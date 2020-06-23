Где и когда проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в Рязанской области

Избирательная комиссия Рязанской области опубликовала график работы участковых избирательных комиссий (УИК) с 25 по 30 июня. В эти дни, еще до общероссийского голосования, люди смогут сказать «да» или «нет» поправкам в Конституцию РФ.

Для вашего удобства график мы разместили по отдельной ссылке. У каждого УИК он может отличаться. Так, в Рязани возможность выразить свою позицию предоставят с 12.00 до 16.00 в рабочие дни и с 10.00 до 14.00 в будни, а например, в Путятинском районе УИК будут работать с 9.00 до 13.00 ежедневно.

- Шесть дней мы голосуем, чтобы избежать скопления на избирательных участках. Уже сегодня мы предлагаем участникам голосования, если они находятся не по месту жительства подать заявление через портал госуслуг или лично в УМК, чтобы мы могли включить его в список по местонахождению, - заявил председатель областного избиркома Алексей Просянников в эфире ГТРК «Ока».

Он же вкратце рассказал об особенностях самого процесса голосования:

- Сначала избиратель обеззараживает свою обувь – для этого на входе лежит коврик, затем санитайзером обрабатывает ручки, ему мерят температуру. После этой процедуры ему надевают перчатки, дают маску, одноразовую ручку, предлагают пройти к столу, где он должен получить бюллетень. Не выпуская паспорт из рук, он его разворачивает, на секунду-две снимает маску, чтобы мы сличили фотографию, расписывается за бюллетень и проходит в кабину для тайного голосования, - разжевал Просянников.

Также есть возможность проголосовать на дому. Для этого нужно уведомить УИК. Список УИК, их адреса и телефоны размещены на официальном сайте избиркома.

Общероссийское голосование, напомним, пройдет 1 июля 2020 года с 8.00 до 20.00. Кроме того, желающие смогут довериться сайту госуслуг и воспользоваться своим правом дистанционно.

Информация о предлагаемых поправках содержится на сайте Госдумы РФ. Кроме того, при голосовании стоит учитывать, что Конституционный суд РФ признал изменение главного закона страны поводом разрешить действующему главе государства баллотироваться на новый срок, тогда как без внесения поправок такого права у него не имелось бы.