Заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО «РНПК» Наталия Балась: В прошлом году к нам на работу устроились более 30 выпускников РКЭ

К 70-летию Рязанского колледжа электроники ведущие предприятия региона рассказывают о своем позитивным опыте сотрудничества с профессиональным учебным заведением. Сегодня речь пойдет о Рязанской нефтеперерабатывающей компании (АО «РНПК»).

Крупнейшее предприятие региона и второе по объему переработки в ПАО «НК «Роснефть» считает одним из приоритетных направлений деятельности формирование внешнего кадрового резерва. Именно поэтому компания успешно реализует систему непрерывного образования, сотрудничая со многими учебными заведениями, одним из которых является ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники».

– По каким направлениям идет сотрудничество с колледжем? – интересуемся мы у заместителя генерального директора по персоналу и социальным программам АО «РНПК» Наталии Балась.

– В Рязанском колледже электроники студентов обучают по востребованным для предприятия специальностям нефтехимического профиля – «Переработка нефти и газа», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)», – рассказывает Наталия Валентиновна.

– А предприятие принимает участие в учебном процессе?

– Участие АО «РНПК» в учебном процессе осуществляется посредством организации для студентов всех видов практик. Ежегодно на ознакомительную, производственную и преддипломную практику приходят около 120 студентов колледжа. Во время ее прохождения студенты посещают технологические установки, занимаются на учебном полигоне, просматривают учебные фильмы, изучают основы нефтепереработки, осваивая профессиональные компетенции будущей специальности.

Кроме того, сотрудники АО «РНПК» принимают участие в Международном движении WorldSkills, которое с 2017 года проходит в стенах РКЭ по специальности «Переработка нефти и газа». Так, в 2019 году в компетенции «Лабораторный химический анализ» лучшей стала лаборант испытательной лаборатории АО «РНПК» Анастасия Бурова, которая в свое время окончила Рязанский колледж электроники.

– Наталия Валентиновна, а можно ли привести общие цифры по количеству устроившихся на предприятие выпускников колледжа?

– Действительно по окончании колледжа многие студенты выбирают для себя профессиональный путь на АО «РНПК». В 2019 году трудоустроилось более 30 выпускников РКЭ. В этом году планируем увеличить их количество по направлениям подготовки нефтехимического профиля.

– Оказывает ли АО «РНПК» какую-то помощь колледжу в улучшении материально–технической базы и, соответственно, в повышении эффективности образовательного процесса?

– Да, с целью улучшения образовательного процесса и материально-технической базы РКЭ, а также в рамках реализации корпоративной программы благотворительности, АО «РНПК» ежегодно осуществляет благотворительную поддержку учебного заведения. На выделенные средства производят ремонт учебных кабинетов и лабораторий, приобретается компьютерное, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование.

Делается это для того, чтобы обучение студентов было приближено к нефтехимическому производству. В рамках сотрудничества АО «РНПК» с РКЭ в 2018 году было передано в колледж 6 единиц насосно-компрессорного оборудования для размещения на полигоне РКЭ с целью обучения студентов слесарному делу по специальностям «Монтаж, техническое обслуживание промышленного оборудования (по отраслям)» и «Переработка нефти и газа».

В 2019 году руководством колледжа было принято решение о строительстве в мастерской РКЭ «Насосной установки» по аналогии с существующей на территории Учебного центра АО «РНПК». Для реализации данного проекта колледжу потребовался работоспособный центробежный насос и система торцевого уплотнения, которые были переданы в рамках развития дуального обучения студентов профильных специальностей.

Поздравляем наших партнеров с 70-летнием и желаем им успешной работы на благо Рязанского края!

На правах рекламы.