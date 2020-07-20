«Любовь к самому интеллектуальному виду спорта объединяет десятки тысяч рязанцев»

От всей души поздравляю шахматное сообщество Рязанской области с Международным днем шахмат!

Любовь к самому интеллектуальному виду спорта объединяет десятки тысяч жителей нашего региона. Уже два десятилетия мы регулярно проводим международные и всероссийские турниры, открываем клубы и детские секции, готовим международных гроссмейстеров и мастеров. Это общая заслуга всего шахматного братства Рязанщины, и на достигнутом мы не остановимся.

К сожалению, по понятным причинам, этим летом не состоялось наше любимое шахматное событие - ежегодный турнир, посвященный Международному дню шахмат. Но я уверен, режим ограничений скоро закончится, и уже этой осенью мы снова соберемся вместе.

Желаю всем побед в жизни и за шахматной доской!

Сергей Пупков, президент Рязанской областной федерации шахмат