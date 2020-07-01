Откуда на голосовании по Конституции в Рязани появляются «мертвые души»?

Всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, стартовавшее 25 июня, близится к завершению. По заявлениям руководства ЦИК, это должно быть «самое честное волеизъявление» наших граждан. Но одно дело - слова, а другое - дела. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

ПОЧТИ 15 ЛЕТ - ОДНА ОШИБКА

26 июня в редакцию позвонил наш читатель и рассказал, что случилось с ним на избирательном участке.

- Прихожу я отдать свой голос на участок, расположенный в Дашково-Песочне, сотрудник избиркома открывает книгу со списками избирателей, - говорит Алексей Юров, - и я вижу, что по моему адресу находятся еще две, явно нерусские, фамилии. Я обратился к членам комиссии, но они отнеслись к моему заявлению равнодушно. Пришлось писать заявление в полицию.

- А вы знали, что с вами живут еще двое граждан? Ведь от количества проживающих зависит величина коммунальных платежей, того же вывоза мусора.

- Нет. Коммунальные начисления были обычными. Но я заметил посторонних лиц в избирательных бюллетенях уже давно, где-то с 2006 года. Но мне казалось, что они были в соседних квартирах. А в этот раз я присмотрелся пристальнее. Вообще мне интересно, как эти люди голосуют, если они в списках по моему адресу?

Да... У нас государство может только быстро налоги начислять и коммунальные платежи, сразу с того момента, как человек завладел чем-то или прописался по новому адресу, а вот как исключать кого-то - так это может длиться годами, а то и десятилетиями.

КТО ОТВЕТИТ ЗА БЕЗАЛАБЕРНОСТЬ?

Вполне возможно, что случай, произошедший в Дашково-Песочне, не единичен в Рязанской области. Но почему такое происходит? За комментариями мы обратились к заместителю председателя избирательной комиссии Рязанской области Дмитрию Бокову.

- Списки избирателей формируются на основании данных, предоставляемых Управлением федеральной миграционной службы (УФМС). В данном случае граждане были ранее прописаны в данной квартире, но давным-давно снялись с регистрационного учета. Почему УФМС не предоставила нам информации об этом - не понятно.

- Что делать, если человек обнаружил в своей квартире лишних лиц, о существовании которых не знал?

- Обращаться к председателю участковой избирательной комиссии с требованием исключить их из списка избирателей. И очень желательно представить доказательства - тогда решение будет принято как можно быстрее.

- Доказательства? Справку из УФМС или выписку из домовой книги? Учитывая то, что голосование обычно проходит в выходные дни, когда миграционная служба, управляющие компании и сельские администрации не работают. С другой стороны, у человека может быть и временная регистрация...

- Доказательства ЖЕЛАТЕЛЬНО предоставить. Но не обязательно. Если миграционная служба подтвердит правоту, то решение об исключении будет принято. Что касается временной регистрации, то в данном случае это не является основанием для включения в списки для голосования. На других типах избирательных кампаний, возможно, да. Но не на всенародном голосовании, что сейчас проходит.

Так что, приходя на участок, внимательно смотрите свой адрес, а вдруг там окажется посторонний, о котором вы и не ведали, ну или, как частный случай, давно умершая бабушка.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вы заметили нарушения на избирательных участках, немедленно сообщите об этом по телефонам:

- (4912) 45-08-57 - Избирательная комиссия Рязанской области;

- 8-800-200-00-20 - Горячая линия ЦИК.

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