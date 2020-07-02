Директор по персоналу АО «Русская кожа» Надежда Шаналина: Планируем привлечь к работе в два раза больше студентов РКЭ

В этом году Рязанский колледж электроники отмечает свое 70–летие. История колледжа началась 1 сентября 1950 года. Минувшие годы наполнили славную историю ссуза богатыми традициями и высокими достижениями. Неслучайно сегодня РКЭ по праву считается одним из лучших средних профессиональных образовательных организаций Рязанской области.

У учебного заведения активно развиваются партнерские отношения со многими крупными предприятиями Рязанской области. Одним из таких является флагман российской легкой промышленности АО «Русская кожа».

– Договор с Рязанским колледжем электроники у нас был заключен давно, но плотное сотрудничество началось полтора года назад, – рассказывает директор по персоналу АО «Русская кожа» Надежда Шаналина. – Специально для студентов РКЭ мы расширили формат взаимоотношений и помимо практики предоставили возможность стажироваться на нашем предприятии. Ребята оформляются к нам на период каникул. Мы оплачиваем им часы работы в лаборатории (помощник лаборанта) или на участке производства (помощник техника–инженера). В таком формате студенты не только учатся теории, наблюдая за производственным процессом, но и самостоятельно выполняют определенные работы. Конечно, за каждым из них закреплен наставник, который следит за соблюдением требований безопасности и контролирует процесс.

– Надежда Вячеславовна, сколько студентов РКЭ таким образом стажируются на предприятии?

– Сегодня у нас стажируются порядка десяти студентов Рязанского колледжа электроники. Мы вели этих ребят полтора года. Сейчас они заканчивают обучение, и после получения диплома о среднем профессиональном образовании все получат предложения продолжить работу на кожевенном заводе. Соглашаться или отказаться – это, конечно, дело каждого. Тут никто никого не заставляет. Сотрудничество с ссузом получило позитивный отклик, как с нашей стороны, так и со стороны колледжа. Мы планируем углублять и расширять отношения. Так, уже в сентябре предполагается примерно в два раза увеличить количество студентов, которых мы пригласим на предприятие для прохождения производственной практики. Во внеучебное время также предложим им стажировку, в рамках которой они овладеют навыками, выполняя реальные должностные обязанности сотрудников кожевенного завода.

Спросите, почему мы на это идем? Такой подход заметно сокращает время обучения и адаптации будущего сотрудника. Если в обычных условиях на адаптацию уходит порядка четырех месяцев, то в случае подобного плотного предварительного сотрудничества – всего около месяца.

– Задумывается ли предприятие о том, чтобы каким–то образом помогать колледжу в подготовке специалистов?

– Да, совместно с администрацией колледжа ведем тесную работу в отношении усовершенствования материально–технической базы, корректировки учебных планов и рабочих программ в соответствии с запросами регионального рынка труда, организуем стажировку преподавателей. Нами уже принято решение, что мы поможем колледжу с приобретением определенного учебного оборудования, необходимого для более эффективного обучения.

Также я искренне надеюсь, что все торжества, запланированные в связи с 70–летием ссуза и перенесенные из–за коронавируса, обязательно состоятся осенью и мы примем в них участие.

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