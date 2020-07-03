Ряжский колледж – место, где готовят профессионалов

В 2019 году произошло слияние двух учебных заведений: Ряжского дорожного и Ряжского технологического техникумов в единое учебное заведение ОГБПОУ «Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова».

До объединения оба имели долгую и богатую событиями историю и подготовили для страны сотни профессионалов, многие из которых впоследствии стали руководителями в своих отраслях.

Дорожный техникум выпускал специалистов–дорожников, за плечами которых строительство десятков тысяч километров автомагистралей, технологический техникум специализировался на подготовке парикмахеров, поваров–кондитеров, слесарей, автомехаников, швей и др.

СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ, ДОСТОЙНОЕ НАСТОЯЩЕЕ

Среди выпускников объединенного учебного заведения можно выделить руководителя Ряжского ДРСУ Юрия Бацких, гендиректора ОАО «Рязаньавтодор» Сергея Горбунова, директора Миасского ДРСУ Надежду Комиссарову, замначальника УГАН по Рязанской области Анатолия Попова, гендиректора ДПМК «Кораблинская» Олега Сапова, начальника военно–художественной студии Минобороны РФ Владимира Силкина, гендиректора ЗАО «Труд» Бориса Толпинского и многих, многих других.

Сегодня зачисление в Ряжский колледж проводится без экзаменов по результатам конкурса аттестатов после окончания 9–го и 11–го классов. Причем география поступающих сюда очень широка. Здесь учатся рязанцы, приехавшие буквально из всех уголков региона, есть среди учеников и уроженцы других областей: московской, тамбовской и липецкой. У учебного заведения есть два общежития, рассчитанных почти на 300 человек, поэтому для иногородних студентов здесь созданы все условия для учебы и комфортного проживания.

– Объединение двух учебных заведений позволило улучшить материально–техническую базу, а также усовершенствовать учебный процесс, – поделился директор Ряжского колледжа Анатолий Ухвачев. – Конечно, главным направлением нашей работы остается подготовка специалистов для дорожной отрасли, но, тем не менее, список специальностей очень широк. Это механики, трактористы, машинисты, бухгалтеры, повара, парикмахеры и многие другие. Кроме того, в колледже обучается до 60 сирот из всех интернатов региона и выпускники коррекционных школ.

ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В ДЕЛЕ ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ СТУДЕНТ

Без практики не обходится ни одно обучение профессии. Так, на подряде учебного заведения находится 11–километровый участок автодороги Ряжск – Чирково. Здесь будущие дорожники оттачивают полученные в стенах колледжа навыки.

Для подготовки специалистов в сельском хозяйстве используется 275 гектаров земельных угодий. Студенты обрабатывают поля, растят и убирают урожай.

Также практические занятия проходят на действующих предприятиях, и у ребят всегда есть возможность не только соприкоснуться, но и узнать все о своей будущей профессии.

– Средне–профессиональное образование, прежде всего, практикоориентировано, поэтому оно предусматривает не только подготовку специалиста в стенах учебного заведения, но и в реальных условиях. У нас организовано широкое взаимодействие с работодателями. Абсолютно по всем направлениям подготовки практика проходит на действующих предприятиях. И даже более – обучая наших студентов, мы, в первую очередь, учитываем интересы работодателя. В итоге получается симбиоз, позволяющий нам давать качественное и востребованное образование – рассказал Анатолий Ухвачев.

Без практики не обходится ни одно обучение профессии. Так, на подряде учебного заведения находится 11–километровый участок автодороги Ряжск – Чирково.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ

Славное прошлое учебного заведения – это не повод останавливаться на достигнутом. Так, Ряжский колледж активно подключился к движению молодых профессионалов World skills. В минувшем учебном году колледж стал организатором площадки по компетенции «Геодезия», и впервые был проведен чемпионат среди юниоров. Причем в чемпионате основной группы кроме команд Рязанской области принимали участие команды Гомельского дорожно–строительного колледжа из Республики Беларусь и Московского геологоразведочного техникума имени Л. И. Равнина. Команды юниоров были сформированы из ряжских школ №3 и №4, команд колледжа и Лениногорского нефтяного техникума (Татарстан). Тогда же представители РК приняли участие в открытом чемпионате Московской области по компетенции «Обслуживание тяжелой техники», заняв 3–е место.

По компетенции «Предпринимательство» студенты колледжа добились 2–го и 3–го мест.

С 2019 года в рамках международного договора в РК проведено множество совместных мероприятий с Гомельским дорожно–строительным колледжем. Часть из них была приурочена к декадам специальностей, другие проводились в рамках годового учебного плана. Так, студенты Ряжского колледжа участвовали в конкурсе по геодезии, организованном белорусской стороной.

ЭКЗАМЕН С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

25 и 26 июня в учебном заведении прошел демонстрационный экзамен по компетенции «Геодезия». Испытание проводилось в качестве промежуточной аттестации по направлению «Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов». Для того чтобы организовать этот экзамен, в колледже проделали большую подготовительную работу: оборудовали 5 рабочих мест и получили электронный аттестат о присвоении статуса Центра проведения демонстрационного экзамена.

25 и 26 июня в учебном заведении прошел демонстрационный экзамен по компетенции «Геодезия».

Само же испытание проводилось по двум модулям – А и Б.

Модуль А – камеральные геодезические работы при выполнении проекта круговой кривой. Студенты выполняли расчет элементов круговой кривой, оформляли ведомость углов поворота, в программном обеспечении AutoCAD. На цифровом топографическом плане они вычерчивали круговую кривую. А далее определили координаты характерных точек круговой кривой, которые загружаются в тахеометр.

Модуль Б – полевые геодезические работы при выполнении круговой кривой.

Для этого использовался электронный тахеометр, веха с отражателем, для чего выносят и закрепляют на местности все точки круговой кривой. Затем все точки круговой кривой нивелировали с помощью оптического нивелира. А результат оформляли в специальном журнале.

Подготовка к такому демонстрационному экзамену началась еще осенью 2019 года и продолжилась на разбивочной практике. Надо отметить, что не прекращалась она даже в условиях карантина. Для этого ребята просто занимались небольшими группами.

ОТ СПОРТА ДО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Студенты Ряжского колледжа заняты не только постижением будущей профессии. Большое внимание в учебном заведении уделяется воспитательной и внеучебной работе. Учащиеся регулярно принимают участие в спортивных состязаниях различных уровней, культурных мероприятиях и творческих конкурсах, волонтерском движении и даже выпускают газету «Магистраль», в которой рассказывается обо всех событиях из студенческой жизни.

Ряжский колледж уже много лет шефствует над братским кладбищем – местом захоронения ленинградцев, которые погибли так и не добравшись до места эвакуации. Студенты и преподаватели учебного заведения регулярно проводят уборку места захоронения, ухаживают, приводят в порядок памятные знаки.

Ряжский колледж уже много лет шефствует над братским кладбищем ленинградцев.

БУДЬ В КУРСЕ!

Прием документов на обучение по основным образовательным программам начался с 10 июня. Подготовка специалистов ведется по следующим направлениям:

– Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;

– Техническая эксплуатация подъемно–транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям);

– Экономика и бухгалтерский учет;

– Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей;

– Технология парикмахерского искусства;

– Поварское и кондитерское дело;

– Сварщик (ручной и частично механизированной сварки);

– Тракторист–машинист сельскохозяйственного производства;

– Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (заочно);

– Техническая эксплуатация подъемно–транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (заочно);

– Экономика и бухгалтерский учет (заочно).

Очное и заочное обучение по большинству специальностей ведется за счет бюджетных средств. Заочное обучение по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» ведется на платной основе.

НАША СПРАВКА

Ряжский дорожный техникум был образован в июне 1941 года на базе последовательной реорганизации ряжской профессионально–технической школы и Ряжского автодорожного учебного комбината по подготовке техников–строителей. 15 сентября 1942 года начали учебу 6 учебных групп (180 человек), но вскоре работа в техникуме прекращается, большая часть преподавателей, сотрудников и студентов отправляется на фронт.

Занятия были возобновлены 24 января 1942 года. В начале февраля 1946 года состоялся первый в истории техникума выпуск группы специалистов–дорожников, подготовленных в тяжелые годы войны. Начиная с 1943 года техникум ежегодно принимает новых студентов, число которых растет из года в год.

За все годы существования Ряжский дорожный техникум выпустил более 18000 специалистов, которые работают во всех регионах России. Большинство специалистов–дорожников Рязанской, Пензенской, Тамбовской, Липецкой и других областей Центральной России – это выпускники Ряжского дорожного техникума.

Ряжский технологический техникум берет свое начало с Ряжского ремесленного училища, образованного 31 октября 1940 года по решению Рязанского облисполкома. Готовило училище слесарей–инструментальщиков, радиомонтеров и других специалистов связи. В мае 1941 года состоялся первый выпуск специалистов, которые в дальнейшем работали на оборонных заводах, на нужды фронта.

К 1995 году в результате реорганизации–объединения сельского среднего профессионально–технического училища и городского профессионально–технического училища учебное заведение стало называться профессиональным училищем №36.

Летом 2011 года училище переименовали в «Профессиональный лицей №36 города Ряжска», а в ноябре 2012 года – в ОГБОУ СПО «Ряжский технологический техникум».

КСТАТИ

С недавних пор в связи с выходом на российский дорожный рынок компаний из Поднебесной, в колледже открылась факультативная группа по изучению китайского языка. Это поможет будущим специалистам стать более конкурентоспособными на современном рынке труда.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОГБПОУ «Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова»

Адрес: 391960, Рязанская область, г. Ряжск, ул. М. Горького, д. 115.

Телефоны: 8 (49132) 2-12-33 – секретарь, факс: 8 (49132) 2-12-33

Электронная почти: rk@rk.edu.ru

Сайт: http://rk.edu.ru/

ОГБПОУ «Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова».

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