллег из приборного завода.

– Ее особенность заключается в том, что объединяются два направления: оптические и радиотехнологии, – объясняет доцент кафедры радиотехнических устройств Евгений Васильев. – Оптоволокно обладает на сегодняшний день самой большой скоростью передачи информации. Однако и у него есть недостатки: при распространении света в пространстве любые препятствия приводят к затуханию сигнала. Радиосигналы в этом отношении более устойчивы. То есть радиофотоника изучает формирование радиосигнала, который передается не по воздуху, а по оптоволокну.

Почему такой способ лучше, чем обычная передача данных по радио? По словам ведущего преподавателя кафедры, главное преимущество радиофотоники – это помехозащищенность. Сигнал идет по оптоволокну и не подвержен внешним помехам. Второе – его нельзя перехватить. Третье выигрышное качество заключается в том, что для передачи сигнала на большие расстояния требуется очень малая мощность. Интересно также то, что в одно оптическое волокно можно ввести сигналы от огромного количества различных источников информации. И они друг другу мешать не будут.

– О достоинствах радиофотоники можно говорить очень долго, – считает заведующий кафедрой радиотехнических устройств, доктор технических наук, профессор Юрий Паршин. – Несомненно, уже сейчас совершенно ясно, что за этой технологией – будущее. Новая образовательная программа нашего вуза – первый шаг на пути серьезных открытий, которые, вполне возможно, уже через несколько лет смогут в корне изменить жизнь людей. Поэтому мы ждем целеустремленных, творческих студентов, которые готовы менять мир, делать его все более совершенным благодаря своим изобретениям. Радиофотоника – область, в которой главные открытия еще впереди.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Рязанский государственный радиотехнический университет

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